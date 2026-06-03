Asesinan a balazos a obrero de 61 años en Lurigancho-Chosica: no descartan cobro de cupos a obras públicas como móvil del ataque

Un obrero de 61 años fue asesinado a balazos mientras trabajaba en una obra vial en Lurigancho-Chosica. Sicarios llegaron hasta la zona de Villa Leticia, abrieron fuego y huyeron tras el ataque. La Policía investiga el crimen y no descarta que esté vinculado al cobro de cupos en obras públicas. Fuente: Exitosa Noticias

Un trabajador de construcción civil fue asesinado a balazos este miércoles en el distrito de Lurigancho-Chosica, mientras participaba en una obra pública de mejoramiento vial. El crimen ocurrió en la asociación Villa Leticia, en la zona de Cajamarquilla, durante una jornada de trabajos de pistas y veredas ejecutada por la Municipalidad de Chosica.

El ataque se registró cerca de las 13:30h, según el informe difundido por Exitosa Noticias. Testigos señalaron que los agresores llegaron por la avenida Pachacútec, abrieron fuego contra la zona de obra y escaparon sin ser intervenidos.

La víctima fue identificada como Jorge Mandujano Cotera, de 61 años. La Policía Nacional mantiene el móvil en investigación, aunque una de las principales hipótesis apunta a un presunto caso de extorsión contra la empresa contratista a cargo de los trabajos.

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Jorge Mandujano Cotera, de 61 años, fue asesinado a balazos en una obra vial en Villa Leticia, Chosica, por un presunto caso de extorsión a la contratista. (Foto: Exitosa)

Ataque a sangre fría deja sin vida a obrero en Lurigancho-Chosica

Según el despacho en vivo de Exitosa Noticias, los sicarios dispararon en reiteradas ocasiones hacia el punto donde trabajaba Mandujano Cotera. El obrero recibió un impacto de bala en la cabeza y murió en el lugar.

Una vecina de la zona relató que el ataque ocurrió de forma repentina y sin mediar palabra. “La persona se encontraba trabajando, como cualquier persona que trabaja día a día en su labor. Y se encontraba tranquilo y de repente apareció alguien y le disparó a sangre fría y se fue, dejándolo tirado”, declaró a Exitosa Noticias.

La misma testigo describió el temor que el caso ha reactivado entre los residentes, en una zona donde, aseguró, la delincuencia ha escalado. “Prácticamente, esto se ha vuelto tierra de nadie. Ya no estamos a salvo de nada”, sostuvo.

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Agentes de la Policía Nacional del Perú y personal forense realizan diligencias en la obra vial de Chosica donde un obrero fue asesinado, presuntamente víctima de extorsión. (Foto: Exitosa)

En el lugar, agentes policiales realizaron las diligencias iniciales y el levantamiento de información para reconstruir la secuencia del ataque. Una de las principales dificultades señaladas en la cobertura es la falta de cámaras de seguridad en el área, un factor que podría retrasar la identificación de los responsables.

Posible red de extorsión detrás del asesinato de obrero en obra pública

El móvil del crimen continúa bajo investigación, pero las autoridades no descartaron que el asesinato esté vinculado al cobro de cupos y amenazas ligadas a obras de construcción, una modalidad que ha golpeado diversos proyectos en Lima, según versiones recogidas en la zona.

En esa línea, el diario La República informó que el obrero había sido amenazado días previos por presuntos extorsionadores que operan alrededor de la zona. De acuerdo con testimonios citados por ese medio, los delincuentes exigen pagos para permitir el avance de trabajos en obras públicas y privadas.

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La obra donde ocurrió el ataque contempla intervención de pistas y veredas y se ejecutaba desde hace aproximadamente un mes, según la información reportada en la cobertura de Exitosa Noticias.

Municipalidad anuncia medidas de seguridad tras asesinato en obra de Chosica

Tras el asesinato, personal de serenazgo acudió al lugar y la municipalidad desplazó a funcionarios para brindar apoyo en la zona. En ese contexto, el gerente municipal José Luis Contreras Zapata confirmó que la intervención corresponde a una obra de “pistas y veredas” y sostuvo que la comuna quedó “preocupada e indignada” por lo ocurrido.

El gerente municipal de Lurigancho-Chosica, José Luis Contreras Zapata, expresó su preocupación e indignación tras el asesinato de un obrero en una obra vial de Villa Leticia. Señaló que la comuna brindará apoyo y reforzará medidas de seguridad para el personal en campo, además de coordinar con el Gobierno central y las autoridades para enfrentar la creciente inseguridad en la zona. Fuente: Municipalidad de Lurigancho-Chosica.

Contreras Zapata señaló que el trabajador asesinado “es recién nuevo” y que prestaba servicios a una empresa que ejecutaba el proyecto. Afirmó que el municipio buscará “medidas de protección” para el personal en obra y, a la vez, exigirá “al gobierno central mayor seguridad” para reducir la criminalidad “con medidas drásticas”. “No podemos trabajar así. Así no hay desarrollo, así no hay progreso”, declaró.

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El gerente municipal también indicó que serenazgo acudió “inmediatamente” tras conocer el ataque y que, desde ese punto, la investigación quedó en manos de la Policía Nacional y el Ministerio Público. “Hay aspectos que ya no competen a nosotros”, dijo, al precisar que esperaban la intervención fiscal y policial para las diligencias de ley.

Sobre la continuidad del proyecto, Contreras Zapata aseguró que la municipalidad mantendrá la obra pese al crimen. Expresó condolencias “en nombre de nuestro alcalde y de todo el cuerpo edil” y sostuvo que el trabajo debe seguir “en beneficio de toda la población de Villa Leticia y de Cajamarquilla”. Añadió que el alcalde Osvaldo Vargas Cuéllar realizaría coordinaciones “a nivel central” para reforzar la seguridad no solo en la zona, sino también en el distrito.

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Investigación policial y reclamo vecinal por seguridad

La Policía Nacional inició las investigaciones para determinar la identidad de los atacantes, su ruta de fuga y el objetivo exacto del atentado. La ausencia de cámaras de vigilancia en el área, según se informó en la cobertura periodística, limita la disponibilidad de registros directos sobre el ingreso y salida de los agresores.

La Policía Nacional inició las investigaciones para determinar la identidad de los atacantes, su ruta de fuga y el objetivo exacto del atentado- crédito archivo Colprensa

En paralelo, vecinos advirtieron que la inseguridad no solo afecta a quienes trabajan en la zona, sino también a familias que viven cerca de los frentes de obra y a escolares de instituciones próximas. “Lo que pedimos es que haya más seguridad, porque la verdad no estamos libres de nada. Ya no podemos andar, tenemos que estar siempre alertas”, reclamó una vecina en declaraciones a Exitosa Noticias.

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“Sobre todo con nuestros hijos. Ahora no podemos dejarlos solos, tenemos que estar siempre al cuidado de ellos. Tiene que haber más seguridad. Acá hay demasiada delincuencia”, agregó la testigo, al pedir mayor presencia policial y medidas concretas para prevenir nuevos ataques.