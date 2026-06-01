Perú Deportes

“Pablo Guede nos amarró con cuerdas en el entrenamiento”: la confesión de Paolo Guerrero sobre la intensidad del DT argentino en Alianza Lima

El ‘Depredador’ contó una anécdota en relación a los trabajos del técnico del cuadro ‘blanquiazul’ que resultó clave para ganar el Torneo Apertura 2026

Guardar
Google icon
El 'Depredador' contó una anécdota que define la rigurosidad del DT argentino en el cuadro 'blanquiazul'. (Video: L1 MAX)

Alianza Lima cerró el Torneo Apertura 2026 con sabor agridulce tras empatar en su visita a FC Cajamarca, un resultado que les impidió poner el broche de oro a la vuelta olímpica. Sin embargo, el logro ya estaba asegurado: la consagración como campeones del primer tramo del año quedó sellada varias fechas antes, consolidando a Pablo Guede como el gran responsable de la conquista.

Las críticas que acompañaron al argentino durante los primeros meses del ciclo parecen hoy lejanas. El plantel, encabezado por referentes como Paolo Guerrero, reconoce el papel central del entrenador en la transformación del equipo. “El ‘profe’ es un pilar muy importante y ni qué decir de lo estratega, de lo ‘crack’ que es para hacer sus sistemas de juego, para plantear los partidos de diferentes formas en relación a cómo ve al adversario”, dijo en primera instancia para L1 MAX.

En medio de la celebración por el Apertura, el ‘Depredador’ no dudó en subrayar el valor humano del entrenador ‘gaucho’. “Yo resalto a la persona, de cómo es el día a día con él, y él se da cuenta. Es muy astuto, es muy experto y cuando ve que el grupo necesita que lo apriete, lo aprieta y de mil maneras. Nos da la vuelta y nosotros a veces pensamos que el ‘profe’ está caliente, molesto y donde además tenemos que ponerle más concentración para que las cosas fluyan mejor, y el grupo lo hace. Creo que ahí demuestra que hay un grupo con mucho compromiso”, comentó.

PUBLICIDAD

Aldo Olcese – Deportivo Municipal – Copa Perú – Perú – deportes – 28 mayo
Pablo Guede hizo ganador a Alianza Lima del Torneo Apertura 2026 con una fecha de anticipación. - créditos: Alianza Lima

La campaña de Alianza Lima en el Torneo Apertura 2026 quedará marcada por la solidez colectiva y la capacidad para adaptarse a diferentes escenarios. De hecho, en el proceso, el plantel debió sobreponerse a altibajos y momentos de tensión, como la eliminación en la primera fase previa de la Copa Libertadores ante 2 de Mayo de Paraguay.

No obstante, el balance es ampliamente positivo: el equipo mostró carácter en los partidos clave y respondió en los momentos de mayor presión. La figura de Pablo Guede, inicialmente resistida por los hinchas, terminó por ganarse el respeto de propios y extraños con el respaldo del plantel y de los Navarro (padre e hijo).

En una emotiva entrevista, Franco Navarro revela los detalles de la campaña de Alianza Lima en el Apertura. Desde las críticas hasta la unión del grupo, el Director Deportivo resalta el profesionalismo que los llevó a festejar un título inolvidable para la familia aliancista.

La confesión de Paolo Guerrero sobre la intensidad de Pablo Guede en Alianza Lima

Paolo Guerrero reveló detalles poco conocidos sobre la metodología de Pablo Guede, que explican la intensidad que transmite día tras día. “¿Qué distinto tiene Pablo Guede? Hay mucha pasión por el fútbol. La manera de cómo ve y cómo trabaja porque él se crea los trabajos en los errores que les ve al adversario y en cómo poder hacer la presión. Y eso como que dices ‘¿cómo así el ‘profe’ crea eso?’”, contó.

PUBLICIDAD

Una anécdota particular ilustra la singularidad de las prácticas del estratega argentino. “Una vez nos amarró con cuerdas a cada uno para no tenernos que ir tan lejos, porque a veces por ahí uno queda colgado y de ahí los cuatro o tres del medio, es como que ‘problema de ustedes’. Y justamente nos amarró a todos para que no haya ese espacio y uno no quede colgado. Al final teníamos que correr todos igual, o replegábamos o íbamos a presionar”, precisó.

El delantero de 42 años reconoció que nunca había experimentado algo similar en su carrera, pero se percató de lo efectivo que era en la cancha: “Era muy loco porque al final uno dice ‘estos trabajos yo no los he hecho’. El ‘profe’ me tiene amarrado acá, el otro compañero estaba en un rombo. Ves que al final en el partido te funciona porque a la hora que tenemos que presionar, todos estamos ahí, y a la hora que tenemos que replegar, todos estamos ahí. Entonces se ve un equipo compacto”.

