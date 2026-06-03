Segunda eliminación al hilo en el debut de Gonzalo Bueno: cayó ante Dusan Lajovic en Challenger de Perugia

Gonzalo Bueno y un nuevo traspié. Crédito: Instagram Gonzalo Bueno.

Las alarmas vuelven a encenderse alrededor de Gonzalo Bueno. El tenista peruano sufrió una nueva eliminación en primera ronda, esta vez en el Challenger de Perugia, luego de caer por 6-4 y 6-1 ante el experimentado serbio Dusan Lajovic, actual número 137 del mundo y ex Top 30 del ranking ATP.

La derrota representa el segundo tropiezo consecutivo de Bueno en su estreno dentro de un torneo. Apenas una semana atrás, el trujillano también había quedado fuera en la ronda inicial de otro certamen italiano al perder frente a Tommaso Compagnucci, jugador ubicado fuera de los 300 mejores del mundo y proveniente de la fase clasificatoria.

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En Perugia, sin embargo, el contexto era distinto. Del otro lado de la red apareció un rival con amplio recorrido en el circuito profesional, dueño de victorias sobre figuras de primer nivel y con experiencia en las rondas decisivas de torneos ATP. Lajovic, además, es un especialista sobre arcilla, superficie en la que construyó gran parte de su carrera.

Gonzalo Bueno cayó en poco más de una hora ante el serbio Dusan Lajovic. Crédito: X DECISIVO.

El inicio del encuentro dejó sensaciones alentadoras para el peruano. Durante varios juegos del primer parcial consiguió sostener el ritmo del serbio e incluso mostró pasajes de buen tenis desde el fondo de la cancha. No obstante, con el correr de los minutos, Lajovic comenzó a imponer su jerarquía y encontró respuestas para neutralizar las principales armas de Bueno.

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Uno de los aspectos que más condicionó al nacional fue su bajo rendimiento con el servicio. Las estadísticas reflejaron apenas un 38 % de puntos ganados con el primer saque, una cifra demasiado baja para competir contra un jugador de la experiencia del balcánico. A partir de allí, el segundo set se inclinó rápidamente hacia el lado europeo hasta cerrarse en apenas una hora y catorce minutos de juego.

Pese a este nuevo resultado adverso, el balance de las últimas semanas no debe reducirse únicamente a estas dos derrotas. De hecho, el rendimiento exhibido por Bueno en la clasificación de Roland Garros estuvo muy lejos de la versión mostrada en Italia. En París, el peruano firmó una de las mejores actuaciones de su carrera reciente y quedó a un paso de ingresar por primera vez al cuadro principal de un Grand Slam.

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El tenista peruano venció en sets corridos al francés Florent Bax y avanzó a la segunda ronda de la fase clasificatoria. (Video: Tenis al Máximo)

Aquella campaña confirmó el crecimiento que había mostrado durante el primer semestre de la temporada. Antes de viajar a Francia, Bueno ya había dado señales importantes al alcanzar la final del Challenger de Campinas y consolidar su ingreso al Top 200 mundial, una barrera que durante mucho tiempo figuró entre sus principales objetivos.

Incluso su salida del Challenger de Santa Cruz estuvo marcada por circunstancias distintas a las estrictamente deportivas, pues debió retirarse por una lesión cuando se encontraba instalado en los cuartos de final. Todo ello permite entender que el momento actual responde más a una pérdida temporal de regularidad que a una caída pronunciada de nivel.

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Además, los puntos obtenidos en Roland Garros continúan generando un impacto positivo en su clasificación. De momento, el peruano aparece proyectado en el puesto 177 del ranking en vivo, seis posiciones por encima de su ubicación actual.

Gonzalo Bueno cerró una gran semana en el Challenger de Campinas y llegó al top 200. Crédito: João Pires / Fotojump

En busca de la regularidad

El próximo desafío de Bueno sería el Challenger de Cattolica, torneo que se disputará también sobre tierra batida en la costa italiana. Allí buscará reencontrarse con las victorias y recuperar las sensaciones que lo llevaron a protagonizar algunas de las mejores semanas de su carrera durante esta temporada.

Precisamente, la regularidad ha sido uno de los aspectos más difíciles de consolidar para el peruano desde su llegada al circuito Challenger. Alternar grandes resultados con eliminaciones tempranas ha sido una constante en su proceso de crecimiento profesional. Sin embargo, durante los meses previos a Roland Garros parecía haber encontrado una estabilidad competitiva que ilusionaba con un salto definitivo.

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Por ello, el principal reto para Gonzalo en las próximas semanas será reencontrar la confianza. La calidad tenística está demostrada, al igual que su compromiso físico y profesional. El desafío pasa ahora por fortalecer el aspecto mental para que las derrotas recientes no opaquen todo lo bueno que ha construido en una temporada que, pese a estos tropiezos, continúa siendo una de las más importantes de su carrera.