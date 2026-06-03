Magaly Medina destroza a Karla Tarazona y Christian Domínguez por sus fotos semidesnudos tras la boda: “Parece OnlyFans”

La reciente boda de Karla Tarazona y Christian Domínguez sigue dando de qué hablar. Lo que para la pareja representó la consolidación de una historia marcada por infidelidad, separaciones, reconciliaciones y una nueva oportunidad en el amor, para Magaly Medina se convirtió en un nuevo motivo de análisis y críticas durante la emisión de su programa de espectáculos.
La conductora de ATV dedicó varios minutos a comentar las imágenes que los recién casados compartieron en sus redes sociales tras contraer matrimonio. Aunque las fotografías buscaban reflejar la felicidad de la pareja en uno de los momentos más importantes de su vida, la periodista consideró que algunas de ellas se alejaban por completo del concepto romántico que pretendían transmitir.
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Desde el inicio de su comentario, Magaly Medina dejó claro que no estaba convencida por varios aspectos de la ceremonia. Entre ellos, el concepto elegido para la celebración y el atuendo que lució la novia durante el enlace matrimonial.
“Lo único white que había era el traje de la novia, parece que le quedó chico, porque se le salía la humanidad por la parte de arriba del vestido”, expresó la conductora al referirse a las imágenes que circularon tras la boda.
Sus palabras generaron de inmediato reacciones entre los televidentes y usuarios de redes sociales, donde el matrimonio de Karla Tarazona y Christian Domínguez se convirtió en uno de los temas más comentados del fin de semana.
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Sin embargo, las observaciones de Medina no se limitaron al vestido. La periodista también recordó el historial sentimental de la pareja y las veces que la conductora de televisión vistió de blanco para formalizar una relación. “Esta es la quinta vez que Karla se viste de blanco, la tercera vez que se viste de blanco para casarse con Christian Domínguez”, señaló durante su programa.
Magaly compara fotos de Karla y Christian con contenido de OnlyFans
La afirmación abrió nuevamente el debate entre quienes recuerdan las anteriores ceremonias simbólicas que protagonizaron ambos personajes públicos antes de llegar finalmente a un matrimonio civil.
Pese a ello, el punto que más llamó la atención de la presentadora fue la sesión fotográfica que la pareja realizó después de la ceremonia. A través de sus redes sociales, Karla Tarazona y Christian Domínguez compartieron una serie de instantáneas que mostraban distintos momentos de la celebración, incluyendo imágenes tomadas en la habitación del hotel donde pasaron juntos parte de su noche de bodas.
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Las fotografías mostraban a los esposos en un ambiente íntimo y relajado, alejados del protocolo de la ceremonia. Precisamente esas imágenes fueron las que despertaron los comentarios más severos de Medina.
Según la conductora, las tomas difundidas tenían un estilo que no encajaba con el concepto romántico y elegante que los novios habían intentado proyectar durante toda la celebración.
“En un momento dado han hecho una sesión de fotos… que yo pienso que de pronto quieren hacer un nuevo emprendimiento en sus vidas”, comentó en tono irónico. La periodista continuó desarrollando su crítica y sugirió, con sarcasmo, que la pareja parecía estar apostando por un contenido orientado a generar impacto entre sus seguidores. “No sé si vender sus fotos para adultos o vender una cuenta de OnlyFans”, manifestó.
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La conductora insistió en que las imágenes publicadas mostraban una faceta distinta a la habitual en fotografías de recién casados. Desde su punto de vista, el romanticismo quedó relegado para dar paso a una propuesta más provocadora. “Se olvidaron de lo romantic chic y posaron en su cuarto de hotel semicalatos, en fotos evidentemente de onda sexual... No tiene nada de romántico”, afirmó.
Las declaraciones rápidamente comenzaron a circular en redes sociales, donde numerosos usuarios comentaron tanto las fotografías de la pareja como las críticas formuladas por la popular “Urraca”.
Mientras algunos seguidores coincidieron con la apreciación de Medina y consideraron que las imágenes eran demasiado sugerentes para una publicación de boda, otros defendieron a los recién casados y señalaron que se trataba de una decisión personal relacionada con la forma en que decidieron celebrar su unión.
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Usuarios apoyan a Karla Tarazona y christian Domínguez
Junto a las instantáneas, Karla Tarazona y Christian Domínguez compartieron un emotivo mensaje con el que buscaron expresar sus sentimientos en esta nueva etapa de sus vidas. La publicación estuvo acompañada de fotografías que retrataban desde los preparativos hasta los momentos posteriores al enlace civil.
Entre las imágenes destacaron precisamente aquellas tomadas en la habitación del hotel, donde ambos aparecieron utilizando prendas ligeras y posando de manera cercana, una decisión que terminó convirtiéndose en el principal blanco de las críticas de Magaly Medina.
Más allá de la polémica generada por los comentarios de la conductora, el matrimonio marca un nuevo capítulo en la historia de una de las parejas más mediáticas del espectáculo peruano. Tras varios años de idas y vueltas, ambos decidieron apostar nuevamente por su relación y formalizar legalmente su compromiso.
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