Perú

Elecciones Generales 2026: 32 fórmulas presidenciales están oficialmente inscritas

El proceso inicia con una cifra sin precedentes y plantea una competencia que suma tanto históricos contendientes como agrupaciones emergentes

Guardar
Ocho nuevas fórmulas presidenciales fueron
Ocho nuevas fórmulas presidenciales fueron declaradas el sábado inscritas por el Jurado Electoral Especial (JEE) - Andina

Treinta y dos fórmulas presidenciales ya están inscritas para las Elecciones Generales 2026 en Perú, tras el cierre del proceso de inscripción el sábado 3 de enero. Con la validación final del Jurado Electoral Especial Lima Centro 1, se alcanzó una cifra récord de planchas, lo que marca el inicio del periodo electoral y presenta a la ciudadanía un abanico de opciones amplio y variado.

Últimas ocho fórmulas presidenciales inscritas

- Presidencia: Carlos Gonsalo Alvarez Loayza

- Primera vicepresidencia: María Cristina Chambizea Reyes

- Segunda vicepresidencia: Diego Edgar Guevara Vivanco

Carlos Álvarez encabeza la plancha
Carlos Álvarez encabeza la plancha presidencial de 'País para todos': ¿Quiénes acompañan al cómico en las elecciones 2026?

  • Perú Acción

- Presidencia: Francisco Ernesto Diez-Canseco Távara

- Primera vicepresidencia: Roberto Diego Koster Jauregui

- Segunda vicepresidencia: Clara Amelia Quispe Torres

  • Partido Político Integridad Democrática

- Presidencia: Wolfgang Mario Grozo Costa

- Primera vicepresidencia: Bertha Cecilia Azabache Miranda

- Segunda vicepresidencia: Wellington Prada Chipayo

  • Partido Cívico Obras

- Presidencia: Ricardo Pablo Belmont Cassinelli

- Primera vicepresidencia: Daniel Hugo Barragán Coloma

- Segunda vicepresidencia: Dina Irene Hancco Hancco

  • Partido de los Trabajadores y Emprendedores PTE-Perú

- Presidencia: Napoleón Becerra García

- Primera vicepresidencia: Winston Clemente Huaman Henriquez

- Segunda vicepresidencia: Nelida Juliana Cuayla Cuayla

  • Alianza Electoral Venceremos

- Presidencia: Ronald Darwin Atencio Sotomayor

- Primera vicepresidencia: Elena Carmen Rivera Huamán

- Segunda vicepresidencia: Alberto Eugenio Quintanilla Chacón

  • Partido Político Cooperación Popular

- Presidencia: Yonhy Lescano Ancieta

- Primera vicepresidencia: Carmela Silene Salazar Jaúregui

- Segunda vicepresidencia: Vanessa Rubith Lazo Valles

Yonhy Lescano quedó en quinto
Yonhy Lescano quedó en quinto lugar en las elecciones generales del 2021.

  • Partido Demócrata Federal

- Presidencia: Armando Joaquín Masse Fernández

- Primera vicepresidencia: Virgilio Acuña Peralta

- Segunda vicepresidencia: Lydia Lourdes Díaz Pablo

Fórmulas presidenciales inscritas en la víspera

  • Partido Aprista Peruano

- Presidencia: Pitter Enrique Valderrama Peñala

- Primera vicepresidencia: María Inés Valdivia Acuña

- Segunda vicepresidencia: Lucio Antonio Vásquez Sánchez

  • Partido Demócrata Verde

- Presidencia: Alex Gonzales Castillo

- Primera vicepresidencia: Maritza del Carmen Rosario Milagros Sánchez Perales

- Segunda vicepresidencia: Félix Medardo Murazzo Carrillo

  • Unidad Nacional

- Presidencia: Roberto Enrique Chiabra León

- Primera vicepresidencia: Javier Ignacio Bedoya Denegri

- Segunda vicepresidencia: Neldy Roxana Mendoza Flores

  • Libertad Popular

- Presidencia: Rafael Jorge Belaunde Llosa

- Primera vicepresidencia: Pedro Álvaro Cateriano Bellido

- Segunda vicepresidencia: Tania Ulrika Porles Bazalar

  • Partido SíCreo

- Presidencia: Carlos Espá y Garcés-Alvear

- Primera vicepresidencia: Alejandro Agustín Santa María Silva

- Segunda vicepresidencia: Melitza Melania Yanzich Villagarcia

Carlos Espá asegura que no
Carlos Espá asegura que no propone cerrar ministerios. Foto: Canal N / Sícreo

