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Los detalles del matrimonio de Karla Tarazona y Christian Domínguez: Boda civil, anillo con diamantes y sin orquesta

Ricardo Parra, organizador de la boda, dio detalles de lo que se vivirá en esta fecha especial para la pareja, pero destacó que será íntima y minimalista

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Díptico de Karla Tarazona y Christian Domínguez; izquierda: mujer besa la frente del hombre; derecha: ambos posan formalmente, ella con vestido de novia
Karla Tarazona y Christian Domínguez en imágenes que evocan los detalles de su boda civil, luciendo el anillo de diamantes en momentos de afecto y celebración.

La boda civil de Karla Tarazona y Christian Domínguez ya tiene fecha y un concepto definido. Según declaraciones recogidas por Trome, la celebración, que tendrá lugar el 2 de junio, optará por una propuesta “romantic chic minimal white”, con una atmósfera íntima, sin orquesta y detalles personalizados como un anillo de diamantes para la novia.

El organizador y director de Organízate Wedding Planer, Ricardo Parra, compartió detalles exclusivos con el medio peruano sobre cómo se prepara este evento, que promete diferenciarse por su estilo sobrio y elegante, alejado de los grandes despliegues tradicionales.

Parra, quien mantiene una relación de amistad con Tarazona, destacó a Trome que la conductora vive los días previos al enlace con gran entusiasmo. “La mujer que conozco tiene muchísima ilusión con respecto al matrimonio. Está viviendo este proceso con mucha emoción y expectativa”, expresó el organizador, quien lleva más de 16 años en la industria de eventos y bodas.

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Karla Tarazona y Christian Domínguez: La ceremonia que simuló una boda, pero solo fue una promesa de matrimonio
Karla Tarazona y Christian Domínguez: La ceremonia que simuló una boda, pero solo fue una promesa de matrimonio

La idea central del evento gira en torno a un minimalismo romántico, donde predominarán los tonos blancos en la decoración, el vestido y hasta en la torta.

“Todo gira en torno a una propuesta elegante, romántica y minimalista, donde predominarán los tonos blancos. Se ha pensado cuidadosamente en el peinado de la novia, el bouquet que no será el tradicional. La torta también será completamente blanca y minimalista”, explicó Parra.
Retrato de Rodrigo Parra, un hombre con chaqueta de cuero negra y bufanda estampada, sentado en una silla negra mirando al frente
Rodrigo Parra, el organizador de bodas, comparte información inédita sobre el matrimonio de Karla Tarazona y Christian Domínguez.

Una celebración íntima, sin orquesta y con detalles personalizados

Según detalló el organizador a Trome, la ceremonia civil contará con un espacio especial donde los novios pronunciarán nuevamente sus votos. Este momento simbólico se sumará a la legalidad del acto. “Después de la ceremonia legal, se ha preparado un espacio especial tipo altar donde los novios podrán repetir sus votos. Será un momento simbólico”, comentó Parra.

En cuanto al cronograma, la jornada para Karla Tarazona comenzará con una sesión de maquillaje, a cargo de Elsa Julca, seguida de fotografías junto a amigas y una sesión de retratos estilo editorial antes de la ceremonia. La cobertura fotográfica estará a cargo de José Lara, mientras que el video será responsabilidad de Gustavo Gómez.

El vestido de novia ha sido diseñado por Luisa Vargas, quien ha tenido que realizar ajustes continuos debido a que la novia sigue reduciendo medidas, descartando así los rumores de embarazo que circularon en las últimas semanas.

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El edicto matrimonial difundido en ‘Amor y Fuego’ confirma los datos y la solicitud de matrimonio civil. YouTube: Amor y Fuego.
El edicto matrimonial difundido en ‘Amor y Fuego’ confirma los datos y la solicitud de matrimonio civil. YouTube: Amor y Fuego.

Las alianzas también tienen un sello propio. Mientras el anillo de Christian Domínguez presenta un diseño clásico y elegante, el de Tarazona incorpora incrustaciones de diamantes. “El anillo de Christian mantiene una línea clásica y elegante, mientras que el de Karla incluye incrustaciones de diamantes”, indicó el organizador en declaraciones recogidas por el medio peruano.

La recepción seguirá la línea minimalista y será reservada, sin grandes fiestas ni orquesta, debido a que se realizará en día de semana. “Será una celebración íntima y reservada. Todo seguirá la línea minimalista de la boda. No está planteada como una gran fiesta debido a que se realiza en día de semana”, puntualizó Parra. Aun así, está previsto que haya acompañamiento musical durante la ceremonia para crear un ambiente especial.

Durante la entrevista con Trome, Ricardo Parra subrayó que la preparación de esta boda destaca por la atención a los detalles y la búsqueda de una experiencia significativa, tanto para los novios como para el pequeño grupo de invitados. El evento marcará un nuevo capítulo en la vida de la pareja, que eligió la sobriedad y el simbolismo para celebrar su unión.

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