Lluvias en Perú EN VIVO: huaicos y precipitaciones ponen en alerta roja a varias regiones, advierte el Senamhi

El Senamhi alerta sobre el
El Senamhi alerta sobre el riesgo de activación de quebradas debido a las intensas lluvias registradas en los últimos siete días, afectando diversas regiones del Perú. Foto: Composición Infobae Perú

Las lluvias intensas que vienen afectando múltiples zonas del Perú han llevado al Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) a emitir alertas rojas en 15 regiones del país, señalando un riesgo extremo de huaicos, activación de quebradas y deslizamientos ante la persistencia de precipitaciones de moderada a fuerte intensidad.

La temporada de lluvias, que oficialmente se extiende entre enero y marzo, ha empezado con fuerza este 2026, superando ya varios umbrales de riesgo meteorológico en la costa, la sierra y la selva de manera simultánea. En los últimos días, las autoridades han reforzado sus advertencias y han pedido a la población mantener medidas de precaución, especialmente en zonas vulnerables.

22:29 hsHoy

Senamhi emite alerta roja por lluvias extremas en Arequipa en las próximas 24 horas y advierte sobre posible activación de quebradas

El organismo meteorológico ha emitido un aviso por precipitaciones severas durante el próximo día, con riesgo de inundaciones pluviales y otros impactos, e insta a la población a adoptar medidas preventivas ante posibles emergencias climáticas

Intensas lluvias en Arequipa podrían
Intensas lluvias en Arequipa podrían afectar al río Chili, principal fuente de agua de la región. (Foto: Andina)

Un panorama de máxima alerta se vive en Arequipa: el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) anunció una alerta roja por lluvias de extrema intensidad para las próximas 24 horas en la región. El aviso, que entró en vigencia a las 13:00 horas del miércoles 14 de enero de 2026, incluye la previsión de lluvias intensas, granizo, nieve y aguanieve, así como descargas eléctricas y fuertes ráfagas de viento, condiciones que elevan el riesgo de inundaciones pluviales y otros eventos peligrosos.

22:14 hsHoy

Cierre temporal de Choquequirao: autoridades analizan medida por intensas lluvias y antecedentes de emergencias

Una reunión interinstitucional evaluó el impacto de las lluvias previstas para enero, febrero y marzo, así como los puntos críticos en las rutas de ingreso al complejo arqueológico

Senamhi advierte precipitaciones normales a
Senamhi advierte precipitaciones normales a superiores en enero y febrero, y superiores a lo normal en marzo, lo que incrementa el riesgo en rutas de alta montaña.

Las lluvias persistentes que caen sobre el sur andino modifican la rutina de comunidades, operadores turísticos y autoridades. En Cusco, el incremento de precipitaciones activó alertas en varias provincias y abrió un debate que involucra seguridad, prevención y acceso a uno de los complejos arqueológicos más visitados por excursionistas nacionales y extranjeros.

22:06 hsHoy

Huaico bloquea la Carretera Central en Huánuco y deja varados a pasajeros rumbo a Tingo María

El deslizamiento ocurrió en Chinchao y paralizó la ruta Huánuco–Tingo María desde la madrugada

La madrugada se volvió interminable para decenas de pasajeros en la Carretera Central. Un huaico provocado por la activación de una quebrada bloqueó por completo el tránsito en el kilómetro 47 de la vía Huánuco–Tingo María, en el sector El Mirador, distrito de Chinchao. Desde las 3:00 a. m., la carretera permanece cerrada en ambos sentidos, dejando varados a buses interprovinciales, camiones de carga y vehículos particulares.

21:51 hsHoy

Lluvias en la Selva Central activan quebrada y afectan tránsito hacia Pichanaki

El agua y el lodo cubren parte de la vía entre Perené y Pichanaki, una de las rutas más transitadas de la zona

Quebrada de Boca Tigre vuelve
Quebrada de Boca Tigre vuelve a activarse y pone en riesgo la vía Perené–Pichanaki. Fotos: jlnoticias_informa / Facebook

Las lluvias persistentes en la Selva Central volvieron a activar la quebrada del sector Boca Tigre y afectaron seriamente la vía que conecta los distritos de Perené y Pichanaki, en la provincia de Chanchamayo, una ruta clave para el transporte de pasajeros, alimentos y productos agrícolas.

