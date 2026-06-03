Brígida Curo de Juntos por el Perú utiliza camioneta de una dirigente de CPP, partido vinculado a Nicanor Boluarte

A pesar de sus críticas al gobierno de Dina Boluarte, la candidata Brígida Curo es captada movilizándose en un vehículo perteneciente a una dirigente del partido político ligado al hermano de la exmandataria. (Crédito: Canal N)

La candidata a la vicepresidencia de Juntos por el Perú, Brígida Curo, fue captada utilizando una camioneta que pertenece a una dirigente del partido político Ciudadanos por el Perú (CPP), agrupación asociada al entorno de Nicanor Boluarte, según un reportaje difundido por Canal N.

Las imágenes corresponden al 25 de mayo de 2026, cuando una camioneta blanca llegó a un local de Juntos por el Perú en el centro de Lima. Minutos después, se observó a la candidata descender del vehículo tras participar en actividades partidarias. El hecho ha generado cuestionamientos por los vínculos políticos de la propietaria del automóvil.

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De acuerdo con la información difundida, la unidad pertenece a Melania Herrera Torres, empresaria chotana y dirigente del Comité Ejecutivo Nacional de Ciudadanos por el Perú. Según el citado medio, Herrera también integró una plancha presidencial de dicha agrupación en procesos electorales anteriores.

Brígida Curo utilizó camioneta de dirigente del Ciudadanos por el Perú, partido vinculado a Nicador Boluarte. (Foto composición: Infobae Perú/Captura video Canal N)

Vínculos de la propietaria con CPP

Melania Herrera formó parte de la plancha presidencial de Ciudadanos por el Perú y, según el reportaje, también buscó postular a la vicepresidencia en anteriores procesos electorales junto a Morgan Quero, exministro de educación y cercano a la presidenta Dina Boluarte.

Según la investigación, la propietaria del vehículo también integró una plancha presidencial y mantiene actividad dentro de su organización política. (Foto: ROP)

Según Canal N, Herrera es dirigente del partido que realizaba reuniones en un edificio ubicado en la calle Rizo, en el Cercado de Lima, donde —de acuerdo con el informe— participaban personas vinculadas al entorno de Nicanor Boluarte. La mayoría de estos integrantes se encuentra investigada por su presunta participación en la organización criminal conocida como “Los Waykis en la sombra”.

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Según las imágenes difundidas, la camioneta blanca se estacionó frente al local de Juntos por el Perú en el centro de Lima y habría sido utilizada para el traslado de la candidata Brígida Curo tras una conferencia de prensa. La unidad fue adquirida por la dirigente en julio del año pasado y figura registrada en su declaración ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

Candidata a la vicepresidencia de Juntos por el Perú usa camioneta de dirigente vinculada a partido cercano a Nicanor Boluarte. (Foto composición: Infobae Perú/Captura video Canal N)

Roberto Sánchez firma “compromiso” por Perú

El candidato presidencial de Juntos por el Perú, Roberto Sánchez, firmó el documento “Compromiso por el Perú: Construyamos juntos el cambio que el país exige”, acompañado por representantes de organizaciones sindicales, sociales, pueblos indígenas, colectivos ciudadanos y partidos políticos. El pacto establece un acuerdo de “voto vigilante” y respaldo a la candidatura de Sánchez, con el propósito de impulsar un gobierno de recuperación nacional que busque revertir el deterioro de la democracia y el control de instituciones autónomas que los firmantes atribuyen a la actual mayoría congresal.

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El manifiesto enumera diez compromisos centrales, entre ellos la restitución del equilibrio de poderes, la derogación de leyes consideradas “pro crimen”, justicia y reparación para víctimas de conflictos sociales y políticos, y una política económica orientada al desarrollo inclusivo y sostenible. Además, propone fortalecer los derechos laborales, garantizar una educación pública de calidad, impulsar la salud universal, erradicar la violencia de género, promover la protección ambiental y modernizar la gestión pública mediante la descentralización y el uso de tecnología.

Roberto Sánchez durante el debate - Andina

El documento recibió la adhesión de dirigentes como Abner Trujillo Romero, Manuel Ato, Lourdes Huanca Atencio y Roberto Rodríguez Rabanal, en representación de partidos, gremios y colectivos. Entre las organizaciones firmantes figuran la Plataforma por la Democracia, el Partido Adelante, Primero la Gente, el Partido Comunista del Perú - Patria Roja, la FENMUCARINAP, la CUT Perú y la Confederación Nacional Agraria, reflejando una alianza amplia en respaldo a la campaña de Sánchez y sus propuestas para el proceso electoral de 2026.

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