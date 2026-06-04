Gobierno prorroga estado de emergencia por lluvias en 21 regiones: estas son las zonas afectadas

Numerosos distritos de Huánuco fueron declarados en emergencia por intensas lluvias. (Foto: Agencia Andina)

El Gobierno peruano oficializó este jueves 4 de junio la prórroga del estado de emergencia en diversos distritos de 21 departamentos del país debido al peligro inminente generado por las intensas precipitaciones pluviales. La medida fue aprobada mediante el Decreto Supremo N.º 087-2026-PCM, publicado en el diario oficial El Peruano, y tendrá una vigencia de 60 días calendario, contados desde el 5 de junio.

La decisión busca dar continuidad a las labores de prevención, respuesta y rehabilitación frente a los efectos de las lluvias, luego de que las autoridades determinaran que aún existen numerosas acciones pendientes para reducir el nivel de riesgo en las zonas afectadas.

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Según la norma, la prórroga alcanza a distritos ubicados en los departamentos de Amazonas, Áncash, Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Huancavelica, Huánuco, Ica, Junín, La Libertad, Lambayeque, Lima, Loreto, Moquegua, Pasco, Piura, San Martín, Tacna, Tumbes y Ucayali.

¿Por qué se amplió el estado de emergencia?

El decreto señala que el Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI) emitió una opinión favorable para extender la medida luego de evaluar diversos informes técnicos elaborados por entidades como el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi), el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) y la Comisión Multisectorial encargada del Estudio Nacional del Fenómeno El Niño (ENFEN).

De acuerdo con el Informe Situacional N.º 000025-2026-INDECI/DIRES, todavía existen trabajos que no han podido concluirse debido a la magnitud de la emergencia. Entre ellos destacan:

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Limpieza y descolmatación de ríos y quebradas.

Apoyo con maquinaria pesada en zonas vulnerables.

Entrega de insumos agrícolas para productores afectados.

Acciones de rehabilitación de infraestructura dañada.

Medidas destinadas a reducir el riesgo frente a nuevas precipitaciones.

El documento también advierte que la capacidad de respuesta de varios gobiernos regionales y municipales continúa siendo insuficiente, por lo que se requiere mantener la intervención y el apoyo técnico del Gobierno Nacional.

Emergencia vial: lluvias intensas bloquean y restringen el tránsito en carreteras del país. (Foto: Agencia Andina)

Otro aspecto relevante de la norma es que las acciones contempladas durante esta nueva prórroga se financiarán con el presupuesto institucional de las entidades involucradas, por lo que no se autoriza una asignación extraordinaria de recursos del Tesoro Público.

El Ejecutivo argumenta que la ampliación resulta necesaria porque el plazo del anterior estado de emergencia —establecido mediante el Decreto Supremo N.º 019-2026-PCM y prorrogado por el Decreto Supremo N.º 048-2026-PCM— está próximo a vencer, mientras que persisten las condiciones de riesgo derivadas de las lluvias.

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Primeros distritos incluidos

En el anexo del decreto se detalla la relación completa de los distritos beneficiados con la medida. Entre los primeros figuran:

Amazonas La Jalca (Chachapoyas). Soloco (Chachapoyas). Valera (Bongará). Cocabamba (Luya). Colcamar (Luya). Lonya Chico (Luya). María (Luya). Santa Catalina (Luya).



La lista completa comprende decenas de distritos distribuidos en las 21 regiones mencionadas. Con esta decisión, el Ejecutivo busca mantener activas las medidas excepcionales para enfrentar los riesgos asociados a las precipitaciones pluviales y acelerar las labores de prevención y rehabilitación en las localidades más vulnerables del país.

Alerta de lluvias

El Senamhi emitió el Aviso Meteorológico N.° 214, de nivel de peligro amarillo, para advertir sobre la ocurrencia de precipitaciones de ligera a moderada intensidad en la sierra norte del país entre este jueves 4 y el viernes 5 de junio.

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Según el organismo, las lluvias estarán acompañadas de descargas eléctricas y ráfagas de viento que podrían alcanzar velocidades cercanas a los 35 kilómetros por hora. Asimismo, no se descartan lluvias dispersas de ligera intensidad en algunos sectores de la costa norte.

La alerta, que tendrá una vigencia de 47 horas, comprende principalmente zonas de los departamentos de Cajamarca, La Libertad y Piura, donde las condiciones atmosféricas podrían generar afectaciones puntuales, especialmente en actividades agrícolas, transporte y desplazamientos por vías rurales.

De acuerdo con el pronóstico del Senamhi, para este jueves 4 de junio se esperan acumulados de lluvia de entre 5 y 20 milímetros por día en la sierra norte. Aunque se trata de un aviso de nivel amarillo, la entidad recomienda a la población mantenerse informada sobre la evolución de las condiciones meteorológicas y actuar con precaución al realizar actividades al aire libre.

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El nivel amarillo representa la posibilidad de que ocurran fenómenos meteorológicos potencialmente peligrosos, aunque habituales para esta época del año y esta zona del país. Sin embargo, las autoridades recuerdan que las lluvias acompañadas de tormentas eléctricas y fuertes vientos pueden incrementar el riesgo de deslizamientos menores, caída de ramas y reducción de la visibilidad en las carreteras.

La advertencia del Senamhi se produce mientras el Gobierno mantiene vigente el estado de emergencia en 179 distritos de 21 regiones por el peligro asociado a las intensas precipitaciones pluviales, con el objetivo de continuar las labores de prevención y respuesta ante posibles emergencias.

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Ante este escenario, las autoridades recomiendan a la población evitar cruzar quebradas o ríos con incremento de caudal, asegurar techos y objetos que puedan ser desplazados por el viento, mantenerse alejada de postes y árboles durante las tormentas eléctricas y seguir los reportes oficiales emitidos por el Senamhi y el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci).