Jaime Quito exige citar a José Jerí ante Comisión de Fiscalización por reunión no oficial con empresario chino

El congresista denunció falta de transparencia luego de que el mandatario interino acudiera encapuchado a un local privado para reunirse con Zhihua Yang, empresario vinculado a Nicanor Boluarte

la censura contra josé jerí
la censura contra josé jerí sigue tomando fuerza. .Foto: andina / Andina

El congresista Jaime Quito ha solicitado formalmente a la Comisión de Fiscalización y Contraloría que se cite con carácter de urgencia al presidente encargado, José Jerí Oré, para que rinda cuentas sobre una reunión no declarada sostenida el pasado 26 de diciembre.

A través de un documento dirigido al presidente de dicho grupo de trabajo, Elvis Vergara, Quito expresó su preocupación por el “marcado hermetismo” y la “falta de transparencia” con la que actuó el jefe de Estado.

Según el legislador, Jerí ingresó a un local privado de San Borja ocultando su identidad con una capucha, en una cita que no figura en los registros oficiales de la Presidencia de la República.

El congresista presentó una solicitud
El congresista presentó una solicitud ante la Comisión de Ética para citar al presidente interino José Jerí por reunión clandestina con empresario chino.

Vínculos con Nicanor Boluarte

La denuncia de Quito también vincula al empresario con el entorno de la vacada expresidenta Dina Boluarte. Zhihua Yang es gerente de empresas como Hidroeléctrica América SAC y América Capón SAC, compañías que contrataron los servicios profesionales de Nicanor Boluarte entre 2023 y 2024, quien es investigado por presunto tráfico de influencias, cohecho y organización criminal.

Los cuestionamientos se reforzaron cuando se reveló que el propio hermano de la exmandataria fue captado ingresando al mismo edificio de San Borja el pasado 9 de enero, apenas dos semanas después de la visita del presidente Jerí.

Un encuentro nocturno y bajo sospecha

Los hechos se remontan a la noche del 26 de diciembre de 2025, cuando un vehículo oficial del Estado, denominado “cofre presidencial”, trasladó a Jerí hasta un edificio en la avenida San Luis. Allí, el mandatario se reunió con el empresario chino Zhihua Yang en un restaurante chifa de su propiedad.

Aunque Palacio de Gobierno intentó justificar el encuentro asegurando que se trataba de coordinaciones para el Día de la Amistad Perú-China, Jaime Quito calificó esta versión de “no creíble” por no seguir los protocolos oficiales ni contar con autoridades competentes presentes, además, “la explicación fue brindada vía redes sociales”.

Por otra parte, fuentes de la comunidad china en el Perú señalaron que el empresario Yang no tiene participación en la organización de dicha festividad.

Visitas reiteradas y falta de transparencia

A pesar de los intentos del Ejecutivo por minimizar el encuentro, los registros de visitas de Palacio de Gobierno muestran una presencia constante de Zhihua Yang en las sedes del la casa de Estado.

El 12 de diciembre se registró una primera visita oficial de 53 minutos. Tres días después de la cena en el chifa, el 29 de diciembre, Yang volvió a Palacio por tres horas para reunirse con la Secretaría de Comunicaciones, y el 5 de enero se registró un tercer ingreso que se prolongó por más de una hora.

Un análisis detallado de las múltiples reuniones y conexiones entre el político peruano José Jerí y el empresario chino Johnny Yang. El reportaje revela los vínculos que se extienden desde el Congreso hasta la presidencia, involucrando a otras figuras políticas. YouTube La Encerrona

Para el congresista Quito, estas reuniones privadas fuera de los cauces oficiales recuerdan casos de corrupción recientes, como el de la casa de Sarratea. “Exigimos que Jerí responda por la reunión con un empresario vinculado a Nicanor Boluarte. Cada vez caben menos dudas de que este régimen es una continuación de la gestión anterior”, sentenció el parlamentario en sus redes sociales.

Temas Relacionados

José JeríJaime QuitoComisión de Fiscalización y Contraloríaperu-politica

