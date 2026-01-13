Rafael López Aliaga señala que César Acuña hizo su fortuna “estafando a medio mundo” y tilda de “delincuente” a José Luna

Rafael López Aliaga acusó a César Acuña de haber hecho su fortuna “estafando a medio mundo”, intensificando el enfrentamiento entre ambos

El líder de Renovación Popular, Rafael López Aliaga, afirmó este lunes que César Acuña, fundador de Alianza Para el Progreso (APP) y también candidato presidencial, acumuló su fortuna “estafando a medio mundo”, un nuevo episodio en su enfrentamiento público.

Durante una entrevista transmitida por Panamericana TV, el exalcalde de Lima respondió preguntas sobre la diferencia patrimonial entre ambos, en un segmento que incluyó menciones a figuras con quienes ha tenido disputas públicas.

“No me interesa (decir quién tiene más dinero). Ahorita, ¿sabes qué?, mi foco es otro. Mi foco es darle felicidad a la gente que está sufriendo. Ese es mi tema. Por eso estoy en política”, replicó al conductor, Phillip Butters.

Al responder sobre el origen del patrimonio de Acuña, López Aliaga mencionó que este se construyó a través de estafas, aunque no ofreció detalles adicionales, y recomendó al presentador investigar “un poquito” más.

El exburgomaestre también lanzó críticas contra el exlegislador José Luna, fundador de Podemos Perú y aspirante presidencial, a quien calificó de “delincuente”.

“El señor Luna está acusado por pagarle a miembros del (extinto) Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) para poner jefe de la ONPE. Este caso es gravísimo (...) El Reniec también le dio los planillones para llenar sus fichas y consigue un partido trucho”, afirmó.

La Fiscalía atribuye a Luna el liderazgo de una organización dedicada desde 2014 a la captura ilegal de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) y del CNM, con el objetivo de facilitar la “inscripción fraudulenta” de su partido. En agosto, el Ministerio Público solicitó 22 años y ocho meses de prisión para Luna por organización criminal y cohecho activo específico, además de tres años de inhabilitación para ejercer cargos públicos.

Luna, por su parte, acusó previamente a López Aliaga de apropiarse de Solidaridad Nacional durante la enfermedad grave de Luis Castañeda Lossio, fundador del partido. Aseguró que su adversario falsificó firmas y aprovechó su vínculo con Castañeda para acceder a concesiones en hoteles, trenes y cementerios. El exalcalde rechazó estas acusaciones y anunció una demanda por difamación.

Acuña, exgobernador de La Libertad, también criticó días atrás al líder de Renovación Popular durante un acto proselitista. “En lugar de irse a Trujillo a hablar de su plan de gobierno, se va a hablar de Acuña. Entonces, lo que vamos a hacer es darle una promesa: no vamos a permitir que el peor alcalde de Lima sea presidente”, señaló.

Elio Riera, vocero de APP, llamó mentiroso al exburgomaestre y le exigió pagar una deuda coactiva con la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (Sunat), superior a S/12,9 millones, vinculada a una empresa de la que es accionista.

Favorito

De acuerdo con la última encuesta de Datum, López Aliaga lidera la intención de voto presidencial con 12% a nivel nacional. Keiko Fujimori, de Fuerza Popular, aparece en segundo lugar con 8,8%. Carlos Álvarez, de País para Todos, ocupa la tercera posición con 6,2%. Mario Vizcarra, de Perú Primero, obtiene 5,8%. Alfonso López Chau, de Ahora Nación, alcanza 3,8%.