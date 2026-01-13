Perú

Rafael López Aliaga señala que César Acuña hizo su fortuna “estafando a medio mundo” y tilda de “delincuente” a José Luna

El líder de Renovación Popular puso en duda el origen del patrimonio del exgobernador y lanzó críticas contra el fundador de Podemos Perú, con quien ya mantiene un enfrentamiento abierto

Guardar
Rafael López Aliaga acusó a
Rafael López Aliaga acusó a César Acuña de haber hecho su fortuna “estafando a medio mundo”, intensificando el enfrentamiento entre ambos

El líder de Renovación Popular, Rafael López Aliaga, afirmó este lunes que César Acuña, fundador de Alianza Para el Progreso (APP) y también candidato presidencial, acumuló su fortuna “estafando a medio mundo”, un nuevo episodio en su enfrentamiento público.

Durante una entrevista transmitida por Panamericana TV, el exalcalde de Lima respondió preguntas sobre la diferencia patrimonial entre ambos, en un segmento que incluyó menciones a figuras con quienes ha tenido disputas públicas.

“No me interesa (decir quién tiene más dinero). Ahorita, ¿sabes qué?, mi foco es otro. Mi foco es darle felicidad a la gente que está sufriendo. Ese es mi tema. Por eso estoy en política”, replicó al conductor, Phillip Butters.

Al responder sobre el origen del patrimonio de Acuña, López Aliaga mencionó que este se construyó a través de estafas, aunque no ofreció detalles adicionales, y recomendó al presentador investigar “un poquito” más.

López Aliaga cuestionó el origen
López Aliaga cuestionó el origen del patrimonio de Acuña y recomendó investigar sobre el tema, sin ofrecer detalles adicionales

El exburgomaestre también lanzó críticas contra el exlegislador José Luna, fundador de Podemos Perú y aspirante presidencial, a quien calificó de “delincuente”.

“El señor Luna está acusado por pagarle a miembros del (extinto) Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) para poner jefe de la ONPE. Este caso es gravísimo (...) El Reniec también le dio los planillones para llenar sus fichas y consigue un partido trucho”, afirmó.

La Fiscalía atribuye a Luna el liderazgo de una organización dedicada desde 2014 a la captura ilegal de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) y del CNM, con el objetivo de facilitar la “inscripción fraudulenta” de su partido. En agosto, el Ministerio Público solicitó 22 años y ocho meses de prisión para Luna por organización criminal y cohecho activo específico, además de tres años de inhabilitación para ejercer cargos públicos.

Luna, por su parte, acusó previamente a López Aliaga de apropiarse de Solidaridad Nacional durante la enfermedad grave de Luis Castañeda Lossio, fundador del partido. Aseguró que su adversario falsificó firmas y aprovechó su vínculo con Castañeda para acceder a concesiones en hoteles, trenes y cementerios. El exalcalde rechazó estas acusaciones y anunció una demanda por difamación.

El líder de Renovación Popular
El líder de Renovación Popular también calificó de “delincuente” a José Luna, fundador de Podemos Perú, y recordó que enfrenta acusaciones fiscales por presunta organización criminal y cohecho

Acuña, exgobernador de La Libertad, también criticó días atrás al líder de Renovación Popular durante un acto proselitista. “En lugar de irse a Trujillo a hablar de su plan de gobierno, se va a hablar de Acuña. Entonces, lo que vamos a hacer es darle una promesa: no vamos a permitir que el peor alcalde de Lima sea presidente”, señaló.

Elio Riera, vocero de APP, llamó mentiroso al exburgomaestre y le exigió pagar una deuda coactiva con la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (Sunat), superior a S/12,9 millones, vinculada a una empresa de la que es accionista.

Favorito

De acuerdo con la última encuesta de Datum, López Aliaga lidera la intención de voto presidencial con 12% a nivel nacional. Keiko Fujimori, de Fuerza Popular, aparece en segundo lugar con 8,8%. Carlos Álvarez, de País para Todos, ocupa la tercera posición con 6,2%. Mario Vizcarra, de Perú Primero, obtiene 5,8%. Alfonso López Chau, de Ahora Nación, alcanza 3,8%.

