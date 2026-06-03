Pasaporte electrónico: Migraciones advierte que no necesita formularios, fotocopias, ni fotos físicas para tramitar el documento

Pasaporte peruano, trámite sin cita desde el 1 de junio en oficinas de Migraciones | Andina

La Superintendencia Nacional de Migraciones informó que el trámite para obtener el pasaporte electrónico se realiza sin necesidad de formularios, fotocopias ni fotos físicas. El proceso, completamente digital, solo exige que el solicitante presente su Documento Nacional de Identidad (DNI) vigente y el comprobante de pago correspondiente.

La entidad enfatizó que tampoco es necesario portar lapiceros ni recurrir a intermediarios, recomendando a los ciudadanos evitar cualquier contacto con personas que ofrezcan gestionar el documento a cambio de pagos adicionales.

Las autoridades de Migraciones alertaron sobre la presencia de tramitadores en los alrededores de sedes como Breña y Jockey Plaza, quienes prometen supuestas facilidades para obtener el pasaporte.

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La entidad reiteró que ningún ciudadano debe entregar información personal ni realizar pagos extra fuera de los canales oficiales. La tarifa única para el trámite se mantiene en S/120.90 y puede abonarse en el Banco de la Nación, a través de la plataforma Págalo.pe, o directamente en las oficinas habilitadas, donde también se aceptan pagos con Yape y POS.

El superintendente nacional, Juan Alvarado Gómez, exhortó a la población a reportar cualquier intento de estafa o cobro irregular al personal institucional.

“Los trámites son completamente gratuitos y no requieren intermediarios; no se dejen engañar”, enfatizó durante una rueda de prensa. Además, destacó la colaboración con la Policía Nacional del Perú (PNP) para erradicar las mafias de tramitadores y proteger la seguridad de los usuarios.

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Una persona recibe su pasaporte electrónico peruano de un funcionario de Migraciones, destacando la eficiencia en los trámites documentarios. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Atención sin cita previa y mejoras en el servicio

La modernización del sistema de emisión de pasaportes electrónicos ha permitido la eliminación de los antiguos formularios y la digitalización total de los procedimientos.

Durante el enrolamiento, la captura de datos biométricos, fotografía y firma digital se realiza en las propias oficinas, sin requerir documentación física adicional. La medida se complementa con la eliminación del sistema de citas virtuales, facilitando la atención por orden de llegada en todas las sedes de Migraciones a nivel nacional.

Según informó la entidad, durante el primer día de atención sin cita previa se entregaron más de 5 mil pasaportes electrónicos, lo que evidencia la capacidad operativa y la agilidad del nuevo modelo.

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Los usuarios reciben un ticket al ingresar y pueden permanecer en la sede o retirarse temporalmente mientras se procesa la impresión de su documento. El sistema otorga preferencia legal a adultos mayores, gestantes y personas acompañadas de menores, garantizando un acceso inclusivo.

A pesar de la eliminación de las citas virtuales, quienes ya habían reservado un turno previo seguirán siendo atendidos con prioridad. La institución recordó que todos los trámites se efectúan bajo estrictos protocolos de seguridad e identificación biométrica, asegurando la confiabilidad del documento de viaje y la protección de los datos personales de los usuarios.

La Superintendencia Nacional de Migraciones invita a la ciudadanía a informarse únicamente a través de los canales oficiales y a no dejarse influenciar por terceros que prometan acelerar el trámite.

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Cualquier irregularidad puede ser denunciada durante la atención presencial, reforzando el compromiso de la entidad con un servicio transparente y seguro para todos los peruanos.