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Perú celebra doble reconocimiento: voleibolistas de la ‘bicolor’ fueron premiadas tras brillar en la Copa Panamericana Sub 17

Valentina Valera y Fernanda Pinto fueron elegidas como las mejores atacantes del torneo y recibieron distinciones individuales que celebraron junto al resto del plantel peruano

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Fernanda Pinto y Valentina Valera fueron elegidas como las mejores atacantes de la Copa Panamericana Sub 17 de Vóley 2026.
Fernanda Pinto y Valentina Valera fueron elegidas como las mejores atacantes de la Copa Panamericana Sub 17 de Vóley 2026. Crédito: NORCECA

La selección peruana Sub 17 de vóley cerró su participación en la Copa Panamericana 2026 con un importante reconocimiento individual para dos de sus principales figuras ofensivas. Valentina Valera y Fernanda Pinto fueron incluidas en el equipo ideal del torneo y premiadas como dos de las mejores atacantes del certamen, tras una destacada campaña en la que ambas lideraron el poder ofensivo del conjunto nacional.

Las ‘matadorcitas’ lograron subirse al podio continental tras una competencia exigente, en la que demostraron un crecimiento sostenido a lo largo de los encuentros. Si bien el título quedó en manos de Estados Unidos, seguido por Venezuela en el segundo lugar, Perú logró quedarse con el tercer puesto, consolidando una actuación positiva en el plano colectivo y también en el individual.

En el plano estadístico, las dos atacantes galardonadas fueron determinantes en el rendimiento del equipo dirigido por Marcello Bencardino. Valentina Valera registró 34 puntos durante el torneo, mientras que Fernanda Pinto alcanzó los 39, números que reflejan su protagonismo sostenido en los partidos de mayor exigencia.

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Más allá de las cifras, las dos jugadoras se consolidaron como piezas clave en el sistema ofensivo peruano, destacando no solo por su capacidad de definición, sino también por su regularidad en los momentos decisivos. Su rendimiento constante fue fundamental para que la ‘bicolor’ pudiera competir de igual a igual frente a rivales de alto nivel en la región.

Valentina Valera y Fernanda Pinto fueron premiadas como las mejores atacantes de la Copa Panamericana Sub 17 de Vóley 2026
Valentina Valera y Fernanda Pinto fueron premiadas como las mejores atacantes de la Copa Panamericana Sub 17 de Vóley 2026. Crédito: FPV

Premiación individual y reconocimiento al rendimiento

El esfuerzo de las atacantes peruanas tuvo su recompensa en la ceremonia de premiación, donde ambas fueron incluidas en el equipo ideal del torneo en la categoría de atacantes. La distinción fue celebrada por Valera y Pinto junto a sus compañeras de equipo, en un cierre emotivo para la delegación nacional, que logró combinar el éxito colectivo con el reconocimiento individual de sus principales exponentes.

Más allá del protagonismo peruano en ataque, la Copa Panamericana Sub 17 también dejó una amplia lista de premiaciones individuales lideradas por la selección campeona. Estados Unidos se llevó el título del torneo y también colocó a varias de sus jugadoras en el equipo ideal. A continuación, te presentamos la lista de galardones:

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  • MVP del torneo: Mesa Jameson (Estados Unidos)
  • Mejor Atacante 1: Valentina Valera (Perú)
  • Mejor Atacante 2: Fernanda Pinto (Perú)
  • Mejor Bloqueadora 1: Valeria Castejon (Honduras)
  • Mejor Bloqueadora 2: Madlen Gloessner (Estados Unidos)
  • Mejor Armadora: Sophia Gregg (Estados Unidos)
  • Mejor Opuesta: Amanda Pacheco (Venezuela)
  • Mejor Líbero: Nahomi Valverde (Costa Rica)
  • Mejor Defensa (Digger): Nahomi Valverde
  • Mejor Recepción: Mesa Jameson (Estados Unidos)
  • Mejor Servicio: Valeria Castejon (Honduras)
  • Máxima Anotadora: Yaleska Colina (Venezuela)
Valentina Valera y Fernanda Pinto fueron incluidas en el equipo ideal del torneo en Tegucigalpa.
Valentina Valera y Fernanda Pinto fueron incluidas en el equipo ideal del torneo en Tegucigalpa. Crédito: NORCECA

Un torneo que deja señales positivas para Perú

El tercer lugar obtenido por la selección peruana Sub 17, sumado a las distinciones individuales de Valera y Pinto, representa un balance positivo para el equipo nacional, que continúa en pleno proceso de formación con miras a sus próximos desafíos internacionales. Además, este torneo sirvió como una importante preparación de cara al Mundial de la categoría, que se disputará en agosto en Chile.

La actuación de las ‘matadorcitas’ en Tegucigalpa confirma el crecimiento del vóley juvenil peruano y deja buenas sensaciones en su camino de preparación. El equipo de Marcello Bencardino buscará consolidar su evolución en los próximos meses para llegar en las mejores condiciones a la cita mundialista y competir de igual a igual frente a las principales selecciones del mundo.

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