Daniel ‘Soncora’ Marcos da vuelta a la página y firma por la PFL tras su imprevista desvinculación de la UFC

Daniel Marcos inicia un nuevo camino en las artes marciales mixtas. Crédito: Instagram Daniel Marcos.

Daniel Marcos ya tiene nuevo hogar. Apenas unos días después de confirmarse su inesperada salida de la UFC, el peleador peruano anunció la firma de su contrato con la Professional Fighters League (PFL), organización que se ha consolidado como una de las principales alternativas dentro de las artes marciales mixtas a nivel mundial.

La noticia representa un paso importante para el deportista nacional, quien busca mantenerse activo y continuar compitiendo al más alto nivel. Más allá del golpe que significó abandonar la empresa más importante del planeta, Marcos ha optado por responder de la única manera que conoce: entrenando, compitiendo y proyectando nuevos objetivos dentro del octágono.

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La confirmación llegó a través de sus redes sociales, donde compartió una fotografía rubricando el acuerdo y acompañó la publicación con un mensaje que refleja el carácter que lo ha acompañado durante toda su carrera. “La firma es solo el comienzo. Mi lenguaje siempre ha sido el mismo: disciplina, presión y violencia. Lo demás son palabras. Nos vemos pronto”, escribió el peruano.

Daniel Marcos se une a las filas de la PFL. Crédito: Instagram Daniel Marcos.

La incorporación a la PFL le permitirá seguir enfrentando rivales de nivel internacional y mantenerse dentro de la élite de las MMA. Además, este nuevo capítulo puede convertirse en una plataforma para relanzar su carrera y demostrar que todavía tiene condiciones para competir entre los mejores peleadores del mundo.

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No resulta descabellado pensar que uno de los objetivos de Marcos sea volver a captar la atención de la UFC en el futuro. A sus 33 años todavía conserva margen competitivo y cuenta con experiencia suficiente para aspirar a un eventual regreso a la organización que lo vio consolidarse frente a la audiencia global.

El lamento de ‘Soncora’

La decisión de la UFC de no renovar el vínculo de Daniel Marcos sorprendió a buena parte de la comunidad de las artes marciales mixtas. El propio deportista admitió públicamente que nunca recibió una explicación clara respecto a los motivos de su salida.

“Desde mi última pelea en noviembre hice exactamente lo que me pidieron. Terminé a mi oponente y desde diciembre me mantuve listo para volver a competir. Pasé meses entrenando, haciendo campamento y esperando una oportunidad. Nunca llegó una negociación, nunca llegó una renovación”, manifestó.

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Daniel Marcos se despide de la UFC luego de una controversial decisión de la promotora que preside Dana White. Crédito: Instagram Daniel Marcos.

El peruano explicó que permaneció durante meses aguardando una comunicación oficial para definir su situación contractual. Sin embargo, esa llamada nunca llegó.

“Simplemente seguí esperando porque confiaba en que el momento iba a llegar. Al final, la decisión fue que no continuarían conmigo, y hasta hoy no tengo una explicación clara del porqué”, agregó.

La situación generó sorpresa debido al rendimiento que había mostrado dentro del octágono. Con un récord profesional de 18 victorias y apenas una derrota, Marcos se había convertido en uno de los nombres latinoamericanos más consistentes de las 135 libras.

El auspicioso presente de los peruanos en la UFC

La victoria de Rodrigo Vera confirma que el 2026 viene siendo uno de los años más prometedores para las artes marciales mixtas peruanas dentro de la UFC. Por primera vez, el país parece contar con una generación capaz de competir de manera consistente en la principal vitrina del deporte y con posibilidades reales de escalar posiciones en sus respectivas divisiones.

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José Ochoa con Infobae Perú: las metas trazadas en la UFC, la proyección de las MMA en el país y su particular propuesta de matrimonio - Crédito: Ilustración Infobae Perú.

Durante la presente temporada, José Ochoa ha conseguido resultados importantes que fortalecen su proyección internacional. A ello se suma Juan Díaz, otro de los nombres que ha logrado salir victorioso dentro del octágono y que continúa ganando experiencia frente a rivales cada vez más exigentes.

Ahora, la irrupción de Rodrigo Vera añade una nueva pieza a ese grupo de peleadores que ilusiona a la afición peruana. Su contundente presentación en Macau sugiere que tiene las herramientas para competir al máximo nivel y comenzar a construir un camino ascendente dentro de la división peso pluma.