Elecciones Generales 2026: 32 fórmulas presidenciales están oficialmente inscritas

Treinta y dos fórmulas presidenciales ya están inscritas para las Elecciones Generales 2026 en Perú, tras el cierre del proceso de inscripción el sábado 3 de enero. Con la validación final del Jurado Electoral Especial Lima Centro 1, se alcanzó una cifra récord de planchas, lo que marca el inicio del periodo electoral y presenta a la ciudadanía un abanico de opciones amplio y variado.
Últimas ocho fórmulas presidenciales inscritas
- Presidencia: Carlos Gonsalo Alvarez Loayza
- Primera vicepresidencia: María Cristina Chambizea Reyes
- Segunda vicepresidencia: Diego Edgar Guevara Vivanco
- Perú Acción
- Presidencia: Francisco Ernesto Diez-Canseco Távara
- Primera vicepresidencia: Roberto Diego Koster Jauregui
- Segunda vicepresidencia: Clara Amelia Quispe Torres
- Partido Político Integridad Democrática
- Presidencia: Wolfgang Mario Grozo Costa
- Primera vicepresidencia: Bertha Cecilia Azabache Miranda
- Segunda vicepresidencia: Wellington Prada Chipayo
- Partido Cívico Obras
- Presidencia: Ricardo Pablo Belmont Cassinelli
- Primera vicepresidencia: Daniel Hugo Barragán Coloma
- Segunda vicepresidencia: Dina Irene Hancco Hancco
- Partido de los Trabajadores y Emprendedores PTE-Perú
- Presidencia: Napoleón Becerra García
- Primera vicepresidencia: Winston Clemente Huaman Henriquez
- Segunda vicepresidencia: Nelida Juliana Cuayla Cuayla
- Alianza Electoral Venceremos
- Presidencia: Ronald Darwin Atencio Sotomayor
- Primera vicepresidencia: Elena Carmen Rivera Huamán
- Segunda vicepresidencia: Alberto Eugenio Quintanilla Chacón
- Partido Político Cooperación Popular
- Presidencia: Yonhy Lescano Ancieta
- Primera vicepresidencia: Carmela Silene Salazar Jaúregui
- Segunda vicepresidencia: Vanessa Rubith Lazo Valles
- Partido Demócrata Federal
- Presidencia: Armando Joaquín Masse Fernández
- Primera vicepresidencia: Virgilio Acuña Peralta
- Segunda vicepresidencia: Lydia Lourdes Díaz Pablo
Fórmulas presidenciales inscritas en la víspera
- Partido Aprista Peruano
- Presidencia: Pitter Enrique Valderrama Peñala
- Primera vicepresidencia: María Inés Valdivia Acuña
- Segunda vicepresidencia: Lucio Antonio Vásquez Sánchez
- Partido Demócrata Verde
- Presidencia: Alex Gonzales Castillo
- Primera vicepresidencia: Maritza del Carmen Rosario Milagros Sánchez Perales
- Segunda vicepresidencia: Félix Medardo Murazzo Carrillo
- Unidad Nacional
- Presidencia: Roberto Enrique Chiabra León
- Primera vicepresidencia: Javier Ignacio Bedoya Denegri
- Segunda vicepresidencia: Neldy Roxana Mendoza Flores
- Libertad Popular
- Presidencia: Rafael Jorge Belaunde Llosa
- Primera vicepresidencia: Pedro Álvaro Cateriano Bellido
- Segunda vicepresidencia: Tania Ulrika Porles Bazalar
- Partido SíCreo
- Presidencia: Carlos Espá y Garcés-Alvear
- Primera vicepresidencia: Alejandro Agustín Santa María Silva
- Segunda vicepresidencia: Melitza Melania Yanzich Villagarcia
- Salvemos al Perú
- Presidencia: Antonio Ortiz Villano
- Primera vicepresidencia: Jaime José Freundt López
- Segunda vicepresidencia: Giovanna Ángela Demurtas Moya
- Fuerza y Libertad
- Presidencia: Fiorella Giannina Molinelli Aristondo
- Primera vicepresidencia: Gilbert Félix Violeta López
