Carlos Zambrano reveló conversación con Christian Cueva sobre fichaje a Sport Boys por el Torneo Clausura 2026: “Su calidad nos aportaría mucho”

El defensa se refirió a la posible llegada de 'Aladino' al Callao para el segundo semestre de la temporada. (Desvelados)

El nombre de Christian Cueva resuena con fuerza en el Callao mientras avanza el mercado de fichajes. El mediocampista, quien terminó el Torneo Apertura 2026 defendiendo la camiseta de Juan Pablo II, está cada vez más cerca de convertirse en refuerzo de Sport Boys para el Clausura.

En medio de la expectativa por la llegada de ‘Aladino’, Carlos Zambrano reveló la conversación de tuvo con el habilidoso volante y resaltó sus condiciones futbolísticas.

“Tenemos una amistad en la cual nos hablamos abiertamente de todo. Y claro, ¿a qué equipo no le gustaría tener a Christian? Sabemos la calidad de jugador que es, lo que puede dar dentro del campo. Ojalá se pueda dar, creo que nos aportaría mucho y creo que es un lindo club al cual podría llegar; ojalá se pueda concretar. Creo que a él le gustaría también estar en Sport Boys. Creo que cualquier experimentado que esté en este torneo, jugando contra varios equipos, varios me decían que querían llegar aquí, varios jugadores contrarios que les gustaría llegar a Boys", apuntó el defensa en el programa ‘Desvelados’.

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Christian Cueva fichará por Sport Boys para el Torneo Clausura 2026.

“Sigo siendo hincha de Alianza Lima”

Carlos Zambrano confesó que celebró el título de Alianza Lima en el Torneo Apertura 2026 y dejó en claro que pese a su accidentada salida de Matute, sigue siendo hincha de los ‘blanquiazules’. Además, precisó que mantiene contacto con varios jugadores y también con Pablo Guede.

“Feliz por Alianza, soy hincha aliancista, pase lo que pase, las cosas positivas y negativas que me han pasado. Sigo siendo hincha aliancista, hablo con todo el grupo, hablo con el profe Pablo Guede. Soy uno, uno de los más felices también que le hayan salido las cosas bien. He hablado con el profe casi todas las semanas; hablábamos, hablábamos del partido que tocaba, que no le tocaba, que si va a ser duro en provincia. Lo importante era mantener el cero atrás y siempre se mantenía el cero atrás y con un gol ganaban. El club ha ido mejorando cada vez más”, comentó el jugador.

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Por último, el experimentado defensor compartió sus reflexiones sobre el futuro, dejando en segundo plano la búsqueda de reconocimiento deportivo: “Cuando acabe el fútbol, no quiero que me recuerden como un gran jugador, sino como una gran persona que pasó por el fútbol”.

Carlos Zambrano habló sobre su salida de Alianza Lima y otros temas. América TV

¿Cómo está la situación legal de Carlos Zambrano tras denuncia por abuso sexual?

Carlos Zambrano se refirió una vez más al proceso judicial que enfrenta tras la denuncia presentada por una joven argentina por abuso sexual, episodio que tuvo lugar en Uruguay y que derivó en su salida de Alianza Lima a inicios de año. El zaguero, actualmente en Sport Boys, expresó confianza en que la resolución judicial será favorable, remarcando su tranquilidad de conciencia ante la situación.

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“Cuando salga el veredicto final, que Dios quiera que sea a favor mío, porque estoy muy tranquilo con la conciencia; así como se habló 15 a 20 días de ese tema muy delicado, cuando sea lo contrario, van a hablar una hora y se acabó el show. O sea, porque ya no vende. Ese es el boom del momento; entiendo que mi nombre era muy fuerte a nivel de selección, a nivel de Perú. Llegará el momento en que se toquen los temas con las personas adecuadas, y nada más. Si me tienen que seguir matando, yo pondré el pecho por mis compañeros, por el club y no tengo ningún problema“, manifestó Zambrano.

Además, el ‘Kaiser’ fue claro al mencionar que su prioridad es responder ante su familia y no ante quienes lo critican en redes sociales o medios. “Uno sabe el error que ha cometido. Lo que tengo que hacer yo es agachar la cabeza y pedirle disculpas a mi familia, no a la gente. Las redes, la prensa. No me conocen como persona. Hablen lo que quieran. Me siento tranquilo porque no me conocen. Cuando lo hagan, su mentalidad va a cambiar un poco hacia mí, pero eso me tiene sin cuidado“, concluyó.

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Carlos Zambrano y Miguel Trauco transformaron el ambiente en Sport Boys con liderazgo, experiencia y una exigencia que revitalizó al plantel rosado. (Sport Boys)