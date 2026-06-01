Pati Lorena asegura que habló con la novia de Diego Chávarri tras controversia en La Granja VIP: “Soltero está”

Pati Lorena relató un episodio desconocido tras su salida de ‘La Granja VIP’. La exproductora de televisión aseguró que, después de su eliminación en el reality, mantuvo una conversación con Thalía Bentín, pareja de Diego Chávarri, en un intento por aclarar los rumores que surgieron durante la competencia. Según Lorena, el vínculo entre ambas se dio gracias a una amiga que compartían.
La revelación de Lorena surgió durante el ‘Post Show’ del programa, donde confesó el alcance de la charla que mantuvo fuera de cámaras. “No sé si puedo contarlo. Quería decirle que había hablado con Thalía. Ella no me pidió nada. Hablé con ella, le dije que no había visto nada. Nosotros no sabíamos, nos enteramos por la avioneta y le dije: ‘Quiero que estés tranquila porque en la granja yo no he visto que ellos se hayan besado o hayan estado juntos’”, expresó Lorena durante esa transmisión especial.
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La exparticipante recalcó que su intención principal consistía en llevar tranquilidad a la novia del exfutbolista, ante los rumores surgidos entre Chávarri y Gabriela Herrera.
La exparticipante del reality de convivencia reveló que sí tuvo una charla con la joven tras la primera vez que fue eliminada e intentó abogar por el exfutbolista | TikTok
“El contacto fue por una amiga en común y yo lo único que quería decirle a Diego es que yo había hablado con ella y que él tratara de hacer lo posible para darle la tranquilidad, pero no pude”, añadió Lorena sobre su fallido intento de trasladar este mensaje directamente a Chávarri.
La comunicación entre Lorena y Bentín se produjo en un contexto de alta tensión dentro del reality, donde los participantes y el público especulaban acerca de la cercanía entre el exfutbolista y Herrera. Lorena afirmó que, hasta el momento de su salida, no presenció ninguna situación comprometedora entre ambos, y que su grupo, conocido como el ‘Team Las Víboras’, tampoco tenía información al respecto hasta que una avioneta sobrevoló el set con mensajes alusivos a la relación.
La exproductora remarcó la importancia de transmitirle tranquilidad a Bentín, enfatizando que su intervención no estuvo motivada por pedidos externos, sino por su propio deseo de aclarar lo que ocurría dentro de la convivencia. Esta intervención de Lorena buscó frenar las especulaciones y rumores que circularon dentro y fuera del programa.
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Pati Lorena aseguró que Thalía y Diego están separados
Durante sus declaraciones, Pati Lorena fue más allá al lanzar una afirmación sobre la actual situación sentimental de Diego Chávarri y Thalía Bentín. “Ojalá le resulte el juego, porque soltero ya está”, sentenció Lorena en el mismo espacio televisivo, dejando abierta la puerta a la posibilidad de una ruptura definitiva entre el exfutbolista y su pareja.
Esta frase generó nuevas interpretaciones sobre el estado de la relación, que permanecía en la mira debido a los acontecimientos registrados en el reality. Lorena, sin dar mayores detalles, sugirió que el distanciamiento entre ambos ya sería un hecho, aunque advirtió que la confirmación solo llegaría cuando Chávarri abandonara la competencia y enfrentara la situación fuera del encierro.
El comentario de Lorena se suma a una serie de episodios que han alimentado la expectativa del público en torno a la vida personal de los protagonistas. La presencia de rumores y versiones cruzadas sobre posibles romances dentro del reality ha sido constante desde el inicio de la temporada, y declaraciones como las de Lorena no hacen más que intensificar el interés en el desenlace.
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La estrategia de Chávarri en el programa, marcada por su cercanía con otros concursantes y la exposición mediática, ha generado distintas lecturas sobre sus motivaciones y su situación personal. Lorena opinó que las decisiones del exfutbolista dentro del formato podrían estar guiadas por un nuevo escenario sentimental.
Mientras tanto, la audiencia permanece a la espera de una confirmación oficial sobre el futuro de la pareja. Lorena cerró su intervención anticipando que solo cuando Chávarri termine su participación en ‘La Granja VIP’ se podrá conocer con certeza cuál es el estado real de su vínculo con Bentín.
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