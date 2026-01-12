Perú

Carlos Álvez se molesta en entrevista: “Mi vida privada pertenece a cuatro paredes; la guerra sucia se la dejo a ellos”

El candidato de País Para Todos, ubicado en el tercer lugar de las encuestas, sostuvo que únicamente respondería sobre su vida privada si alguna norma lo requiere y criticó el foco en asuntos personales durante la campaña

El cómico y candidato presidencial de País Para Todos, Carlos Álvarez, se mostró incómodo este domingo al ser consultado sobre su vida privada durante una entrevista en el programa Punto Final.

La periodista Mónica Delta le preguntó si había “algo que no le ha contado al país” respecto a “temas personales”, a lo que el aspirante señaló haber actuado con transparencia y que no tenía nada que declarar.

“No he robado un centavo a nadie. Y en cuanto a lo que es mi vida privada, es mía. Pienso que la vida de cada persona pertenece a las cuatro paredes en las que uno está y punto. Y yo no hablo ni de mi vida familiar ni de mi vida privada”, expresó al indicar que no veía motivo alguno para referirse a esa esfera.

“(La vida personal) es el santuario de cada persona. Si hablamos de guerra sucia, de guerra lumpen, de campaña política y cloaca, se lo dejo a ellos. Yo eso lo multiplico por cero y chau. Es un tema personal de cada quien”, sostuvo.

Álvarez añadió que solo comentaría sobre su vida privada si alguna disposición de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) o el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), o la Constitución, se involucrara en ese ámbito.

Según la última encuesta de Datum, Álvarez aparece en el tercer lugar de las preferencias, detrás de Rafael López Aliaga y Keiko Fujimori

“Aquí lo que importa es lo que quiere el país. Soluciones, resultados, no la vida personal. Eso dejamos los programas políticos”, afirmó.

Fiorella Molinell, también candidata presidencial, opinó meses atrás que la opción de País Para Todos, ubicado en la tercera posición en las encuestas, debería “salir del clóset” para postular en las elecciones generales de 2026.

El prófugo líder de Perú Libre, Vladimir Cerrón, escribió en su cuenta de X que “no importa (que el candidato) esconda su vida privada, pero sí su fujimontesinismo y la corrupción que le permitió crecer en la farándula, donde debe quedarse”.

El legislador Guido Bellido, por su parte, consideró que los votantes no deberían elegir a un presidente cohibido. “Carlos Álvarez, nuestro país protege la diversidad sexual. Sin miedo al éxito, dilo fuerte”, publicó en la misma red social.

Según la última encuesta de Datum, Rafael López Aliaga, de Renovación Popular, lidera la intención de voto presidencial con 12% en todo el país. Keiko Fujimori, de Fuerza Popular, se ubica en segundo lugar con 8,8% de preferencia, mientras que Álvarez aparece tercero con 6,2%.

Entre sus propuestas, plantea la aplicación de la pena de muerte para delitos graves, una reforma constitucional, la reprogramación del presupuesto nacional y el refuerzo de la seguridad ciudadana

“El no tener experiencia de gobierno en la gestión pública tampoco me hace responsable del desastre que han hecho los partidos políticos tradicionales. Por eso estamos como estamos”, expresó en otro momento de la entrevista.

Propuestas

Entre sus propuestas, planteó la denuncia del Pacto de San José para aplicar la pena de muerte en casos de sicariato y extorsión, una reforma constitucional a cargo de una “junta de notables” con exmiembros del Tribunal Constitucional, la reprogramación del presupuesto nacional y el fortalecimiento de la seguridad ciudadana.

“Si votamos por lo mismo de siempre, este país no puede ser distinto. (El Congreso) es una vergüenza nacional. Los presidentes todos presos, con juicios, fugados, con arresto domiciliario”, declaró. Finalmente, subrayó que su propuesta “es puerta abierta para todos” y que busca “la unión nacional”.

