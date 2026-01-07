Perú

Guido Bellido se enfrenta con familiar del cardenal Juan Luis Cipriani en vivo: “Tu hermano ha sido acusado de violador”

Cruces personales y acusaciones marcaron el debate entre Guido Bellido y Javier Cipriani, candidatos para las elecciones de 2026. La discusión escaló cuando el legislador recordó la sanción vaticana contra el cardenal

Guardar
Fuente: Willax

El congresista Guido Bellido y Javier Cipriani, hermano del sancionado cardenal Juan Luis Cipriani, mantuvieron una discusión acalorada durante un debate transmitido en directo sobre sus candidaturas para las elecciones generales de 2026.

El intercambio, emitido el martes pasado por Willax TV, se centró inicialmente en temas políticos. Sin embargo, Bellido, candidato a senador por Podemos Perú, sacó a flote la sanción que el papa Francisco impuso al purpurado por una denuncia de abuso sexual.

“¿(De) qué integridad (habla)? O sea, alguien que no ha cuestionado a su hermano, que ha sido acusado de violador (...) Hay que ser conchudo”, afirmó el legislador.

Cipriani, postulante a diputado por Renovación Popular, respondió de inmediato y recordó el proceso por presunta apología del terrorismo que recae contra el parlamentario: “Perdón, eso no es verdad. Juan Luis no participa de esta discusión. No te metas con él. Estás completamente equivocado. Mentiroso”, replicó.

El arzobispo emérito de Lima y primer cardenal del Opus Dei recibió sanciones del Vaticano, entre ellas el exilio de Perú, la prohibición de portar símbolos cardenalicios y de emitir declaraciones públicas, según detalló en su momento la oficina de prensa de la Santa Sede.

A pesar de esas penalidades y de carecer de derecho a voto en el cónclave, fue visto días antes de la elección papal con sus vestimentas cardenalicias en la basílica de Santa María la Mayor, donde más de un centenar de cardenales acudieron a rezar ante la tumba de Francisco tras el funeral del pontífice.

El Vaticano precisó que las sanciones se dictaron tras el retiro de Cipriani como líder de la Iglesia peruana en 2019, “como resultado de las acusaciones contra él”, y que él aceptó esas disposiciones. La Conferencia Episcopal Peruana (CEP) ratificó las medidas y sostuvo que Francisco lo había “tratado con exquisita caridad pastoral”.

El cardenal reapareció en Perú el 7 de enero del año pasado, cuando el entonces alcalde de Lima y líder de Renovación Popular, Rafael López Aliaga, le otorgó la Medalla Orden al Mérito en el grado de Gran Cruz “por su incansable labor pastoral, académica y eclesiástica”.

Propuestas

En la primera parte del debate, ambos candidatos presentaron sus propuestas para afrontar la inseguridad ciudadana. Cipriani propuso un control más estricto sobre la Policía Nacional (PNP) y los serenazgos distritales. Bellido planteó duplicar el número de efectivos policiales, crear una policía de investigación y depurar la institución de delitos internos.

Sobre el acceso al agua potable, Bellido defendió la construcción de represas y rechazó la privatización. Cipriani apoyó el proyecto de “agua de emergencia” y sugirió la colaboración con empresas privadas para agilizar la distribución.

Respecto a los sueldos parlamentarios, el hermano del purpurado expresó su desconcierto por los montos vigentes, mientras Bellido propuso que la remuneración dependa de la profesión.

En torno a la informalidad laboral, el aspirante de Renovación Popular sugirió apoyar a los jóvenes y simplificar las estructuras estatales para favorecer la formalización. Bellido, en cambio, propuso fortalecer la cultura tributaria y cuestionó los privilegios fiscales para grandes empresas, señalando que suelen recibir exoneraciones bajo el argumento de promover empleo.

