Perú

Guido Bellido: “Creo que Carlos Álvarez se va a sincerar con el país y va a reconocerse a sí mismo, igual que ‘Porky’”

El legislador pidió que los aspirantes presidenciales transparenten detalles de su vida privada y patrimonio para que los ciudadanos cuenten con información completa antes de votar

Bellido pidió a Carlos Álvarez
Bellido pidió a Carlos Álvarez y Rafael López Aliaga “sincerarse” públicamente sobre su vida personal

El congresista y aspirante a senador Guido Bellido afirmó este lunes que los candidatos que buscan la presidencia en las elecciones de 2026 deben transparentar aspectos de su vida privada y patrimonio, incluyendo orientación sexual y antecedentes financieros.

En una entrevista con el programa Beto A Saber de Willax TV, el parlamentario sostuvo que quienes aspiran a la presidencia u otros cargos públicos se exponen ante la opinión pública y deben responder a las inquietudes ciudadanas.

Bellido añadió que, para ejercer el voto, la ciudadanía requiere información personal sobre los postulantes. “Yo para votar por una persona quiero saber si tú de qué orientación sexual eres”, expresó.

Se refirió también al aspirante presidencial Carlos Álvarez, a quien pidió “sincerarse con el país y reconocerse a sí mismo”, luego de que el cómico y candidato presidencial de País Para Todos mostrara incomodidad ante preguntas sobre su vida privada en diálogo con el programa Punto Final.

Propuso obligar a los postulantes
Propuso obligar a los postulantes a exámenes psiquiátricos y toxicológicos, además de exigir formación en gestión pública y carrera profesional

“Yo creo que uno de estos días (Álvarez) se va a sincerar con el país y va a reconocerse a sí mismo. No debe existir ninguna discriminación. Igual con el tío ‘Porky’”, mencionó en alusión al apelativo del exalcalde de Lima, Rafael López Aliaga.

“Todo el mundo debe transparentar porque en función de eso (la ciudadanía) va a tomar su decisión. Si una persona, por ejemplo, es conservadora, es religiosa y no está de acuerdo con que una persona tenga cierta orientación sexual, no le puedes estafar; dile la verdad”, declaró.

“Si tú eres ‘Porky’ tienes que decir, pues, se me moja la canoa... dilo y punto. Y la gente va a tomar la decisión”, continuó con un tono homofóbico. Bellido recalcó que “absolutamente todo” debe ser de conocimiento público, incluyendo propiedades, empresas o posibles vínculos con actividades mineras.

“Debe estar prohibido en este país que un político siga viendo sus temas empresariales, sus consorcios, porque terminan trabajando para su interés personal”, señaló. Además, propuso que cada candidato se someta a un examen psiquiátrico y toxicológico y anunció que pronto presentará un proyecto de ley para que estos requisitos sean obligatorios.

“Considero que a estas alturas del partido que ha avanzado nuestro país, se requiere que, para ser autoridad, mínimamente uno tiene que tener conocimientos sobre gestión pública y debe tener carrera profesional”, indicó.

El último domingo, la periodista Mónica Delta preguntó a Álvarez si había “algo que no le ha contado al país” respecto a “temas personales”, a lo que él respondió que actuó con transparencia y que no tenía nada que declarar.

“No he robado un centavo a nadie. Y en cuanto a lo que es mi vida privada, es mía. Pienso que la vida de cada persona pertenece a las cuatro paredes en las que uno está y punto. Y yo no hablo ni de mi vida familiar ni de mi vida privada”, afirmó al subrayar que no veía motivo para abordar ese aspecto.

Según una encuesta de Datum,
Según una encuesta de Datum, Rafael López Aliaga encabeza la intención de voto presidencial con 12%, seguido por Keiko Fujimori y Carlos Álvarez

“(La vida personal) es el santuario de cada persona. Si hablamos de guerra sucia, de guerra lumpen, de campaña política y cloaca, se lo dejo a ellos. Yo eso lo multiplico por cero y chau. Es un tema personal de cada quien”, mantuvo.

Álvarez agregó que solo comentaría sobre su vida privada si alguna disposición de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) o la Constitución lo exigiera.

López Aliaga, por su parte, ha declarado en el pasado que se flagela desde hace décadas para cumplir con un compromiso de celibato, que está “enamorado” de la virgen María y que rechaza la legalización del aborto y el matrimonio igualitario.

Cifras

Según la última encuesta de Datum, el exalcalde de Lima lidera la intención de voto presidencial con 12% a nivel nacional. Keiko Fujimori, de Fuerza Popular, figura en segundo lugar con 8,8%, y Álvarez ocupa la tercera posición con 6,2%.

