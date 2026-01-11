Perú

APP tilda de mentiroso a Rafael López Aliaga y pide que pague deuda coactiva a Sunat por más de S/12,9 millones

El abogado Elio Riera cuestionó que Rafael López Aliaga renunciara a la Municipalidad de Lima, pese a haber prometido permanecer en el cargo. También mencionó la millonaria deuda tributaria de una empresa vinculada al exalcalde

Elio Riera, vocero de Alianza Para el Progreso (APP) y candidato a diputado, calificó este sábado al exalcalde de Lima, Rafael López Aliaga, de mentiroso y le exigió saldar una deuda coactiva con la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (Sunat) que supera los S/12,9 millones, correspondiente a una empresa en la que tiene participación accionaria.

En diálogo con RPP, el abogado recordó que, en varias oportunidades, el líder de Renovación Popular aseguró que no dejaría la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML), cargo que finalmente abandonó para postular a las elecciones de 2026.

“Yo considero que eso es faltar a la verdad. (...) El señor (César) Acuña (fundador de APP) no salió en medios de comunicación a decir: ‘Yo nunca voy a renunciar’. Eso no. El señor López Aliaga, por el contrario, sí lo dijo. (...) En principio, el cuestionamiento es con respecto a la palabra. Siempre lo que tiene que prevalecer es la palabra”, agregó.

Riera señaló que, durante su gestión como gobernador regional de La Libertad, Acuña no “dejó hipotecado” ningún bien y que el Gobierno Regional “económicamente está bien”, situación “distinta” a la de la MML.

“Ojo, el señor César Acuña no tiene impuestos pendientes con respecto a la Sunat. Un mandatario no puede deberle al Estado de esa forma. El señor López Aliaga, al parecer, de acuerdo a la información periodística, sí ostentaría algunos pasivos por los que tendría que rendir cuentas a la Sunat. Eso es importante para mencionar”, dijo.

De acuerdo con un informe de La República, el exalcalde capitalino declaró ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) diez compañías en las que posee acciones, siete en Perú y tres en el extranjero. Entre las foráneas figura Peruval Corp. S.A., con domicilio en Panamá; sin embargo, no incluyó a la homónima que opera en Lima, la cual mantiene la deuda tributaria coactiva de S/12,9 millones con Sunat.

La firma, además, figura como “no habida”, presenta condición de “baja de oficio” y está calificada como “sociedad irregular”.

Sobre trenes

En la misma entrevista, Riera abordó el proyecto de tren Lima-Chosica de López Aliaga, propuesta a la que se opuso en su momento el exministro de Transportes y Comunicaciones, César Sandoval, actual candidato por APP.

“El problema de López Aliaga no es que sea mala la idea, es muy creativa, positiva, pero no encajaba de acuerdo a las políticas nacionales. Tenías que requerir permisos sectoriales y el señor López Aliaga quería que salieran de un momento para otro, pero se tiene que someter a peritajes, controles, evaluaciones técnicas, que lamentablemente parten de la burocracia y la burocracia no necesariamente tiene que ser mala”, dijo.

El abogado también consideró posible que Acuña pase a segunda vuelta, pese a que el último sondeo de Datum lo ubica en los últimos lugares, con un porcentaje de 1,9% de preferencias electorales. “Yo estoy convencido de que en una segunda vuelta estará el señor César Acuña”, afirmó.

López Aliaga lidera la intención de voto presidencial con 12% a nivel nacional. Keiko Fujimori, de Fuerza Popular, figura en segundo lugar con 8,8% de preferencia. Carlos Álvarez, de País para Todos, ocupa el tercer puesto con 6,2%.

