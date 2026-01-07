Guido Bellido se enfrenta con familiar del cardenal Juan Luis Cipriani en vivo: “Tu hermano ha sido acusado de violador”

Fuente: Willax

El congresista Guido Bellido y Javier Cipriani, hermano del sancionado cardenal Juan Luis Cipriani, mantuvieron una discusión acalorada durante un debate transmitido en directo sobre sus candidaturas para las elecciones generales de 2026.

El intercambio, emitido el martes pasado por Willax TV, se centró inicialmente en temas políticos. Sin embargo, Bellido, candidato a senador por Podemos Perú, sacó a flote la sanción que el papa Francisco impuso al purpurado por una denuncia de abuso sexual.

“¿(De) qué integridad (habla)? O sea, alguien que no ha cuestionado a su hermano, que ha sido acusado de violador (...) Hay que ser conchudo”, afirmó el legislador.

Cipriani, postulante a diputado por Renovación Popular, respondió de inmediato y recordó el proceso por presunta apología del terrorismo que recae contra el parlamentario: “Perdón, eso no es verdad. Juan Luis no participa de esta discusión. No te metas con él. Estás completamente equivocado. Mentiroso”, replicó.

El arzobispo emérito de Lima y primer cardenal del Opus Dei recibió sanciones del Vaticano, entre ellas el exilio de Perú, la prohibición de portar símbolos cardenalicios y de emitir declaraciones públicas, según detalló en su momento la oficina de prensa de la Santa Sede.

A pesar de esas penalidades y de carecer de derecho a voto en el cónclave, fue visto días antes de la elección papal con sus vestimentas cardenalicias en la basílica de Santa María la Mayor, donde más de un centenar de cardenales acudieron a rezar ante la tumba de Francisco tras el funeral del pontífice.

El Vaticano precisó que las sanciones se dictaron tras el retiro de Cipriani como líder de la Iglesia peruana en 2019, “como resultado de las acusaciones contra él”, y que él aceptó esas disposiciones. La Conferencia Episcopal Peruana (CEP) ratificó las medidas y sostuvo que Francisco lo había “tratado con exquisita caridad pastoral”.

El cardenal reapareció en Perú el 7 de enero del año pasado, cuando el entonces alcalde de Lima y líder de Renovación Popular, Rafael López Aliaga, le otorgó la Medalla Orden al Mérito en el grado de Gran Cruz “por su incansable labor pastoral, académica y eclesiástica”.

Propuestas

En la primera parte del debate, ambos candidatos presentaron sus propuestas para afrontar la inseguridad ciudadana. Cipriani propuso un control más estricto sobre la Policía Nacional (PNP) y los serenazgos distritales. Bellido planteó duplicar el número de efectivos policiales, crear una policía de investigación y depurar la institución de delitos internos.

Sobre el acceso al agua potable, Bellido defendió la construcción de represas y rechazó la privatización. Cipriani apoyó el proyecto de “agua de emergencia” y sugirió la colaboración con empresas privadas para agilizar la distribución.

Respecto a los sueldos parlamentarios, el hermano del purpurado expresó su desconcierto por los montos vigentes, mientras Bellido propuso que la remuneración dependa de la profesión.

En torno a la informalidad laboral, el aspirante de Renovación Popular sugirió apoyar a los jóvenes y simplificar las estructuras estatales para favorecer la formalización. Bellido, en cambio, propuso fortalecer la cultura tributaria y cuestionó los privilegios fiscales para grandes empresas, señalando que suelen recibir exoneraciones bajo el argumento de promover empleo.