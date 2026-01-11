Roban casa en SJL y se llevan laptop con tesis por publicar: joven ingeniero pierde años de trabajo académico

Tres personas participaron en el hurto y su accionar quedó registrado por cámaras de seguridad del vecindario. Latina Noticias

En una vivienda multifamiliar de la avenida 13 de Enero, en San Juan de Lurigancho, un robo dejó consecuencias que van más allá de la pérdida material. La escena ocurrió en cuestión de minutos y quedó registrada por cámaras de seguridad del vecindario. Tres personas cruzaron la vía pública, se detuvieron frente al inmueble y ejecutaron un ingreso que, según el propio afectado, se produjo sin mayor dificultad.

La secuencia captada por las cámaras muestra a dos de los involucrados simulando una relación de pareja. Se abrazan y se besan en la vereda, mientras un tercer sujeto se acerca a la puerta principal. El ingreso ocurre con rapidez. Luego, los tres acceden al interior del inmueble y suben hacia las habitaciones. El objetivo, de acuerdo con lo relatado por la víctima, se concentró en cuartos sin luz encendida.

El impacto del robo se concentró en la habitación de un joven estudiante de ingeniería mecatrónica. Allí, además de ropa y dinero, los delincuentes sustrajeron una computadora portátil. En ese equipo se encontraban archivos vinculados a su proceso de titulación universitaria, entre ellos documentos de una tesis próxima a desarrollarse y proyectos acumulados durante años de estudio.

El encuentro inesperado en la puerta

El robo ocurrió en una vivienda multifamiliar de la avenida 13 de Enero, en San Juan de Lurigancho.

El joven relató que regresaba en bicicleta cuando se encontró frente a frente con una de las personas involucradas. Según su testimonio, la mujer se encontraba en la puerta con bolsas en las manos. “Sí, efectivamente estaba regresando de la bicicleta a recoger unas cosas y cuando encontré en la puerta a la señorita, su excusa fue de que estaba esperando a alguien, a un inquilino acá para que, para acompañarla”, explicó.

En ese momento no surgió sospecha alguna. El estudiante subió hasta su habitación, dejó la bicicleta y reparó en la chapa de la puerta. “Cuando volteé a ver la chapa, ya la encontré así doblada, pero cerrada también”, relató. Su primera reacción fue pensar en un cambio de cerradura. “Lo primero que supuse fue preguntar arriba si alguien la estaba queriendo trabajar”, añadió.

Desde la ventana, una primera mirada no evidenció desorden. Sin embargo, al ingresar a la habitación la escena cambió por completo.

Habitaciones revueltas y búsqueda de dinero

Dentro del cuarto, los cajones se encontraban abiertos y la ropa fuera de su lugar. “Le encontré todo así desordenada y alborotada, tanto arriba y abajo”, señaló. Las bolsas con prendas estaban vacías. Según su percepción, la revisión apuntó a encontrar dinero en efectivo.

El desorden se extendió a distintos espacios. Ropa interior, medias y frazadas quedaron expuestas. Algunas bolsas se abrieron y luego se dejaron intactas al no contener objetos de interés. El joven recordó que los delincuentes también ingresaron a otra habitación del inmueble y sustrajeron pertenencias de otro inquilino.

El punto central del robo se ubicó en el escritorio del estudiante. Allí solía dejar su computadora portátil. “Yo había dejado mi laptop acá, cerrada”, contó. Al regresar, el equipo ya no estaba. “Todo desapareció. Desapareció la laptop con su cargador y todo”, afirmó.

Más allá del valor económico, la pérdida se vinculó directamente con su formación profesional. “Estaba justo este año laborando para hacer mi titulación y ahí tenía mis documentos”, explicó. En el equipo guardaba información clave: “Tenía toda la información de mi base de proyectos, los recursos, los documentos, en realidad también documentos propios”.

El joven detalló que la computadora contenía programas necesarios para su carrera. “No solo documentación. Entonces, también es mucho tiempo que ha costado de haber elaborado”, expresó. Para él, esos archivos representaban el respaldo de su trayectoria académica y los avances desarrollados durante la universidad.

Descripción de los implicados y huida

Las cámaras captaron la huida de los delincuentes en un mototaxi, llevando bolsas con las pertenencias robadas.

Sobre la mujer con la que se cruzó, brindó una descripción general. “La describí entre un rango tal vez de veinticinco a treinta y tantos años. Era más o menos de una estatura mediana”, indicó. En el diálogo inicial, la explicación de espera no despertó alerta alguna.

Las cámaras de seguridad registraron el momento de la salida. La mujer levantó la mano, detuvo un mototaxi y subió con dos bolsas negras. Según el registro visual, en esas bolsas se encontraban ropa, dinero y la laptop. Luego, los otros dos sujetos abordaron el mismo vehículo y se retiraron del lugar.

Las imágenes quedaron como principal elemento para la identificación de los responsables. Para el joven afectado, el robo significó la pérdida de años de trabajo académico almacenado en un solo dispositivo, además de sus pertenencias personales. El relato del propio estudiante reconstruye una secuencia que comenzó con una aparente normalidad y terminó con la desaparición de su tesis y proyectos profesionales.