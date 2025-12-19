Perú

Lima en alerta por la llegada de 3 fenómenos climáticos peligrosos desde el 20 de diciembre, según Senamhi

El Senamhi activó alertas amarilla, naranja y roja por fenómenos que afectarán a 10 provincias de la región peruana

Senamhi advirtió que se han
Senamhi advirtió que se han activado tres alertas por llegada de fenómenos peligrosos en 10 provincias del departamento de Lima | Foto composición: Infobae Perú / Andina

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) activó tres avisos meteorológicos de nivel amarillo, naranja y rojo, debido a fenómenos climáticos peligrosos que afectarán diversas provincias del departamento de Lima, tanto en la costa como en la sierra, desde este sábado 20 hasta el lunes 22 de diciembre.

Entre las alertas emitidas destacan el descenso de la temperatura nocturna, el incremento de vientos en la costa y un aumento extremo de la temperatura diurna en la sierra, por lo que se exhorta a la población a mantenerse informada y seguir las recomendaciones de las autoridades.

Alerta naranja en la sierra de Lima

De acuerdo con el Aviso N.º 454, entre el sábado 20 y el lunes 22 de diciembre se prevé un descenso de la temperatura nocturna de moderada a fuerte intensidad en la sierra del departamento de Lima. El fenómeno estará acompañado por ráfagas de viento cercanas a los 45 km/h, escasa nubosidad y un incremento de la temperatura diurna.

Para el sábado 20, se prevén temperaturas mínimas cercanas a los -5 ℃ en localidades situadas sobre los 3.200 metros sobre el nivel del mar en la sierra centro de Lima, y valores próximos a los -7 ℃ en zonas por encima de los 4.000 metros sobre el nivel del mar.

La proyección de temperaturas mínimas
La proyección de temperaturas mínimas de hasta 10 °C en Lima para los próximos días ha generado preocupación entre los habitantes de la capital peruana

Las provincias afectadas incluyen Barranca, Cajatambo, Canta, Cañete, Huaral, Huarochirí, Huaura, Lima, Oyón y Yauyos.

Alerta amarilla en la costa de Lima

El Aviso N.° 453 alerta sobre el incremento de la velocidad del viento en la costa del departamento de Lima, de ligera a moderada intensidad, desde el mediodía del sábado 20 hasta el lunes 22 de diciembre.

Este fenómeno podría generar el levantamiento de polvo y arena, así como la reducción de la visibilidad horizontal. Además, se prevé cobertura nubosa con llovizna, niebla y neblina, especialmente durante la madrugada y primeras horas de la mañana, en zonas cercanas al litoral.

Para el sábado se esperan vientos con velocidades de hasta 32 km/h en el norte de la costa limeña y 33 km/h en la costa centro, afectando a las provincias de Barranca, Cañete, Huaral, Huaura y Lima.

Alerta roja en la sierra de Lima

Finalmente, el Aviso N.° 452, de nivel rojo, advierte sobre un incremento de la temperatura diurna de moderada a extrema intensidad en la sierra del departamento de Lima, desde la mañana del sábado 20 hasta el lunes 22 de diciembre.

El Senamhi señala que la escasa nubosidad hacia el mediodía favorecerá un aumento significativo de la radiación ultravioleta (UV), además de ráfagas de viento cercanas a los 45 km/h, principalmente durante la tarde.

La temperatura en Lima Metropolitana
La temperatura en Lima Metropolitana llegará cerca de los 30 grados y la sensación de calor incrementará considerablemente. (Senamhi)

Para el sábado 20 se estiman temperaturas máximas entre 19 °C y 35 °C en la sierra norte de Lima, entre 13 °C y 29 °C en la sierra centro, y entre 17 °C y 29 °C en la sierra sur, afectando a las provincias de Barranca, Cajatambo, Canta, Cañete, Huaral, Huarochirí, Huaura, Lima, Oyón y Yauyos.

Recomendaciones

Ante este escenario, el Senamhi recomienda a la población del departamento de Lima mantenerse informada sobre la evolución de las condiciones meteorológicas, evitar la exposición prolongada al sol, protegerse del frío durante la noche y seguir las indicaciones de las autoridades locales y de Defensa Civil.