  • Salvemos al Perú

- Presidencia: Antonio Ortiz Villano

- Primera vicepresidencia: Jaime José Freundt López

- Segunda vicepresidencia: Giovanna Ángela Demurtas Moya

  • Fuerza y Libertad

- Presidencia: Fiorella Giannina Molinelli Aristondo

- Primera vicepresidencia: Gilbert Félix Violeta López

- Segunda vicepresidencia: María Luz Pariona Oré

  • Partido Político Nacional Perú Libre

- Presidencia: Vladimir Roy Cerrón Rojas

- Primera vicepresidencia: Flavio Cruz Mamani

- Segunda vicepresidencia: Bertha Rojas López

  • Partido Político PRIN

- Presidencia: Walter Gilmer Chirinos Purizaga

- Primera vicepresidencia: Julio Alberto Vega Ybáñez

- Segunda vicepresidencia: Mayra Lizeth Vargas Gil

Listado de fórmulas previamente inscritas

- Presidencia: Keiko Fujimori Higuchi

- Primera vicepresidencia: Luis Galarreta Velarde

- Segunda vicepresidencia: Miguel Torres Morales

  • Alianza para el Progreso

- Presidencia: César Acuña Peralta

- Primera vicepresidencia: Jessica Tumi Rivas

- Segunda vicepresidencia: Alejandro Soto Reyes

César Acuña lidera lista presidencial
César Acuña lidera lista presidencial por Alianza para el Progreso para las Elecciones 2026: ¿quiénes son los candidatos a la vicepresidencia del partido? | Composición Infobae Perú (Fotos: Andina/Canva)

  • Partido del Buen Gobierno

- Presidencia: Jorge Nieto Montesinos

- Primera vicepresidencia: Susana Matute Charún

- Segunda vicepresidencia: Carlos Caballero León

  • Un Camino Diferente

- Presidencia: Rosario del Pilar Fernández Bazán

- Primera vicepresidencia: César Arturo Fernández Bazán

- Segunda vicepresidencia: Carlos Danilo Pinillos Vinces

  • Partido Patriótico del Perú

- Presidencia: Herbert Caller Gutiérrez

- Primera vicepresidencia: Rossana Elena Montes Tello

- Segunda vicepresidencia: Jorge Aquiles Carcovich Cortelezzi

- Presidencia: Alfonso López Chau Nava

- Primera vicepresidencia: Luis Alberto Villanueva Carbajal

- Segunda vicepresidencia: Ruth Zenaida Buendía Mestoquiari

Ahora Nación lleva como candidato
Ahora Nación lleva como candidato presidencial al exrector de la UNI Alfonso López Chau. Foto: Ahora Nación

  • Podemos Perú

- Presidencia: José Luna Gálvez

- Primera vicepresidencia: Jaqueline Cecilia García Rodríguez

- Segunda vicepresidencia: Raúl Martin Noblecilla Olaechea

  • Juntos por el Perú

- Presidencia: Roberto Helbert Sánchez Palomino

- Primera vicepresidencia: Analí Márquez Huanca

- Segunda vicepresidencia: Brígida Curo Bustincio

  • Perú Moderno

- Presidencia: Carlos Ernesto Jaico Carranza

- Primera vicepresidencia: Miguel Elías Almenara Huayta

- Segunda vicepresidencia: Liz Verónica Quispe Santos

  • Partido Frente de la Esperanza 2021

- Presidencia: Luis Fernando Olivera Vega

- Primera vicepresidencia: Elizabeth León Chinchay

- Segunda vicepresidencia: Carlos Ricardo Cuaresma Sánchez

  • Partido Demócrata Unido Perú

- Presidencia: Charlie Carrasco Salazar

- Primera vicepresidencia: María Edith Paredes Verdy

- Segunda vicepresidencia: Wilbert Gabino Segovia Quin

  • Progresemos

- Presidencia: Paul Davis Jaimes Blanco

- Primera vicepresidencia: Mónica Margot Guillén Tuanama

- Segunda vicepresidencia: Jorge Luis Caloggero Encina

- Presidencia: Mesías Antonio Guevara Amasifuén

- Primera vicepresidencia: Heber Diomedes Cueva Escobedo

- Segunda vicepresidencia: Marisol Yolanda Liñan Solis

Mesías Guevara candidato presidencial oficial
Mesías Guevara candidato presidencial oficial del Partido Morado. | Fotocomposición: Infobae Perú

  • Fe en el Perú

- Presidencia: Álvaro Gonzalo Paz de la Barra Freigeiro

- Primera vicepresidencia: Yessika Roxsana Aliaga Narváez

- Segunda vicepresidencia: Shellah Belén Palacios Rodríguez

  • Partido Democrático Somos Perú

- Presidencia: George Patrick Forsyth Sommer

- Primera vicepresidencia: Johanna Gabriela Lozada Baldwin

- Segunda vicepresidencia: Herbe Olave Ugarte

Con este registro, las 32 fórmulas presidenciales iniciarán la competencia por la jefatura del Estado y la representación nacional en las próximas elecciones, perfilando así el escenario político que enfrentará a nuevas y tradicionales fuerzas políticas.

