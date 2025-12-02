Perú

Elecciones regionales y municipales 2026: estas son las fechas que marcarán el proceso, según el JNE

La convocatoria del Gobierno debe hacerse antes del 7 de enero. El cronograma incluye plazos para alianzas, padrones, candidatos y elecciones primarias

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) aprobó el cronograma oficial de las Elecciones Regionales y Municipales 2026, estableciendo los hitos legales y operativos que marcarán el desarrollo de un proceso electoral de calendario fijo.

La normativa precisa que el presidente José Jerí debe convocar los comicios a más tardar el 7 de enero de 2026, cumpliendo los 270 días de anticipación que exige la ley. La jornada de votación se realizará el domingo 4 de octubre de 2026.

La Resolución N.º 0632-2025-JNE, publicada en el Diario Oficial El Peruano, detalla las actividades que deberán ejecutar el JNE, la ONPE y el Reniec para asegurar un proceso transparente y oportuno, así como las fechas clave que deberán seguir las organizaciones políticas.

Convocatoria y reglas para alianzas

Tras reuniones de coordinación con la ONPE y el Reniec, el JNE definió que los partidos tienen hasta el 17 de enero para presentar solicitudes de alianzas, las cuales deberán quedar inscritas como máximo el 16 de febrero en el Registro de Organizaciones Políticas (ROP).

Ese mismo día vence el plazo para que las agrupaciones informen la modalidad de sus elecciones primarias.

Padrones, candidatos y primera etapa del proceso

El cronograma establece que el Reniec debe entregar al JNE los padrones de electores afiliados y no afiliados hasta el 25 de marzo. Luego, el 2 de abril, los partidos deberán presentar sus solicitudes de inscripción de candidatos; y el 3 de abril, el JNE aprobará el padrón electoral.

Las organizaciones políticas deberán remitir sus candidaturas finales a la ONPE hasta el 9 de abril, mientras que el padrón electoral definitivo deberá quedar aprobado el 6 de junio. En paralelo, el 16 de junio se cierra el ROP y se presenta de manera oficial la lista completa de postulantes.

Primarias obligatorias: mayo será decisivo

Las elecciones primarias se realizarán en dos fechas: 17 y 24 de mayo, permitiendo que la ciudadanía o los militantes —según el modelo elegido por cada partido— definan a sus candidatos. Los resultados deberán proclamarse como máximo el 1 de junio.

Definición de miembros de mesa, tachas y exclusiones

La organización electoral entrará en su fase final a partir del 26 de julio, fecha en que se sortearán los miembros de mesa. El cronograma fija además los siguientes hitos:

  • 5 de agosto: publicación de candidatos admitidos, retiro de listas y renuncias.
  • 20 de agosto: resolución de tachas y exclusiones en primera instancia.
  • 4 de septiembre: resolución de apelaciones sobre tachas y exclusiones.
  • 5 de septiembre: inscripción final de candidaturas.
  • 3 de octubre: último día para excluir candidatos por situación jurídica.

Camino a octubre

Con el cronograma en marcha, las organizaciones políticas deberán iniciar su preparación interna para cumplir cada una de las etapas establecidas. El JNE, la ONPE y el Reniec desempeñarán un rol clave para garantizar un proceso ordenado en un año en el que se renovarán autoridades regionales, provinciales y distritales para el periodo 2027–2030.