- Segunda vicepresidencia: María Luz Pariona Oré
- Partido Político Nacional Perú Libre
- Presidencia: Vladimir Roy Cerrón Rojas
- Primera vicepresidencia: Flavio Cruz Mamani
- Segunda vicepresidencia: Bertha Rojas López
- Partido Político PRIN
- Presidencia: Walter Gilmer Chirinos Purizaga
- Primera vicepresidencia: Julio Alberto Vega Ybáñez
- Segunda vicepresidencia: Mayra Lizeth Vargas Gil
Listado de fórmulas previamente inscritas
- Presidencia: Keiko Fujimori Higuchi
- Primera vicepresidencia: Luis Galarreta Velarde
- Segunda vicepresidencia: Miguel Torres Morales
- Alianza para el Progreso
- Presidencia: César Acuña Peralta
- Primera vicepresidencia: Jessica Tumi Rivas
- Segunda vicepresidencia: Alejandro Soto Reyes
- Partido del Buen Gobierno
- Presidencia: Jorge Nieto Montesinos
- Primera vicepresidencia: Susana Matute Charún
- Segunda vicepresidencia: Carlos Caballero León
- Un Camino Diferente
- Presidencia: Rosario del Pilar Fernández Bazán
- Primera vicepresidencia: César Arturo Fernández Bazán
- Segunda vicepresidencia: Carlos Danilo Pinillos Vinces
- Partido Patriótico del Perú
- Presidencia: Herbert Caller Gutiérrez
- Primera vicepresidencia: Rossana Elena Montes Tello
- Segunda vicepresidencia: Jorge Aquiles Carcovich Cortelezzi
- Presidencia: Alfonso López Chau Nava
- Primera vicepresidencia: Luis Alberto Villanueva Carbajal
- Segunda vicepresidencia: Ruth Zenaida Buendía Mestoquiari
- Podemos Perú
- Presidencia: José Luna Gálvez
- Primera vicepresidencia: Jaqueline Cecilia García Rodríguez
- Segunda vicepresidencia: Raúl Martin Noblecilla Olaechea
- Juntos por el Perú
- Presidencia: Roberto Helbert Sánchez Palomino
- Primera vicepresidencia: Analí Márquez Huanca
- Segunda vicepresidencia: Brígida Curo Bustincio
- Perú Moderno
- Presidencia: Carlos Ernesto Jaico Carranza
- Primera vicepresidencia: Miguel Elías Almenara Huayta
- Segunda vicepresidencia: Liz Verónica Quispe Santos
- Partido Frente de la Esperanza 2021
- Presidencia: Luis Fernando Olivera Vega
- Primera vicepresidencia: Elizabeth León Chinchay
- Segunda vicepresidencia: Carlos Ricardo Cuaresma Sánchez
- Partido Demócrata Unido Perú
- Presidencia: Charlie Carrasco Salazar
- Primera vicepresidencia: María Edith Paredes Verdy
- Segunda vicepresidencia: Wilbert Gabino Segovia Quin
- Progresemos
- Presidencia: Paul Davis Jaimes Blanco
- Primera vicepresidencia: Mónica Margot Guillén Tuanama
- Segunda vicepresidencia: Jorge Luis Caloggero Encina
- Presidencia: Mesías Antonio Guevara Amasifuén
- Primera vicepresidencia: Heber Diomedes Cueva Escobedo
- Segunda vicepresidencia: Marisol Yolanda Liñan Solis
- Fe en el Perú
- Presidencia: Álvaro Gonzalo Paz de la Barra Freigeiro
- Primera vicepresidencia: Yessika Roxsana Aliaga Narváez
- Segunda vicepresidencia: Shellah Belén Palacios Rodríguez
- Partido Democrático Somos Perú
- Presidencia: George Patrick Forsyth Sommer
- Primera vicepresidencia: Johanna Gabriela Lozada Baldwin
- Segunda vicepresidencia: Herbe Olave Ugarte
Con este registro, las 32 fórmulas presidenciales iniciarán la competencia por la jefatura del Estado y la representación nacional en las próximas elecciones, perfilando así el escenario político que enfrentará a nuevas y tradicionales fuerzas políticas.