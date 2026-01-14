Perú

No solo fue en el chifa: revelan las reuniones que José Jerí tuvo con empresario chino Zhihua Yang en Palacio de Gobierno

Comerciante acudió a la Casa de Pizarro al día siguiente de captarse la presencia de Nicanor Boluarte en el edificio ubicado en San Borja

El escándalo denominado 'Chifagate' pone en la mira al Presidente Jerí por sus vínculos con un empresario chino sancionado por el Ministerio de Cultura.

La reciente revelación del encuentro clandestino entre el presidente José Jerí y el empresario chino Zhihua Yang en un chifa de San Borja la noche del 26 de diciembre de 2025 no fue la única. Registros oficiales demuestran que las reuniones entre ambos han sido más frecuentes, llegando incluso a desarrollarse dentro de Palacio de Gobierno.

De acuerdo con Contracorriente, el empresario acudió a Palacio al menos en tres ocasiones durante diciembre y enero. La primera visita se registró el 12 de diciembre, con una permanencia de cincuenta y tres minutos en la sede presidencial. El 29 de diciembre, apenas un día después de captarse al hermano de la exjefa de Estado, Nicanor Boluarte, en el local al que acudió el mandatario, el empresario acudió a la Casa de Pizarro permaneciendo tres horas en el recinto.

Según los documentos oficiales, esa reunión habría sido con Johana Campos, secretaria de comunicaciones de Palacio. Un tercer ingreso ocurrió el 5 de enero, con una duración de una hora y diecisiete minutos. Aunque las visitas no figuran como reuniones directas con el presidente, todas estuvieron relacionadas con el área de comunicación estratégica y prensa.

Este patrón de encuentros ha llamado la atención de diversos sectores políticos. El candidato presidencial Fernando Olivera cuestionó el procedimiento y el nivel de interlocución: “¿Para qué tiene un ministro de Exteriores? ¿Para qué tiene embajador de China aquí en el Perú? Eso se tramita, ¿no?, a ese nivel”, señaló, sugiriendo que los canales institucionales habrían debido ser los adecuados para cualquier gestión empresarial o diplomática.

Reunión con empresario chino continúa
Reunión con empresario chino continúa generando problemas en el Ejecutivo

Como se sabe, el edificio donde se encuentra el chifa al que acudió encapuchado alberga múltiples empresas vinculadas a Yang, como Tenda Cerámicas AC, que ha sido objeto de supervisión mediática por la construcción de una planta industrial en Ica sin permisos municipales; Hidroeléctrica América SAC, Construcciones Capón SAC y América Capón SAC.

Respecto al vínculo con Boluarte, se conoce que una de sus compañías contrató en dos oportunidades a Boluarte, en mayo de 2023 y enero de 2024.

Un empresario bajo escrutinio

Zhihua Yang no es un desconocido para el Estado peruano. Al contrario, arrastra un historial polémico por infracciones urbanísticas y afectaciones al patrimonio cultural. Según una resolución administrativa del Ministerio de Cultura, Yang fue responsable de demoler una casona antigua en el centro de Lima para levantar un almacén de trece pisos, cuando solo se autorizaban tres. Por este motivo, pesa sobre la edificación una orden de demolición.

La sanción administrativa establece la demolición de todos los niveles excedentes y detalla que la construcción, ubicada en el jirón Puno 1067, presenta elementos fuera de norma, como un alero que sobresale la vereda y una puerta metálica de ingreso. La resolución concluye que la obra fue ejecutada sin los permisos correspondientes, vulnerando la normativa vigente. “Se está reuniendo con alguien que está al margen de la ley, porque ha construido…”, advirtió Fernando Olivera durante una entrevista, en alusión directa al mandatario.

