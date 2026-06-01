Marcos López se sincera sobre Renato Tapia y su ausencia en la selección peruana: “Se le va a extrañar”

Marcos López se sincera sobre Renato Tapia y su ausencia en la selección peruana. Crédito: Agencias

Marcos López arribó a Lima para sumarse a los trabajos de la selección peruana y, como uno de los habituales en el esquema de la ‘bicolor’, se mostró entusiasmado por una nueva convocatoria en este inicio de ciclo del combinado nacional, que se alista para afrontar sus próximos amistosos internacionales.

“Estoy muy feliz por el llamado. Siempre es un motivo de orgullo representar la camiseta”, expresó el lateral izquierdo a su llegada al aeropuerto, donde atendió a la prensa local antes de incorporarse a los entrenamientos.

El defensor de la selección también se refirió al rol que deben asumir los jugadores en este nuevo proceso, subrayando la importancia del compromiso y la responsabilidad que implica representar al Perú, especialmente en una etapa de recambio y evaluación de futbolistas.

“Creo que es hora de asumir la responsabilidad, hay algunos jugadores también experimentados. Cada vez que llegan nuevos jugadores, el mensaje es claro: representar la camiseta de la selección no es fácil. Hay que tener compromiso y darlo todo. Me encuentro feliz de poder estar aquí nuevamente y afrontar estos próximos partidos”, señaló.

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El lateral de la 'bicolor' se pronunció sobre la no inclusión de su compañero en la convocatoria nacional. (Video: Radio Ovación)

La ausencia de Renato Tapia

Uno de los temas inevitables en la conversación fue la ausencia de Renato Tapia, volante que no ha sido considerado en las últimas convocatorias del nuevo proceso liderado por el comando técnico de Mano Menezes. Lejos de entrar en polémicas, Marcos López evitó cuestionar la decisión, pero dejó una frase que llamó la atención al referirse a la importancia del mediocampista en el equipo patrio.

“La verdad no puedo hablar de ese tema porque son temas que corresponden al comando técnico. Si quieres una respuesta, le tendrías que preguntar al DT. Nosotros como jugadores sabemos que Renato es un gran futbolista, una gran persona sobre todo, y obviamente se le va a extrañar, pero no nos corresponde hablar sobre ese tema”, afirmó.

La declaración del lateral resaltó el peso que tenía Tapia dentro del equipo en procesos anteriores, dejando en claro que su ausencia no pasa desapercibida en el vestuario. En ese sentido, precisó que no ha conversado recientemente con el pivote sobre su situación actual en la ‘blanquirroja’. “No he hablado personalmente con él. A veces conversamos, pero no hemos hablado de este tema puntual”, agregó.

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Renato Tapia no es convocado a la selección desde septiembre del 2025. (Facebook / Selección Peruana)

Renato Tapia, fuera del nuevo proceso

Renato Tapia no es convocado a la selección peruana desde septiembre de 2025, cuando disputó el último encuentro de las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026 ante Paraguay en Lima. Desde entonces, el volante no ha vuelto a ser considerado en el nuevo proceso de la ‘bicolor’.

Su ausencia ha estado rodeada de distintas versiones, incluidas diferencias previas con la Federación Peruana de Fútbol. Sin embargo, el técnico Mano Menezes ha señalado en anteriores ocasiones que el mediocampista forma parte de sus planes, aunque en esta oportunidad optó por no incluirlo en la lista para los amistosos ante Haití y España.

Mientras tanto, la selección peruana continúa su preparación con la mirada puesta en fortalecer su nuevo proceso, en el que los referentes buscan consolidar un grupo competitivo de cara a los próximos desafíos internacionales. El comando téncico sigue ajustando piezas en este nuevo proceso que busca devolverle protagonismo a la ‘bicolor’ en el panorama internacional.

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