Temas Relacionados

Guido BellidoJuan Luis Ciprianiperu-politicaElecciones 2026Javier CiprianiRenovación Popular

Más Noticias

Joao Grimaldo encuentra un nuevo destino en Europa: deja Partizán para enrumbar hacia el Sparta Praga

El futbolista peruano deja el club más grande de Serbia, por el que pasó sin pena de gloria, mediante una venta definitiva hacia la institución más ganadora de la historia de la República Checa

Joao Grimaldo encuentra un nuevo

Cardenal peruano Carlos Castillo acude al primer consistorio a puerta cerrada del papa León XIV y tendrá audiencia privada

El primado del Perú viajó a Roma el fin de semana para participar en una cita clave del Vaticano, que marca el inicio de una nueva etapa en el pontificado de León XIV

Cardenal peruano Carlos Castillo acude

Proyectos de electrificación rural se ejecutan en tres provincias de Arequipa con más de S/ 8 millones de inversión

Las intervenciones, a cargo del Gobierno Regional de Arequipa y en coordinación con el Ministerio de Energía y Minas, llevarán electricidad domiciliaria a localidades de Caravelí, Arequipa y La Unión, beneficiando a más de 500 familias rurales

Proyectos de electrificación rural se

Erick Elera revela sorpresas para ‘Joel’ en la nueva temporada de ‘AFHS’: “podemos tener a una Macarena embarazada”

El actor adelantó que su personaje enfrentará un cambio decisivo en la próxima temporada de la popular serie. La paternidad abriría una etapa de mayor responsabilidad y expectativas entre los seguidores

Erick Elera revela sorpresas para

Obras en la Plazuela San Francisco se reanudan tras fallo del TC y prometen devolver el uso público del espacio histórico

La Municipalidad de Lima anunció la reanudación del proyecto en coordinación con el Ministerio de Cultura y la Orden Franciscana, tras una resolución del Tribunal Constitucional

Obras en la Plazuela San
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Tomás Gálvez llama “aliado” a

Tomás Gálvez llama “aliado” a José Jerí y sostiene que la “Fiscalía de la Nación no debe investigar a todos los aforados”

Confirman que Rafael López Aliaga mantiene deuda coactiva con Sunat por más de S/12,9 millones: empresa fue declarada “irregular”

Franco Vidal, alcalde streamer de Ate, renuncia a Avanza País en vivo y revela que cuatro partidos le ofrecen postular a la MML

Alcalde Franco Vidal, molesto, rompe con José Jerí: “Ya me cansé, Ate no espera nada de ti, tus ministros están hueve**do”

Ética evaluará investigar nueva agresión de Kira Alcarraz: Elvis Vergara presentará denuncia de oficio

ENTRETENIMIENTO

Erick Elera revela sorpresas para

Erick Elera revela sorpresas para ‘Joel’ en la nueva temporada de ‘AFHS’: “podemos tener a una Macarena embarazada”

Valeria Piazza critica al actor Fernando Carrillo tras defender a Nicolás Maduro: “Es fácil hablar desde la comodidad de su casa”

Eddie Fleischman lanza fuerte crítica hacia actrices peruanas por sus opiniones sobre Donald Trump y Venezuela: “No entienden nada”

Tula Rodríguez se ‘queja’ de las inclemencias del verano con divertido video: “la playa no es para todos los días”

La foto de los posibles hijos de Said Palao y Alejandra Baigorria enloquece a sus fans y aviva rumores de un bebé: “Así saldrán”

DEPORTES

Joao Grimaldo encuentra un nuevo

Joao Grimaldo encuentra un nuevo destino en Europa: deja Partizán para enrumbar hacia el Sparta Praga

Perú cayó ante España 5-8 por la Kings League World Cup 2026: goles y resumen de la dolorosa derrota bicolor en el torneo

Felipe Chávez festeja a lo grande su primera anotación con Bayern Múnich: “¡Qué buen comienzo de año!"

“No era el momento de volver”: Pedro Gallese desestimó a clubes de la Liga 1 para conservar “roce internacional” en la selección peruana

Felipe Chávez anotó su primer gol con el Bayern Múnich en la intertemporada: el peruano tuvo gran definición de ‘9′