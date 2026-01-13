Candidaturas de Rafael López Aliaga y Mario Vizcarra se definen este jueves 15: JNE evaluará continuidad

Sesión del pleno será transmitida en modalidad virtual. | Fotocomposición: Infobae Perú (Camila Calderón)

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) programó para este jueves 15 de enero una audiencia pública virtual decisiva, en la que se determinará la continuidad de las candidaturas presidenciales de Mario Vizcarra, de Perú Primero, y Rafael López Aliaga, de Renovación Popular. La sesión del Pleno del organismo iniciará a las 8:30, y será transmitida en modalidad virtual, conforme a las disposiciones vigentes para los procesos electorales en el país.

La evaluación de ambos expedientes se produce en la recta final del periodo de tachas y apelaciones, etapa fundamental en el cronograma de las Elecciones Generales 2026. El pronunciamiento del Pleno del JNE será definitivo y marcará el futuro de las referidas candidaturas, que enfrentan cuestionamientos legales de distinta índole.

¿Por qué peligra la candidatura de Mario Vizcarra?

En el caso de Mario Vizcarra, la candidatura presidencial quedó en suspenso luego de que el Jurado Electoral Especial (JEE) Lima Centro 1 declarara fundadas tres tachas presentadas por los ciudadanos Jeanpier Valverde, Luis Miguel Caya y Edwin Huamaní. Los impugnantes argumentaron que la condena por peculado que pesa sobre el hermano del expresidente Martín Vizcarra representa un impedimento para postular a la Presidencia, conforme a la normativa vigente.

La decisión del JEE dejó fuera de carrera a Vizcarra en primera instancia. Sin embargo, el partido Perú Primero interpuso una apelación ante el máximo organismo electoral, solicitando la revisión del caso. Durante la audiencia convocada para este jueves, la defensa legal del candidato podrá exponer los argumentos en favor de la habilitación de su postulación frente a los miembros del Pleno del JNE.

El candidato presidencial por el partido Perú Primero, Mario Vizcarra, acudió a la sede del Jurado Electoral Especial para presentar la apelación contra la decisión que declaró improcedente su postulación para las Elecciones 2026. Acompañado de simpatizantes, exigió que se le permita participar en la contienda electoral. Panamericana TV

¿Qué tachas tiene Rafael López Aliaga?

El segundo expediente relevante a tratar en la audiencia corresponde a Rafael López Aliaga, líder de Renovación Popular y exalcalde de Lima. Dos ciudadanos, Estevens Sánchez y Víctor Gutarra, interpusieron tachas contra su candidatura, alegando un presunto incumplimiento de las normas de democracia interna durante el proceso de selección del candidato.

El Jurado Electoral Especial Lima Centro 1 evaluó las tachas y determinó que carecían de sustento probatorio suficiente, por lo que las declaró infundadas en primera instancia. No obstante, ambos impugnantes decidieron apelar la resolución, elevando el caso a segunda y definitiva instancia ante el Pleno del JNE.

El organismo electoral analizará los fundamentos de la apelación y escuchará la exposición de la defensa legal de Renovación Popular antes de tomar una decisión final. El resultado de este proceso determinará si Rafael López Aliaga sigue en carrera hacia la Presidencia.

Treinta y dos fórmulas presidenciales inscritas

Hasta la fecha, el registro del Jurado Electoral Especial Lima Centro 1 consigna un total de 32 fórmulas presidenciales oficialmente inscritas para participar en las Elecciones Generales 2026, tras superar el periodo de tachas. Entre las agrupaciones políticas figuran Fuerza Popular, con Keiko Fujimori como candidata presidencial; Ahora Nación, con Alfonso López Chau; Podemos Perú, con José Luna Gálvez, y Un Camino Diferente, liderada por Rosario Fernández.

También destacan el Partido del Buen Gobierno, con Jorge Nieto; Alianza para el Progreso (APP), con César Acuña; el Partido Patriótico del Perú, con Herbert Caller; y el Frente de la Esperanza 2021, con Fernando Olivera. Completan la lista el Partido Morado, encabezado por Mesías Guevara, y diversas agrupaciones como Juntos por el Perú, Perú Moderno, Somos Perú, Partido SíCreo, Partido Político PRIN, Partido Salvemos al Perú, Alianza Unidad Nacional, Alianza Fuerza y Libertad, Libertad Popular, Partido Aprista Peruano, Partido Demócrata Verde y Perú Libre.

A ellos se suman Perú Acción, Alianza Venceremos, Partido de los Trabajadores y Emprendedores, Partido Democrático Federal, País para Todos, Cooperación Popular, Integridad Democrática y Partido Cívico Obras, representados por figuras como Francisco Diez Canseco, Ronald Atencio, Napoleón Becerra, Armando Masse, Carlos Álvarez, Yonhy Lescano, Wolfgang Grozo y Ricardo Belmont, respectivamente.

La resolución que adopte el Pleno del JNE este jueves será determinante para definir si Mario Vizcarra y Rafael López Aliaga se suman, finalmente, a la lista de candidatos oficiales que competirán por la Presidencia en las próximas elecciones generales de Perú.