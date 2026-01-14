Perú

José Jerí, molesto porque comparan su reunión oculta con ‘Sarratea’ de Pedro Castillo: “No soy profesor, soy abogado y dinámico”

El presidente interino reaccionó con incomodidad por la comparación entre su cita secreta con un empresario chino en un chifa y los encuentros clandestinos de Pedro Castillo en Sarratea

El presidente interino José Jerí se mostró incómodo este miércoles por las comparaciones que surgieron tras su reunión secreta con un empresario chino en un chifa, al relacionarla con los encuentros extraoficiales que el exgobernante Pedro Castillo (2021-2022), hoy encarcelado, mantuvo en la casa de Sarratea, en Breña.

Al responder preguntas de la prensa, Jerí descartó similitudes y justificó su accionar, a pesar de que el episodio generó sospechas y la motivación de presentar una moción de vacancia, ya que el jefe de Estado acudió al encuentro nocturno usando una capucha, en un gesto que recordó a Castillo, quien también asistía a reuniones fuera de agenda, aunque con sombrero.

“Me reúno con muchas personas en Palacio, cuando me encuentro en la calle, converso con varias personas, con varios empresarios, con varios no empresarios, con varios sindicalistas, con varios trabajadores. No le estoy preguntando a cada persona, en principio, si conoces a alguien del Gobierno, si has conocido a alguien del Gobierno o si tienes investigaciones, porque eso no implicaría”, declaró.

El mandatario aceptó que la hora de la cita despertó suspicacias. “Yo admito el error de que no fue en una hora adecuada porque tenemos el tufillo de un expresidente. Ese es el error que yo admito. No comparemos. Estoy admitiendo el error que estoy mencionando, pero lo cierto es que yo no soy Pedro Castillo ni soy profesor. Soy abogado, sé las leyes, sé lo que debo hacer y sé lo que no debo hacer”, sostuvo.

Presidencia

No obstante, insistió en que llegó al restaurante como invitado para conversar sobre la celebración del Día de la Amistad Perú y China. “Admito el error de que no fue adecuado porque se puede haber comparado como se está comparando con esa situación. Pero quienes me conocen saben cómo, mi dinámica de interactuar en la calle, de estar todo el tiempo afuera de ser posible”, afirmó.

El gobernante interino informó que responderá formalmente ante la Comisión de Fiscalización. “Me han pedido un documento y yo voy a responder. A diferencia de otros momentos, el presidente da la cara ante el cuestionamiento; no tengo ningún problema”, añadió.

La casa de Sarratea, situada en el distrito limeño de Breña, fue escenario de reuniones extraoficiales entre Castillo, empresarios, funcionarios y allegados. De acuerdo con la Fiscalía, en esos encuentros se habrían pactado actos ilícitos vinculados a contrataciones públicas y tráfico de influencias.

El último fin de semana, el programa periodístico Punto Final mostró imágenes en las que Jerí aparece ingresando de noche a un chifa en San Borja, tras arribar en el vehículo presidencial y cubrirse con una capucha blanca.

(Foto: Presidencia Perú)

La Presidencia comunicó al dominical que la visita tuvo lugar el 26 de diciembre y que el empresario involucrado es Zhihua Yang, a quien el mandatario conoce desde hace tiempo. Yang figura como gerente de una hidroeléctrica, una empresa constructora y una importadora de productos chinos, todas con domicilio fiscal en el mismo local donde se realizó el encuentro.

Posible delator

Según el portal de investigación Epicentro TV, Nicanor Boluarte, hermano de la expresidenta Dina Boluarte e investigado por liderar una presunta red criminal, habría filtrado detalles del encuentro extraoficial. Sin embargo, ni la defensa de Boluarte ni la Secretaría de Comunicación Presidencial respondieron a los pedidos de información de Infobae Perú.

