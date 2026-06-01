Sebastián Gálvez se quiebra tras polémica con Valentino y lanza desesperado pedido: “Me está perjudicando con Laura”

Sebastián Gálvez, pareja de Laura Spoya, rompe su silencio en un emotivo video. Visiblemente afectado y al borde de las lágrimas, pide que se detengan las especulaciones que lo vinculan con Valentino, asegurando que están dañando su vida personal, laboral y su relación. TikTok.

Lo que comenzó como una aparente broma dentro de un podcast terminó convirtiéndose en una situación que ha afectado profundamente a Sebastián Gálvez, el joven empresario que en las últimas semanas ha sido vinculado sentimentalmente con Laura Spoya. La controversia, originada tras las declaraciones del influencer Valentino Palacios, escaló rápidamente en redes sociales y provocó una ola de comentarios que llevaron al popular “colágeno” de la exMiss Perú a romper su silencio y mostrarse visiblemente afectado.

Durante una transmisión en vivo, Sebastián apareció conmovido y, por momentos, al borde del llanto mientras intentaba explicar el impacto que esta situación ha tenido en su vida personal. El joven aseguró que los rumores, bromas y especulaciones difundidas en internet terminaron generando consecuencias que van mucho más allá de las redes sociales.

Con la voz entrecortada y evidenciando el desgaste emocional que atraviesa, Sebastián explicó que la polémica no solo lo ha afectado a él, sino también a las personas que forman parte de su entorno más cercano.

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Sebastián Gálvez se quiebra en la calle, discutiendo apasionadamente con una mujer mientras Valentino observa en segundo plano, en medio de la controversia que afecta su relación con Laura. (Imagen Ilustrativa Infobae)

“Me está perjudicando en el tema familiar, en el tema laboral y especialmente con Laura. Todo se salió fuera de contexto. No sé por qué la broma o los comentarios. Es parte de la jo*”**, expresó.

El deportista dejó entrever que uno de los aspectos que más le preocupa es el efecto que esta situación podría tener en su vínculo con Laura Spoya, con quien ha sido relacionado sentimentalmente en los últimos meses. Aunque evitó profundizar en detalles sobre la naturaleza exacta de su relación con la exreina de belleza, sí reconoció que los comentarios que circulan en internet han terminado afectando la cercanía que existe entre ambos.

La polémica comenzó cuando Valentino Palacios aseguró en un podcast que Sebastián lo había invitado a salir en una ocasión. El comentario generó una inmediata reacción entre los usuarios de redes sociales, quienes comenzaron a especular sobre las verdaderas intenciones detrás de aquella invitación.

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Con el paso de las horas, la historia se volvió viral y dio pie a una serie de comentarios, memes y publicaciones que terminaron convirtiendo a Sebastián Gálvez en tendencia. Sin embargo, lejos de tomar la situación con humor, el joven aseguró que la exposición mediática ha tenido consecuencias reales en su día a día.

Sebastián Gálvez, visiblemente afectado y con lágrimas, expresa su angustia ante la cámara por la controversia con Valentino, mientras una mujer lo acompaña y Valentino observa en segundo plano. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Invité a varios amigos

Durante su transmisión, reconoció que algunos mensajes publicados en redes sociales han cruzado límites que considera inaceptables. “Que traen de herir a una persona, al punto del odio, dando a entender cualquier cosa, ya es demasiado. Ya si quieren seguir con el daño, ya está. Me quedo tranquilo con la gente que me conoce, con la gente que sabe cómo soy y eso es todo”, manifestó.

Las declaraciones generaron una inmediata reacción entre quienes seguían la transmisión. Muchos usuarios expresaron solidaridad con Sebastián y cuestionaron la forma en que determinadas situaciones terminan convirtiéndose en objeto de burlas masivas sin considerar el impacto emocional que pueden generar.

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El joven dejó claro que no pretende enfrentarse a quienes lo critican, pero sí considera necesario poner límites cuando las bromas comienzan a afectar la dignidad de una persona. Horas antes de esa transmisión, Sebastián ya había intentado aclarar la situación en declaraciones brindadas al programa “Magaly TV La Firme”. En aquella conversación, negó tajantemente que hubiera realizado una invitación exclusiva a Valentino y explicó el verdadero contexto de los hechos.

Según contó, la salida mencionada por el influencer ocurrió hace varios meses y no tuvo ningún carácter personal ni romántico. “Fue el año pasado e invité a varios amigos de Esto es Guerra cuando fui a visitarlos, tanto a producción como a algunos guerreros”, explicó.

A pesar de la aclaración, el empresario lamentó que muchos usuarios continúen reproduciendo comentarios ofensivos o interpretaciones que considera alejadas de la realidad. “Pero sí estoy recibiendo comentarios de redes que nada que ver. La gente de verdad no mide sus palabras”, agregó.

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Valentino expone chats con supuesto novio de Laura Spoya y Magaly reacciona sin filtros. Captura: Magaly TV La Firme.