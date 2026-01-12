Rafael López Aliaga da ultimátum a José Jerí: “La luna de miel se acabó. Lo quiero mucho, pero que me haga caso”

Fuente: Canal N

El líder de Renovación Popular, Rafael López Aliaga, evitó emitir comentarios este lunes sobre la reunión extraoficial que sostuvo el presidente de transición, José Jerí, con un empresario chino en un restaurante de Lima, donde asistió cubierto con una capucha.

“Quisiera tener certeza de esa aseveración. Lo que sí le digo es lo siguiente: Ya la luna de miel se acabó”, respondió al ser consultado durante la presentación de un libro.

“Creo que el tema de inseguridad ciudadana no tiene acciones concretas y la gente se harta. Yo lo quiero mucho al presidente Jerí, pero que me haga caso, que invierta en inteligencia de una buena vez, que no espere otro gobierno. Hay plata”, añadió.

El exalcalde de Lima, quien encabeza las preferencias en los sondeos electorales, sostuvo que los fondos estatales deben dirigirse a inteligencia o a la formación de “pequeños escuadrones de élite” para recibir las llamadas de la población víctima de extorsión en todo el país.

El líder de Renovación Popular criticó la falta de acciones frente a la inseguridad y pidió invertir en inteligencia y escuadrones de élite

“Esas llamadas tienen que ir a la central de inteligencia que tenga capacidad de chuponeo de las líneas telefónicas del Tren de Aragua y demás delincuentes y que de una buena vez se firme un tratado con Estados Unidos o con El Salvador, por ejemplo, para llevarse a estos delincuentes asesinos”, continuó.

Agregó que, si no resulta posible enviarlos al extranjero, se podría considerar su traslado a la selva. “Que (Jerí) haga caso, que escuche un poquito más. Le estamos dando cosas muy concretas”, afirmó.

El gobernante anunció la semana pasada que el estado de emergencia impuesto en Lima y la provincia vecina del Callao se mantendrá por “el tiempo que sea necesario” para sostener la lucha de las autoridades contra el crimen organizado y la delincuencia común.

La medida, prorrogada por 30 días el pasado 20 de diciembre, otorga el control del orden interno a la Policía Nacional (PNP), con respaldo de las Fuerzas Armadas, y restringe derechos constitucionales vinculados a la inviolabilidad de domicilio, libertad de reunión, así como libertad y seguridad personales.

El mandatario dispuso la extensión tras acudir a la vivienda del alcalde del distrito limeño de Carabayllo, Pablo Mendoza, donde se denunció que desconocidos dejaron una granada de guerra, quinta amenaza que recibe por parte de presuntas organizaciones criminales.

Los delitos como extorsión y sicariato persisten pese a los operativos, mientras López Aliaga lidera la intención de voto presidencial según la última encuesta de Datum

Sin éxito

Desde el inicio del estado de emergencia, en octubre pasado, Jerí ha acompañado a sus ministros en diversos operativos policiales, incluidas varias intervenciones en penales, donde, según las autoridades, se coordinan numerosos delitos como extorsión y sicariato.

Pese a las medidas adoptadas, estos crímenes persisten en Lima y el Callao, sobre todo contra trabajadores del transporte público, pequeños comerciantes y empresas relacionadas con la construcción.

De acuerdo con la última encuesta de Datum, López Aliaga lidera la intención de voto presidencial con 12% a nivel nacional. Keiko Fujimori, de Fuerza Popular, aparece en segundo lugar con 8,8% de preferencia. Carlos Álvarez, de País para Todos, ocupa el tercer puesto con 6,2%. Mario Vizcarra, de Perú Primero, suma 5,8%. Alfonso López Chau, de Ahora Nación, alcanza 3,8%.