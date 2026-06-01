Los peruanos se endeudan cada vez más y a mayor velocidad, advierte el BCR

El Banco Central de Reserva del Perú destacó un avance mensual de 1,9 % en los préstamos al sector privado respecto a marzo.

El crédito total al sector privado en Perú experimentó un crecimiento interanual de 8,7 % en abril de 2026, acelerando su ritmo frente al 7,2 % registrado en marzo, según el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP).

El reporte difundido el primero de junio abarca los préstamos otorgados por bancos, financieras, cajas municipales y rurales, así como cooperativas, y muestra un aumento de 1,9 % respecto al mes anterior.

El aumento en el endeudamiento se produce a pesar de que el organismo autónomo mantuvo por octavo mes consecutivo la tasa de interés de referencia en 4,25 % durante mayo.

Familias y empresas incrementan su endeudamiento

De acuerdo con los datos publicados por el Banco Central de Reserva, el crédito otorgado a personas subió 8,2 % en comparación con abril del año anterior, superando el 7,6 % de marzo, y mostró un avance de 1,1 % respecto al mes previo.

El ente emisor explicó que el financiamiento a empresas tuvo un comportamiento aún más dinámico, con un incremento interanual de 9 % y un crecimiento mensual de 2,5 %.

PUBLICIDAD

Estos datos reflejan que tanto las familias como el sector empresarial están accediendo a más créditos y a un ritmo más rápido que en meses anteriores.

La tasa de interés de referencia del BCRP se mantuvo en 4,25 % por octavo mes consecutivo, aportando estabilidad al entorno financiero. REUTERS/Mariana Bazo

Crédito por tipo de moneda y montos globales

El informe presentado esta semana por el Banco Central de Reserva también diferencia el comportamiento del crédito según la moneda.

En moneda nacional, los préstamos aumentaron 7,4 % interanual y 1,9 % mensual, mientras que en moneda extranjera el crecimiento fue de 13,4 % interanual y 1,8 % mensual.

El saldo total del crédito al sector privado ascendió a S/447.660 millones en abril de 2026. Del total, los préstamos a personas sumaron S/187.386 millones y los dirigidos a empresas alcanzaron S/260.275 millones.

Exportaciones alcanzan récord y superan los USD 28 mil millones

En paralelo al aumento del crédito, el Banco Central de Reserva informó que las exportaciones peruanas sumaron USD 28.725 millones durante el primer trimestre de 2026, con una importante expansión de USD 7.880 millones (37,8 %) respecto al mismo periodo del año anterior.

PUBLICIDAD

Según precisó, el crecimiento en este periodo fue impulsado principalmente por el mayor dinamismo de los precios de productos tradicionales, que subieron 37,3 %, y por un leve avance en los volúmenes embarcados de productos no tradicionales, que crecieron 0,7 %.

Las exportaciones peruanas marcaron un récord de USD 28.725 millones en el primer trimestre de 2026, lideradas por productos tradicionales.

Potencia pesquera y agroexportadora

El reporte oficial detalla que el dinamismo en los envíos de productos no tradicionales se sustentó en la mayor disponibilidad de biomasa de pota, lo que elevó los despachos de pota congelada y en conserva, filetes de pescado congelados, hueveras de pescado y conchas de abanico.

El sector agroexportador hizo lo propio y también contribuyó con el crecimiento, gracias al aumento en los envíos de frutas frescas como arándanos, paltas y granadas, así como mayores volúmenes de manufacturas de cacao colocados en el exterior.

Contexto de expansión sostenida

La continuidad en la expansión del crédito y el récord exportador alcanzado confirman la recuperación del dinamismo económico peruano en 2026.

Tanto el sector financiero como el comercio exterior muestran señales de fortalecimiento, con familias y empresas accediendo a más financiamiento y los productos peruanos ganando presencia en los mercados internacionales.

PUBLICIDAD