21:27 hsHoy

Riesgo máximo por activación de quebradas y huaicos

El Senamhi declaró alerta roja por lluvias intensas en 15 regiones, incluyendo departamentos clave como Lima, Cajamarca, La Libertad, Madre de Dios y Puno, donde se prevé la posibilidad de huaicos, deslizamientos e inundaciones pluviales.

Este nivel de alerta representa el máximo de peligro en la escala de Senamhi y se acompaña de avisos que incluyen tormentas eléctricas, ráfagas de viento de hasta 45 km/h y acumulados considerables de lluvia en cortos periodos de tiempo.

Las áreas con quebradas activas y suelos saturados son especialmente propensas a movimientos de lodo y piedras, que pueden afectar carreteras, viviendas y centros poblados adyacentes.

Huaico bloquea la Carretera Central y deja varados a decenas de pasajeros. Video: Canal N
21:24 hsHoy

Regiones bajo vigilancia continua

La alerta meteorológica se mantiene activa mientras se reporta que las lluvias seguirán afectando varias zonas del país. Senamhi también emitió avisos de nivel naranja por precipitaciones en otras regiones de la selva y la sierra, con acumulados importantes e impactos potenciales en infraestructura y vías de comunicación.

En la selva peruana, por ejemplo, el organismo climático prevé registros de lluvia de entre 50 y 80 mm en regiones como Loreto, Amazonas y Madre de Dios durante un periodo estimado entre el 15 y 16 de enero. Tales volúmenes de precipitación pueden generar crecidas de ríos, inundaciones en zonas ribereñas y mayor susceptibilidad a deslizamientos en laderas cercanas a poblaciones.

Adicionalmente, el Senamhi ha advertido la posible suspensión de vuelos en zonas andinas como Cusco, Puno y Arequipa, debido a las condiciones climáticas adversas que podrían persistir en los próximos días, incrementando el riesgo para operaciones aéreas.

21:22 hsHoy

Las lluvias ya dejan víctimas y daños en varias regiones

Los efectos de las lluvias ya se han dejado sentir en varios puntos del país. En el distrito de Perené, provincia de Chanchamayo (Junín), un huaico provocado por las intensas lluvias sepultó viviendas, arrastró un camión y dejó al menos cuatro personas muertas, además de bloquear por completo la carretera marginal de la selva PE-5S, una ruta crucial para la conectividad en la región central.

Este tipo de eventos demuestra que el riesgo no es abstracto: los huaicos y deslizamientos pueden ocurrir sin previo aviso en zonas con pendiente pronunciada, suelos saturados o cauces cercanos a las poblaciones. La saturación de pendientes y la rápida acumulación de agua son condiciones ideales para la activación de movimientos de masa que, en muchos casos, superan la capacidad de respuesta inmediata de los servicios de emergencia.

El deslizamiento por fuertes lluvias en la zona dificulta el rescate de los desaparecidos | Video: Exitosa Noticias
21:20 hsHoy

Recomendaciones oficiales y medidas de prevención

Ante el escenario actual, las autoridades del Senamhi, en coordinación con el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN), han instado a la población a mantenerse informada a través de los boletines oficiales y a seguir las recomendaciones de seguridad. Entre las principales sugerencias están:

  • Evitar cruzar quebradas o ríos crecidos, especialmente luego de lluvias intensas.
  • Reforzar medidas de seguridad en viviendas ubicadas en zonas de riesgo, como laderas, quebradas o llanuras aluviales.
  • Seguir las indicaciones de las autoridades locales y de Defensa Civil ante la presencia de huaicos o deslizamientos.
  • Monitorear el pronóstico oficial del Senamhi para anticipar cambios en las condiciones climáticas.
21:18 hsHoy

La temporada de lluvias: un patrón que seguirá hasta marzo

El inicio del 2026 ya ha mostrado que la temporada de lluvias en Perú —que tradicionalmente va de enero a marzo— puede generar eventos extremos con impactos significativos en varios sectores geográficos. Informes técnicos del Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres (CENEPRED) señalan que la combinación de humedad atmosférica elevada y condiciones topográficas del país crea un ambiente propicio para lluvias intensas que pueden persistir en los próximos dos meses.

Este patrón climático, influenciado por interacciones entre el océano y la atmósfera, puede generar acumulados de lluvia superiores al promedio normal en varias zonas, elevando nuevamente la probabilidad de huaicos y otros fenómenos asociados a la saturación de suelos y la activación de quebradas.

