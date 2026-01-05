Alcalde Renzo Reggiardo anuncia la marcha blanca del Bypass Las Torres para esta semana

La Municipalidad de Lima inició la construcción del bypass Las Torres, una vía aérea de 1.4 kilómetros con dos puentes y tres carriles que busca aliviar el tráfico entre Lima y Chosica. Composición: Laxcomo / Infobae Perú

El alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, informó que el viernes 9 de enero comenzará la marcha blanca del Bypass Las Torres, lo que habilitará el tránsito vehicular en sentido oeste a este, para los vehículos que circulen desde la autopista Ramiro Prialé hacia Chosica, en Lima Este.

Según el burgomaestre, el acceso estará restringido de 5:00 a.m. a 6:00 p.m. en esta etapa previa a la inauguración total, que está prevista para el mes de febrero. Este horario permitirá la instalación del sistema de alumbrado público y el fortalecimiento de las medidas de seguridad antes de habilitar el tránsito nocturno.

Bypass Las Torres casi listo

Reggiardo aseguró que el Bypass Las Torres ya cuenta con un avance físico de entre el 92% y el 96%. La obra abarca 1,4 kilómetros y dispone de seis carriles en un intento de garantizar una circulación fluida de vehículos. Por otro lado, se estima que más de 2 millones de habitantes de Lima Este se beneficiarán con la puesta en marcha de este proyecto vial.

Entre los beneficios principales, figura la reducción del tiempo de traslado: el recorrido disminuirá de una hora y media a aproximadamente 45 minutos. El alcalde destacó el impacto en la calidad de vida de los ciudadanos y afirmó: “Los vecinos de este sector van a tener una manera digna de trasladarse y, por supuesto, incorporado al Tren de Lima, cambiará completamente la historia del tránsito y del transporte”, explicó Renzo Reggiardo en conversación con la prensa.

Aunque la inauguración íntegra del bypass y la apertura del sentido contrario, de este a oeste, está programada para febrero, la fecha definitiva dependerá de las coordinaciones técnicas entre la Municipalidad de Lima y empresas prestadoras de servicios urbanos, como Calidda, para finalizar las conexiones necesarias.

Durante la supervisión de la obra, el alcalde se refirió también al Tren de Lima y a las observaciones de seguridad planteadas por el Ferrocarril Central Andino sobre puntos críticos de la red. Detalló que el material rodante ya fue transferido al Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), que ahora asume la resolución de los aspectos técnicos pendientes.

Tren Lima–Chosica: MML y MTC firman convenio para puesta en marcha . Foto: MTC

Ante las críticas del exministro César Sandoval sobre la viabilidad de los sistemas de transporte en la zona, el alcalde descartó sus declaraciones, atribuyéndolas a intereses políticos y defendió la coordinación con Proinversión y la Autoridad de Transporte Urbano (ATU) para lograr la operatividad del transporte público en Lima Este este año. Aseguró que el sector cuenta con funcionarios comprometidos con la celeridad y eficiencia de proyectos clave.

Tren Lima - Chosica proyectado para iniciar operaciones en 2026

El alcalde Renzo Reggiardo aseguró que el tren Lima - Chosica comenzará a operar en 2026, tras la firma de un convenio entre la Municipalidad Metropolitana de Lima y el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) para que se inicie el transporte de pasajeros.

“Estoy seguro de que el próximo año vamos a tener en funcionamiento este tren, porque como ya se había dicho tantas veces, esta donación ya tiene algunos meses y que se tiene que poner en funcionamiento. Y así lo ha establecido y lo ha entendido y lo ha contemplado el Gobierno central”, afirmó Reggiardo durante una conferencia de prensa en el Palacio Municipal a finales del año 2025

“Hay la voluntad para que el primer trimestre podamos tener el servicio operando, pero, como estamos entre caballeros, no quiero adelantar a poner una fecha en concreto. Lo que sí tengo que decir es que hacemos todo el esfuerzo posible entre las autoridades que estamos en la mesa”, indicó el alcalde.