Temas Relacionados

Elecciones Generales 2026 PerúFórmulas presidenciales PerúJurado Electoral Especial Lima Centro 1Partidos políticos PerúCandidatos presidenciales PerúElecciones 2026Elecciones Perú 2026peru-politica

Más Noticias

Los líderes indígenas y científicos que impulsaron avances para la defensa de la Amazonía peruana en 2025

Premios internacionales, sentencias históricas y tecnología aliada abren una nueva etapa de representación y protección colectiva

Los líderes indígenas y científicos

Rafael López Aliaga: JEE rechaza tachas y permite continuar en las Elecciones 2026

El órgano electoral sostuvo que la ONPE actuó dentro de sus competencias y que no se acreditó una infracción electoral en las primarias del partido

Rafael López Aliaga: JEE rechaza

Deportivo SOAN vs Olva Latino EN VIVO: partido definitorio por la permanencia y el pase a la segunda fase de la Liga Peruana de Vóley

Ambos equipos se enfrentan en un duelo decisivo por la fecha 11 de la Liga Peruana de Vóley: el ganador asegurará su permanencia y el pase a la segunda fase del torneo, mientras que el perdedor deberá luchar por no descender en el cuadrangular de revalidación.

Deportivo SOAN vs Olva Latino

Trabajadora de hotel de Tarapoto rompe su silencio luego de ser despedida por broma de Cristorata: “Todo fue mi culpa”

La joven se pronunció en sus redes sociales y se disculpó con lo sucedido, sin embargo, explicó que los nervios del momento le juraron una mala pasada

Trabajadora de hotel de Tarapoto

Cuadrangular de Liga Peruana de Vóley 2025/2026: equipos confirmados que disputarán los partidos de revalidación para evitar el descenso

Ya hay tres clubes que pelearán por mantenerse o subir a la máxima categoría. Este domingo 4 de enero se definirá al último

Cuadrangular de Liga Peruana de
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Rafael López Aliaga: JEE rechaza

Rafael López Aliaga: JEE rechaza tachas y permite continuar en las Elecciones 2026

Elecciones Regionales y Municipales 2026: JNE anuncia fechas límite para la renuncia de funcionarios públicos que quieran postular

Critican a Sigrid Bazán por mensaje en contra de la captura de Nicolás Maduro: “Hablas desde el privilegio”

Capturaron a Nicolás Maduro en Venezuela: así reaccionaron congresistas y políticos peruanos

Estados Unidos administrará Venezuela, anuncia Donald Trump: candidatos presidenciales se pronuncian

ENTRETENIMIENTO

Trabajadora de hotel de Tarapoto

Trabajadora de hotel de Tarapoto rompe su silencio luego de ser despedida por broma de Cristorata: “Todo fue mi culpa”

Mario Hart se une a celebración de Korina Rivadeneira tras caída de Nicolás Maduro: “Qué felicidad Venezuela”

Paco Bazán se retracta de haber hecho público su celibato: “Es real, pero no debí decirlo”

Jaime Bayly celebra la captura de Nicolás Maduro y revela detalles desconocidos: “Esto iba a llevarse a cabo en Nochebuena”

Jorge Luna y Ricardo Mendoza anuncian importante cambio en Hablando Huevadas

DEPORTES

Deportivo SOAN vs Olva Latino

Deportivo SOAN vs Olva Latino EN VIVO: partido definitorio por la permanencia y el pase a la segunda fase de la Liga Peruana de Vóley

Cuadrangular de Liga Peruana de Vóley 2025/2026: equipos confirmados que disputarán los partidos de revalidación para evitar el descenso

A qué hora juega Alianza Lima vs Regatas Lima HOY: partido por la fecha 11 de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026

Universitario ganó 3-0 a Wanka y se consolida como único líder al cierre de la Fase 1 de la Liga Peruana de vóley 2025/2026

San Martín tuvo agónico triunfo 3-2 ante Kazoku No Perú en el cierre de la fase 1 de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026