Las estadísticas que dejaron la consecución de Alianza Lima del Torneo Apertura 2026 con Pablo Guede. - captura: dataref
Las estadísticas que dejaron la consecución de Alianza Lima del Torneo Apertura 2026 con Pablo Guede. - captura: dataref

Temas Relacionados

Paolo GuerreroPablo GuedeAlianza LimaLiga 1peru-deportes

Más Noticias

Marcos López se sincera sobre Renato Tapia y su ausencia en la selección peruana: “Se le va a extrañar”

El lateral de la ‘blanquirroja’ señaló que solo el comando técnico encabezado por Mano Menezes tiene la explicación de la no convocatoria del volante nacional

Marcos López se sincera sobre Renato Tapia y su ausencia en la selección peruana: “Se le va a extrañar”

El complicado panorama de Piero Quispe para volver a Universitario: el fuerte interés desde México, Argentina y la MLS

El periodista Gustavo Peralta dio a conocer de una reunión entre el volante peruano y la dirigencia ‘crema’, aunque hay otras opciones más tentativas del extranjero

El complicado panorama de Piero Quispe para volver a Universitario: el fuerte interés desde México, Argentina y la MLS

Alianza Lima confirmó salida de la cuarta extranjera para la Liga Peruana de Vóley 2026/2027: “Gracias por tu profesionalismo y compromiso”

Tras la salida de Maeva Orlé, Elina Rodríguez y Doris González, una nueva jugadora foránea podría seguir compitiendo en el torneo nacional, aunque lo haría defendiendo los colores de otro club

Alianza Lima confirmó salida de la cuarta extranjera para la Liga Peruana de Vóley 2026/2027: “Gracias por tu profesionalismo y compromiso”

Paolo Guerrero confiesa la presión por ser campeón nacional con Alianza Lima: “Siento más estrés”

El ‘Depredador’ contó que esta etapa le genera una fuerte carga emocional debido a su identificación con el club ‘íntimo’ y la exigencia de pelear el título de la Liga 1

Paolo Guerrero confiesa la presión por ser campeón nacional con Alianza Lima: “Siento más estrés”

PSG bicampeón de la Champions League: ¿Por qué se le relaciona a Khvicha Kvaratskhelia con Perú?

El jugador georgiano del cuadro parisino generó reacciones entre los aficionados peruanos tras la victoria frente a Arsenal en la final del torneo UEFA

PSG bicampeón de la Champions League: ¿Por qué se le relaciona a Khvicha Kvaratskhelia con Perú?
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

POLÍTICA

Exministro Luis Miguel Castilla acusa a Roberto Sánchez de ser un “mentiroso compulsivo” por su mención en el debate presidencial

Exministro Luis Miguel Castilla acusa a Roberto Sánchez de ser un “mentiroso compulsivo” por su mención en el debate presidencial

Keiko Fujimori ficha a Jean Ferrari y le recuerdan los antiguos tuits antifujimoristas: “Lo mejor es que no va a ser presidenta”

“No vamos a fusilar a nadie, ¡por Dios!”: Roberto Sánchez asegura no compartir las ideas de Antauro Humala

Elecciones 2026: prohibición de difusión de encuestas electorales y otras entran en efecto desde hoy 1 de junio

Keiko Fujimori apela a los indecisos y detractores a una semana del 7 de junio: “Lo que pido es una oportunidad. No los voy a defraudar”

ENTRETENIMIENTO

Claudia Portocarrero confiesa que se separó de su esposo luego de quedar embarazada: “Fue un momento fuerte”

Claudia Portocarrero confiesa que se separó de su esposo luego de quedar embarazada: “Fue un momento fuerte”

Isabel Acevedo se pronuncia ante boda de Christian Domínguez y Karla Tarazona: “Que vivan su cuento de hadas”

Sebastián Gálvez se quiebra tras polémica con Valentino y lanza desesperado pedido: “Me está perjudicando con Laura”

Valentino se retracta y asegura que inventó historia sobre Sebastián Gálvez: “Piensan que he sido la Pamela Franco de la historia”

María Pía Copello confirma que es sobrina prima de Miguelito Barraza y Cecilia Barraza: “Por eso mi mamá es tan alegre”

DEPORTES

Marcos López se sincera sobre Renato Tapia y su ausencia en la selección peruana: “Se le va a extrañar”

Marcos López se sincera sobre Renato Tapia y su ausencia en la selección peruana: “Se le va a extrañar”

El complicado panorama de Piero Quispe para volver a Universitario: el fuerte interés desde México, Argentina y la MLS

Alianza Lima confirmó salida de la cuarta extranjera para la Liga Peruana de Vóley 2026/2027: “Gracias por tu profesionalismo y compromiso”

Paolo Guerrero confiesa la presión por ser campeón nacional con Alianza Lima: “Siento más estrés”

PSG bicampeón de la Champions League: ¿Por qué se le relaciona a Khvicha Kvaratskhelia con Perú?