Temas Relacionados

Rafael López AliagaCésar AcuñaJosé LunaElecciones 2026peru-politica

Más Noticias

Samahara Lobatón: Lo que revela la denuncia de Melissa Klug contra Bryan Torres por tentativa de feminicidio

El documento policial leído en ‘Amor y Fuego’ expone la gravedad de la agresión que habría sufrido la exchica reality el 1 de diciembre de 2025

Samahara Lobatón: Lo que revela

Un premio sin precedentes en su carrera: el dinero que ganó Gonzalo Bueno en el Australian Open 2026

Aunque no logró acceder al cuadro principal, el tenista peruano se marchó de Melbourne con un ingreso récord tras alcanzar la segunda ronda de la ‘qualy’

Un premio sin precedentes en

Aeropuerto Jorge Chávez moderniza sus sistemas de navegación con red de fibra óptica de alta capacidad

El proyecto, desarrollado con apoyo de la OACI, implicó una inversión de 2.4 millones de dólares y reemplaza un sistema de radioenlaces de más de 15 años

Aeropuerto Jorge Chávez moderniza sus

DT de Atenea confirma ofertas nacionales e internacionales por Nicole Pérez y resalta su carácter: “No se mueve por la plata”

La argentina Lorena Góngora exaltó el crecimiento de su connacional. “Sabe que tiene mucho por delante y trabaja”, concedió en un reciente entrevista

DT de Atenea confirma ofertas

Paro de transportistas 14 de enero: EsSalud brinda pasos a seguir para reprogramar citas médicas si no puedes llegar al hospital

Ante la suspensión total del transporte público en Lima y Callao que afectará a miles de usuariosm, EsSalud informa cómo gestionar la reprogramación inmediata de citas médicas y evitar contratiempos en la atención de los asegurados

Paro de transportistas 14 de
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

¿Tensión en Palacio de Gobierno?

¿Tensión en Palacio de Gobierno? Nicanor Boluarte habría delatado la visita secreta de José Jerí a empresario chino

Interpelación del ministro de Energía, Luis Bravo: Congresistas impulsan moción contra titular del Minem por Petroperú

Candidata a diputada de Ahora Nación perdió su trabajo en 2020, abrió OnlyFans y ahora la extorsionan por fotos íntimas

Juez acata fallo del TC y archiva de forma definitiva el ‘caso Cócteles’ contra Keiko Fujimori y todo Fuerza Popular

Fernando Rospigliosi rechaza eventual vacancia de José Jerí tras reunión clandestina con empresario chino: “Es diferente a Pedro Castillo”

ENTRETENIMIENTO

Samahara Lobatón: Lo que revela

Samahara Lobatón: Lo que revela la denuncia de Melissa Klug contra Bryan Torres por tentativa de feminicidio

Samahara Lobatón y Bryan Torres reaparecen juntos en la iglesia tras grave relato de violencia en ‘Amor y Fuego’

Melissa Klug es captada en comisaría de Monterrico en medio de presunta agresión contra Samahara Lobatón

Mónica Cabrejos exige justicia para Samahara Lobatón tras video de agresión de Bryan Torres: “una prueba contundente”

Karla Tarazona advierte a Christian Domínguez sobre Magaly Medina: “Espero no empiece su programa con un video tuyo”

DEPORTES

Un premio sin precedentes en

Un premio sin precedentes en su carrera: el dinero que ganó Gonzalo Bueno en el Australian Open 2026

DT de Atenea confirma ofertas nacionales e internacionales por Nicole Pérez y resalta su carácter: “No se mueve por la plata”

Cienciano oficializa la contratación de Neri Bandiera para disputar la Liga 1 y la Copa Sudamericana 2026

El obstáculo que le impidió a Paolo Guerrero fichar por Boca Juniors: “Estuve a un pelo de cerrar”

Gonzalo Bueno cayó ante Pierre-Hugues Herbert y se despidió del Australian Open 2026 con la cabeza en alto