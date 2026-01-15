Alcalde Renzo Reggiardo descarta desbordes del río Rímac por fuertes lluvias: “Venimos trabajando hace más de un año”

(Video: RPP Noticias)

El alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, descartó que el río Rímac pueda desbordarse en las próximas semanas, pese a las lluvias que se vienen registrando en la sierra central y al incremento estacional de su caudal. La autoridad edil aseguró que la Municipalidad Metropolitana de Lima ejecuta desde hace más de un año trabajos preventivos de descolmatación, limpieza y reforzamiento de riberas, con el objetivo de evitar inundaciones en zonas históricamente vulnerables de la capital.

Las declaraciones del burgomaestre se producen en un contexto de alerta ciudadana por fuertes lluvias en el Perú, especialmente en distritos como San Juan de Lurigancho, donde en años anteriores el aumento del caudal del Rímac generó aniegos y afectó a viviendas cercanas al cauce. En paralelo, el Senamhi informó que los niveles actuales del río se mantienen dentro de los valores normales para esta época del año, aunque precisó que los mayores caudales suelen registrarse entre finales de febrero e inicios de marzo, periodo que continuará bajo monitoreo permanente.

Renzo Reggiardo asegura que no habrá desbordes del río Rímac

Senamhi aclara: lluvias no provocarán desborde de los ríos Rímac y Chillón. (Foto referencial: Agencia Andina)

Durante una reciente supervisión en el cauce del río Rímac, Renzo Reggiardo sostuvo que la comuna limeña ha desplegado todos sus recursos técnicos y logísticos para reducir el riesgo de inundaciones. El alcalde explicó que las labores preventivas no son recientes y que comenzaron incluso antes del actual periodo de lluvias.

“Venimos haciendo labores de descolmatación y limpieza de las riberas de los ríos desde hace ya más de un año. Como Municipalidad Metropolitana de Lima, adquirimos 52 unidades móviles, entre retroexcavadoras, grúas y maquinaria pesada, para realizar una labor eficiente”, afirmó la autoridad edil. En ese sentido, remarcó que, bajo condiciones normales de lluvia, no se esperan situaciones que lamentar.

Reggiardo fue enfático al señalar que solo un escenario extremo podría alterar las proyecciones actuales. “No vamos a tener situaciones producto de desbordes, salvo que tengamos una lluvia catastrófica de tres o cuatro días seguidos, algo que resulta difícil de controlar”, declaró. Según precisó, hasta el momento, los trabajos ejecutados permiten ofrecer tranquilidad a las familias que viven en zonas ribereñas.

El alcalde también destacó el rol de la Gerencia de Gestión del Riesgo de Desastres, encabezada por Mario Casaretto, a quien atribuyó una labor permanente en la limpieza del cauce. “Hemos limpiado 10 kilómetros de la cuenca del río Rímac, y lo mismo se viene haciendo en los otros ríos de Lima”, señaló. La intervención municipal comprende tramos históricamente críticos, donde en años anteriores se registraron aniegos y afectaciones a viviendas.

Las acciones municipales se concentran en el sector que va desde el puente Trujillo, en el Cercado de Lima, hasta el puente Chinchaysuyo, en San Juan de Lurigancho, una de las zonas más expuestas al incremento del caudal durante la temporada de lluvias. En este tramo se ejecutan trabajos de perfilado de diques, retiro de material excedente y ampliación de la caja hidráulica del río.

Senamhi: caudal del Rímac está dentro de los valores normales

Rímac y Chillón: esto dice Senamhi sobre el aumento de caudal y posibles desbordes. (Foto referencial: Agencia Andina)

En paralelo a los anuncios de la Municipalidad de Lima, el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) informó que, durante el mes de enero, no existe riesgo de desborde de los ríos Rímac y Chillón, pese a las lluvias moderadas registradas en las cabeceras de cuenca. Así lo explicó César Pantoja, especialista en Hidrología de la entidad.

De acuerdo con el reporte técnico, el río Rímac registra actualmente caudales cercanos a los 40 metros cúbicos por segundo (m³/s), una cifra que se mantiene dentro de los valores normales para esta época del año, que oscilan entre 35 y 45 m³/s. “Estamos dentro de lo esperado. El umbral de inundación del Rímac es de 120 m³/s, por lo que nos encontramos aproximadamente en la tercera parte de ese nivel”, precisó Pantoja.

El especialista indicó que las lluvias recientes en la sierra no se han traducido en un aumento significativo del caudal en Lima Metropolitana. No obstante, advirtió que, debido a un aviso meteorológico por lluvias de intensidad moderada para las próximas 72 horas, podría observarse una tendencia ascendente, aunque sin llegar a un escenario crítico. “Va a incrementar el caudal, pero no será significativo ni representará un riesgo durante enero”, aclaró.

Pese a este panorama, el Senamhi recomendó a la población evitar ingresar o cruzar los ríos, incluso cuando no exista una alerta oficial. “Cuando el caudal aumenta, aunque sea moderadamente, siempre representa un peligro”, advirtió el especialista, recordando que las condiciones del cauce pueden variar de manera repentina.

Según la estacionalidad histórica, los mayores caudales del Rímac y el Chillón suelen presentarse entre finales de febrero e inicios de marzo, periodo en el que el monitoreo se intensifica y las autoridades evalúan de forma permanente el comportamiento de los ríos. En ese marco, tanto la Municipalidad de Lima como el Senamhi mantienen vigilancia constante sobre los niveles hídricos, mientras continúan los trabajos preventivos en los puntos más vulnerables de la capital.