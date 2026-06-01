“Pablo Guede nos amarró con cuerdas en el entrenamiento”: la confesión de Paolo Guerrero sobre la intensidad del DT argentino en Alianza Lima

El 'Depredador' contó una anécdota que define la rigurosidad del DT argentino en el cuadro 'blanquiazul'. (Video: L1 MAX)

Alianza Lima cerró el Torneo Apertura 2026 con sabor agridulce tras empatar en su visita a FC Cajamarca, un resultado que les impidió poner el broche de oro a la vuelta olímpica. Sin embargo, el logro ya estaba asegurado: la consagración como campeones del primer tramo del año quedó sellada varias fechas antes, consolidando a Pablo Guede como el gran responsable de la conquista.

Las críticas que acompañaron al argentino durante los primeros meses del ciclo parecen hoy lejanas. El plantel, encabezado por referentes como Paolo Guerrero, reconoce el papel central del entrenador en la transformación del equipo. “El ‘profe’ es un pilar muy importante y ni qué decir de lo estratega, de lo ‘crack’ que es para hacer sus sistemas de juego, para plantear los partidos de diferentes formas en relación a cómo ve al adversario”, dijo en primera instancia para L1 MAX.

En medio de la celebración por el Apertura, el ‘Depredador’ no dudó en subrayar el valor humano del entrenador ‘gaucho’. “Yo resalto a la persona, de cómo es el día a día con él, y él se da cuenta. Es muy astuto, es muy experto y cuando ve que el grupo necesita que lo apriete, lo aprieta y de mil maneras. Nos da la vuelta y nosotros a veces pensamos que el ‘profe’ está caliente, molesto y donde además tenemos que ponerle más concentración para que las cosas fluyan mejor, y el grupo lo hace. Creo que ahí demuestra que hay un grupo con mucho compromiso”, comentó.

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Pablo Guede hizo ganador a Alianza Lima del Torneo Apertura 2026 con una fecha de anticipación. - créditos: Alianza Lima

La campaña de Alianza Lima en el Torneo Apertura 2026 quedará marcada por la solidez colectiva y la capacidad para adaptarse a diferentes escenarios. De hecho, en el proceso, el plantel debió sobreponerse a altibajos y momentos de tensión, como la eliminación en la primera fase previa de la Copa Libertadores ante 2 de Mayo de Paraguay.

No obstante, el balance es ampliamente positivo: el equipo mostró carácter en los partidos clave y respondió en los momentos de mayor presión. La figura de Pablo Guede, inicialmente resistida por los hinchas, terminó por ganarse el respeto de propios y extraños con el respaldo del plantel y de los Navarro (padre e hijo).

En una emotiva entrevista, Franco Navarro revela los detalles de la campaña de Alianza Lima en el Apertura. Desde las críticas hasta la unión del grupo, el Director Deportivo resalta el profesionalismo que los llevó a festejar un título inolvidable para la familia aliancista.

La confesión de Paolo Guerrero sobre la intensidad de Pablo Guede en Alianza Lima

Paolo Guerrero reveló detalles poco conocidos sobre la metodología de Pablo Guede, que explican la intensidad que transmite día tras día. “¿Qué distinto tiene Pablo Guede? Hay mucha pasión por el fútbol. La manera de cómo ve y cómo trabaja porque él se crea los trabajos en los errores que les ve al adversario y en cómo poder hacer la presión. Y eso como que dices ‘¿cómo así el ‘profe’ crea eso?’”, contó.

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Una anécdota particular ilustra la singularidad de las prácticas del estratega argentino. “Una vez nos amarró con cuerdas a cada uno para no tenernos que ir tan lejos, porque a veces por ahí uno queda colgado y de ahí los cuatro o tres del medio, es como que ‘problema de ustedes’. Y justamente nos amarró a todos para que no haya ese espacio y uno no quede colgado. Al final teníamos que correr todos igual, o replegábamos o íbamos a presionar”, precisó.

El delantero de 42 años reconoció que nunca había experimentado algo similar en su carrera, pero se percató de lo efectivo que era en la cancha: “Era muy loco porque al final uno dice ‘estos trabajos yo no los he hecho’. El ‘profe’ me tiene amarrado acá, el otro compañero estaba en un rombo. Ves que al final en el partido te funciona porque a la hora que tenemos que presionar, todos estamos ahí, y a la hora que tenemos que replegar, todos estamos ahí. Entonces se ve un equipo compacto”.

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Las estadísticas que dejaron la consecución de Alianza Lima del Torneo Apertura 2026 con Pablo Guede. - captura: dataref