¿Fuertes lluvias desbordarán los ríos Rímac y Chillón por el aumento de su caudal? Esto dice Senamhi

Rímac y Chillón: esto dice Senamhi sobre el aumento de caudal y posibles desbordes. (Foto referencial: Agencia Andina)

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) descartó que los ríos Rímac y Chillón, en Lima Metropolitana, presenten riesgo de desborde durante el mes de enero, a pesar de las lluvias moderadas que se vienen registrando en la sierra de la región Lima. Así lo indicó el ingeniero César Pantoja, especialista en Hidrología del Senamhi, quien precisó que los incrementos en los caudales observados han sido leves y se mantienen dentro de los valores normales para esta época del año.

Según Pantoja, aunque se han registrado lluvias desde el último fin de semana en las cabeceras de cuenca de ambos ríos, este fenómeno no se ha reflejado en un aumento significativo del caudal. Actualmente, el río Rímac presenta caudales promedio cercanos a los 40 metros cúbicos por segundo (m³/s), mientras que los valores normales para esta temporada oscilan entre 35 y 45 m³/s. “Estamos dentro de lo esperado. El umbral de inundación del Rímac es de 120 m³/s, es decir, estamos en aproximadamente la tercera parte de ese nivel”, remarcó el especialista.

Senamhi aclara: lluvias no provocarán desborde de los ríos Rímac y Chillón. (Foto referencial: Agencia Andina)

Pronóstico de lluvias y caudales

El especialista del Senamhi señaló que, debido a un aviso meteorológico por lluvias de intensidad moderada en la sierra para las próximas 72 horas, se podría registrar una tendencia ascendente en los caudales de los ríos Rímac y Chillón. Sin embargo, enfatizó que este incremento no representaría un riesgo de desborde durante enero. “Va a incrementar el caudal, pero no será significativo ni nos colocará en un escenario crítico. Es un comportamiento normal dentro de la temporada lluviosa”, aclaró Pantoja.

A pesar de la ausencia de riesgo inminente, el ingeniero hizo un llamado a la población a mantener precaución y evitar ingresar o cruzar los ríos, incluso cuando no exista una alerta de desborde. “Cuando el caudal aumenta, aunque sea moderadamente, siempre representa un peligro. Por eso se recomienda restringir el acceso a los ríos”, advirtió.

De acuerdo con la estacionalidad, los mayores caudales del Rímac y Chillón suelen registrarse entre finales de febrero e inicios de marzo, periodo en el que sí podría incrementarse el riesgo de desbordes, dependiendo de la intensidad de las lluvias. Por ello, Senamhi continuará monitoreando de cerca los niveles de los ríos y emitiendo alertas oportunas para prevenir emergencias en Lima Metropolitana.

¿Hay riesgo de desborde en Lima? Senamhi descarta peligro por lluvias en Rímac y Chillón. (Foto referencial: Infobae Perú/Agencia Andina)

Lluvias continuarán hasta el 16 de enero

La costa del país continuará presentando episodios de lluvias de verano hasta el 16 de enero, debido a las condiciones atmosféricas que se vienen registrando, informó el Senamhi. Estas precipitaciones están asociadas al desplazamiento de nubosidad desde los Andes hacia el mar, favorecido por el incremento de la humedad y la presencia de vientos del norte. Según los avisos meteorológicos para la sierra N° 008 y N° 010, las lluvias intermitentes y dispersas podrían presentarse principalmente durante el atardecer, la noche y la madrugada.

A pesar de estas precipitaciones, se prevé que se mantengan periodos con brillo solar, aunque con una tendencia al incremento de la nubosidad hacia las horas de la tarde. El Senamhi recomendó a la población estar atenta a las condiciones del clima, especialmente durante los episodios de lluvia, y tomar precauciones al transitar por zonas que podrían verse afectadas por el mal tiempo.

Activan alerta naranja por intensas lluvias en Lima y la sierra norte: tres fallecidos reportados en Cajamarca. (Foto composición: Infobae Perú/Agencia Andina)

Los episodios de lluvias más significativos se podrían registrar desde la costa de Tumbes hasta la de Tacna, principalmente entre el 14 y 15 de enero. Según el aviso meteorológico de lluvia en la costa N° 011, los acumulados más altos se esperan en los distritos más alejados del litoral, donde las precipitaciones podrían ser más intensas.