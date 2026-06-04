Combis de ‘Los Rojitos’ paralizan servicios luego de atentado con bomba molotov: “todo el mundo sale con miedo”

Combi es atacada a balazos en SJM.

Conductores de la empresa de transporte ‘Los Rojitos’ tomaron la decisión de no salir a trabajar este jueves por temor a ser el blanco de nuevos atentados por parte de extorsionadores, quienes atacaron a una unidad con una bomba molotov la madrugada del jueves cuando estaba estacionada en uno de sus paraderos, en San Juan de Miraflores.

A raíz del atentado, varios choferes confirmaron que pagan cupos a más de una banda criminal a cambio de continuar trabajando con seguridad, pero las amenazas en su contra nunca se detuvieron. Según transportistas consultados por Exitosa, cada unidad entrega cerca de S/43 al Cholo Castillo y S/53 a la banda de las Calaveras.

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“Todo el mundo sale con miedo, porque no hay cuándo acabar (...). Estamos, como dicen, entre la espada y la pared. Y bueno, hay que trabajar porque se come a diario, pues. Ya se va a acabar ya. ¿No? Ya llegará la justicia de Dios”, indicó uno de los trabajadores de la empresa de transportes al medio radial.

Extorsionadores atacan a ‘Los Rojitos’

Según reportó RPP, la combi atacada estaba estacionada en el paradero de Los Rojitos, en la Asociación Emprendedores de Villa Jardín. La explosión destrozó todos los cristales y quemó parte del vehículo, que no tenía a su conductor dentro. Vecinos de la zona apagaron el fuego antes de que alcanzara a otras unidades estacionadas cerca.

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Un ataque armado dejó grave al conductor de 'Los Rojitos' en San Juan de Miraflores, intensificando la crisis de inseguridad en el transporte público.

Los transportistas también relataron a Exitosa que las bandas han colocado stickers en las unidades y que incluso apareció un nuevo símbolo, el de “un perrito”, que atribuyen a otro grupo que buscaría cobrar dinero ilícito en esa zona de Lima Sur.

Según ese medio, varios conductores señalaron que son víctimas de amenazas y extorsiones y que algunos ya habían denunciado antes. Después de esas denuncias los sujetos reaparecieron con nuevas amenazas y exigencias de más dinero.

Los choferes ya no quieren acudir a la Policía

Por otro lado, ante la continuidad de las amenazas y los atentados contra sus unidades, los transportistas afirmaron que ya no quieren acudir a la Policía Nacional del Perú ni brindar información por temor a ser víctimas de represalias.

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La propietaria de la combi afectada indicó a Exitosa que los criminales ya habían enviado videos y audios después del atentado. La reportera de ese medio agregó que, hasta ese momento, la policía no había realizado el peritaje correspondiente.

Mensajes intimidatorios y ataques previos consolidan un sistema de cobros ilegales que presiona la continuidad del servicio. Latina

PNP capturó a sicario que atentó contra ‘Los Rojitos’

El pasado 20 de marzo, la Policía Nacional del Perú detuvo a Junior Wilfredo Huamaní Tapia (28), presunto sicario señalado como responsable de un ataque armado contra la combi de la empresa 'Los Rojitos’ en San Juan de Miraflores, que dejó tres personas fallecidas días antes. La captura se realizó tras un operativo de seguimiento de 10 horas que culminó en una vivienda ubicada en el mismo distrito, según informó el comandante general de la PNP, Óscar Arriola.

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En el atentado, el conductor y dos pasajeras perdieron la vida tras recibir impactos de bala. Las cámaras de videovigilancia permitieron identificar a quien sería Huamaní Tapia desplazándose desde una vivienda situada en la calle Morocuchos, cerca del lugar del ataque. La policía estableció que el detenido habría salido del domicilio de la madre de su hijo, portando el arma empleada en el homicidio.

Durante el registro, se hallaron dos armas de fuego que, según el detenido, habrían sido empeñadas días antes del crimen, aunque se investiga su posible uso en el ataque.