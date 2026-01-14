Perú

“El Perú no necesita un lobista”: la respuesta de César Acuña a Rafael López Aliaga por cuestionamientos a su patrimonio

Idas y venidas entre los líderes de Alianza para el Progreso y Renovación Popular continúan tras acusaciones de enriquecimiento ilícito y ataques públicos durante la campaña presidencial

El candidato de APP respondió a la acusación de que su fortuna se logró por estafas | Video: Canal N

Ayer, durante un anuncio de paro de transportistas para este 14 de enero, el candidato presidencial César Acuña, del partido Alianza para el Progreso (APP), respondió a las recientes acusaciones de Rafael López Aliaga, líder de Renovación Popular, quien afirmó que Acuña habría acumulado su fortuna “estafando a medio mundo”.

“Así siempre he dicho: ‘Conmigo no va haber choque de trenes’. Además… el Perú no necesita un lobista”, afirmó Acuña entre risas ante la prensa nacional, destacando que su prioridad es atender los problemas de seguridad que afectan principalmente al transporte.

El candidato de Alianza Para el Progreso señaló que, ante la situación de inseguridad y las demandas de los transportistas, “ya a estas alturas el presidente (José Jerí) debería mostrar resultados… Y si hay paro, es porque todavía no hay solución a los problemas”.

Idas y venidas entre César Acuña y Rafael López Aliaga

Candidatos presidenciales continúan en constantes
Candidatos presidenciales continúan en constantes acusaciones públicas | Foto composición: Infobae Perú

El líder de Renovación Popular acusó el lunes pasado a César Acuña de haber acumulado su fortuna “estafando a medio mundo”, en un nuevo episodio de su enfrentamiento público. Durante una entrevista transmitida por Panamericana TV, el exalcalde de Lima respondió a preguntas sobre la diferencia patrimonial entre ambos, en un segmento donde también mencionó a otras figuras con las que ha tenido disputas.

“No me interesa (decir quién tiene más dinero). Ahorita, ¿sabes qué? Mi foco es otro. Mi foco es darle felicidad a la gente que está sufriendo. Ese es mi tema. Por eso estoy en política”, replicó al conductor Phillip Butters.

Al ser consultado sobre el origen del patrimonio de Acuña, López Aliaga aseguró que este se construyó mediante estafas, aunque no ofreció detalles adicionales, e instó al presentador a investigar “un poquito” más.

César Acuña, a su vez, criticó días antes al líder de Renovación Popular durante un acto proselitista. “En lugar de irse a Trujillo a hablar de su plan de gobierno, se va a hablar de Acuña. Entonces, lo que vamos a hacer es darle una promesa: no vamos a permitir que el peor alcalde de Lima sea presidente”, señaló.

López Aliaga había manifestado previamente que los votantes no deberían elegir a alguien “que no sepa la tabla periódica” ni que “pueda multiplicar ocho por siete”. “Es una vergüenza, al señor le han regalado el título de alguna manera”, indicó.

Añadió que, si se revisan los presupuestos de los ministerios donde trabajan funcionarios de Alianza Para el Progreso (APP), “se va a ver todo el delito que se ha cometido contratando gente de este partido, que toma las alcaldías y ministerios como botín para llenarlo de su gente”.

“La última información que tengo es que (el presidente interino José Jerí) le ha dado las prefecturas de todo el Perú al señor Acuña. Lo ven como botín, el Estado para ellos es una forma de sacar plata. Así no es”, agregó.

López Aliaga afirmó también que Acuña ha dejado “parásitos” en el Gobierno Regional de La Libertad. “Están acostumbrados a este modelo de corrupción. Se llenan de consultores y consultoras. El alcalde de Lima, anterior a mi persona, tenía noventa consultores. ¿Con cuántos me quedé yo? Con dos. Es una forma de robar la plata. Entonces, vamos a poner orden desde la cabeza”, sostuvo.

