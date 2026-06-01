Perú

Isabel Acevedo se pronuncia ante boda de Christian Domínguez y Karla Tarazona: “Que vivan su cuento de hadas”

La bailarina evitó ahondar en la relación de su expareja con Karla Tarazona y dejó claro que espera que sean felices

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En una imagen dividida, a la izquierda Isabel Acevedo posa sonriente y a la derecha Christian Domínguez y Karla Tarazona se miran felices en un evento
Isabel Acevedo se pronuncia sobre la futura boda de Christian Domínguez y Karla Tarazona, deseándoles que "vivan su cuento de hadas".

La historia entre Isabel Acevedo y Christian Domínguez marcó un capítulo de alta exposición mediática en la farándula peruana. Su relación no solo estuvo acompañada por el escrutinio público, sino también por el señalamiento de Karla Tarazona, entonces pareja de Domínguez, quien responsabilizó a Acevedo de la ruptura.

Años después, con Acevedo instalada en Estados Unidos y casada, la bailarina reaparece públicamente y fue consultada por la inminente boda civil de Domínguez y Tarazona.

Con la ceremonia prevista para el 2 de junio en Lima, Acevedo respondió sobre el deseo de Tarazona de formalizar su vínculo con el cantante, un anhelo que se remonta a los años en que la conductora y Domínguez compartían una relación.

Isabel Acevedo no confía en el cambio de Christian Domínguez tras romance con Karla Tarazona: “¿Ustedes le creen?"
Isabel Acevedo no confía en el cambio de Christian Domínguez tras romance con Karla Tarazona: “¿Ustedes le creen?"
Ante la pregunta sobre si piensa que Tarazona logró finalmente lo que buscaba, Acevedo respondió:“No soy la más indicada para responder. Si se casan o hacen mil cosas, es decisión de ellos. Ya están bastante grandes para saber qué quieren hacer con su amor”.

Sobre la imagen actual de Domínguez y si confía en que haya cambiado, Acevedo sostuvo: “No sé de él hace muchos años, no sé si cambió”, dijo a Trome.

En referencia a declaraciones pasadas en las que Domínguez afirmó en televisión que su relación con Acevedo fue un error debido a que no terminó correctamente con Tarazona, la bailarina señaló: “Recién lo escucho y me causa gracia, pero no, me va y me viene, la verdad. No me interesa”.

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Revelan que Christian Domínguez y Karla Tarazona están a un paso del matrimonio tras viaje romántico. Captura: Magaly TV La Firme.
Revelan que Christian Domínguez y Karla Tarazona están a un paso del matrimonio tras viaje romántico. Captura: Magaly TV La Firme.

Consultada por un mensaje para los futuros esposos, Acevedo expresó: “Que hagan de su vida lo que quieran, que vivan su cuento de hadas y sean felices. Yo estoy en una etapa hermosa de mi vida”.

Isabel Acevedo asegura que tiene una buena relación con la hija de Domínguez

Durante su relación con Christian Domínguez, Isabel Acevedo cultivó un vínculo cercano con Camila Domínguez, hija del cantante y de Melanie Martínez. La bailarina fue consultada sobre si su apoyo a Camila y Melanie podría interpretarse como una provocación hacia Domínguez. Acevedo respondió:

“La gente malintencionada siempre lo va a tomar así, pero yo conocí a Camila desde chiquitina. Ver todo lo que ha crecido me alegra; hablo con ella, la aconsejo y trato de empujarla para que no dependa de nadie. Es talentosa y bellísima. Con Melanie siempre me llevé superbién; cuando acabé mi relación, me invitó a su casa, conversamos un poquito, nos matamos de la risa y siempre recuerdo esas cosas con cariño”.

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Isabel Acevedo, Melanie Martínez y Camila Domínguez
Isabel Acevedo se reencuentra con Melanie Martínez y Camila Domínguez resaltando el valor de los vínculos familiares en la farándula. (Instagram Isabel Acevedo / Camila Domínguez / Melanie Martínez)

La bailarina también recordó públicamente los momentos compartidos con Camila: “Era como mi hermanita, salía con ella, hacíamos cositas juntas”.

De este modo, Acevedo deja en claro su distancia respecto a la vida sentimental de Domínguez y Tarazona, al tiempo que resalta el aprecio por quienes formaron parte de su entorno en el pasado.

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