Lluvias en Perú EN VIVO: huaicos y precipitaciones ponen en alerta roja a varias regiones, advierte el Senamhi

El Senamhi alerta sobre el riesgo de activación de quebradas debido a las intensas lluvias registradas en los últimos siete días, afectando diversas regiones del Perú. Foto: Composición Infobae Perú

Las lluvias intensas que vienen afectando múltiples zonas del Perú han llevado al Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) a emitir alertas rojas en 15 regiones del país, señalando un riesgo extremo de huaicos, activación de quebradas y deslizamientos ante la persistencia de precipitaciones de moderada a fuerte intensidad.

La temporada de lluvias, que oficialmente se extiende entre enero y marzo, ha empezado con fuerza este 2026, superando ya varios umbrales de riesgo meteorológico en la costa, la sierra y la selva de manera simultánea. En los últimos días, las autoridades han reforzado sus advertencias y han pedido a la población mantener medidas de precaución, especialmente en zonas vulnerables.