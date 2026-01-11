Perú

Mario Vizcarra excluido por condena por peculado: JEE dejó fuera al candidato de Perú Primero de la lista al Senado

El Jurado Electoral Especial negó la inscripción del hermano del condenado Martín Vizcarra, al comprobar que incumplían los requisitos legales para postular en las Elecciones Generales 2026

Guardar
Candidato presidencial por Perú Primero
Candidato presidencial por Perú Primero anunció que apelará tacha. | Mario Vizcarra

El Jurado Electoral Especial Lima Centro 2 (JEE) declaró improcedente la candidatura de Mario Enrique Vizcarra Cornejo al Senado, tras una revisión exhaustiva de los requisitos legales y documentales para las Elecciones Generales 2026. La decisión, contenida en la Resolución N° 00168-2026-JEE-LIC2/JNE y publicada este 11 de enero de 2026, responde a un impedimento legal insubsanable vinculado a antecedentes penales por corrupción.

Se trata de su sentencia firme por el delito de peculado, la misma que lo dejó fuera de la carrera presidencial y motivó su apelación. Si bien cumplió la pena y sostiene estar rehabilitado, el artículo 113, literal h, de la Ley Orgánica de Elecciones establece de manera expresa la prohibición de postular a cargos legislativos a quienes hayan sido condenados por delitos de corrupción de funcionarios, colusión o peculado, aun si hubieran sido rehabilitados. Esta restricción se refuerza en el artículo 34-A de la Constitución Política del Perú, el cual busca proteger los principios de buena administración, probidad e idoneidad en la función pública.

El JEE argumentó que el derecho a la participación política, aunque fundamental, no es absoluto y está sujeto a límites razonables y proporcionales para salvaguardar el interés público. La exclusión de Vizcarra responde, según la resolución, al objetivo de mantener fuera de la administración pública a personas que hayan incurrido en delitos de corrupción, priorizando la integridad y confianza en las instituciones.

Resolución que declara improcedente candidatura
Resolución que declara improcedente candidatura de Mario Vizcarra.

No fue el único excluido

La exclusión de Mario Enrique Vizcarra Cornejo no fue la única decisión adoptada por el Jurado Electoral Especial Lima Centro 2 en la evaluación de la lista presentada por el Partido Político Perú Primero. Adela Yrene Cordova Alcarazo, quien ocupaba la posición veinte en la nómina de candidatos al Senado, también fue declarada improcedente por incumplir con uno de los requisitos legales exigidos para postular.

En el caso de Cordova, los documentos entregados para acreditar su solicitud de licencia sin goce de haber presentaron irregularidades. Si bien la ley exige que los funcionarios públicos que buscan postular a un cargo de elección popular deben tramitar una licencia sin goce de haber, concedida al menos sesenta días antes de la fecha de la elección, el partido no logró presentar el comprobante correspondiente. La documentación remitida, que debía demostrar la gestión y recepción formal de la licencia ante su entidad de trabajo, resultó ser de otro candidato, lo que dejó en evidencia la ausencia del soporte requerido para Adela Yrene Cordova.

El JEE explicó que la omisión de este documento representa un impedimento insubsanable según el Reglamento de Inscripción de Fórmulas y Listas de Candidatos para las Elecciones Generales 2026. Así, la lista de Perú Primero perdió a dos de sus integrantes en la etapa de revisión.

Resolución del JEE sobre otra
Resolución del JEE sobre otra candidatura de Perú Primero.

A excepción de las dos postulaciones mencionadas, el JEE dispuso la publicación de la lista admitida de candidatos al Senado en el portal institucional del Jurado Nacional de Elecciones y en el panel del Jurado Electoral Especial Lima Centro 2, en cumplimiento de la normativa vigente. De acuerdo con el reglamento, cualquier ciudadano inscrito en el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil podrá presentar tachas contra los candidatos admitidos dentro de los tres días posteriores a la publicación.

Temas Relacionados

Mario VizcarraPerú PrimeroSenadoCongreso de la RepúblicaJEEJNEperu-politica

Más Noticias

Alianza Lima vs Rebaza Acosta EN VIVO HOY: punto a punto del partidazo por la fecha 1 de la fase 2 de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026

El elenco ‘victoriano’ afronta el encuentro tras una destacada actuación en la primera etapa, mientras que el equipo del Callao buscará dar la sorpresa en Villa El Salvador

Alianza Lima vs Rebaza Acosta

CEP: Papa León XIV llegaría al Perú el segundo semestre de 2026 y Santa Rosa de Lima será presentada en los Jardines Vaticanos

El presidente de la Conferencia Episcopal Peruana, Carlos García Camader, considera posible que el pontífice visite el país en coincidencia con los 300 años de la canonización de santo Toribio y san Francisco Solano. El anuncio se da mientras la CEP organiza un viaje de los obispos peruanos a Roma

CEP: Papa León XIV llegaría

Sueldo mínimo 2026 en América Latina: ¿En qué lugar se ubica el Perú en el ranking?

Mientras países como México, Chile y Uruguay registran avances en sus salarios mínimos, el Perú se mantiene en la parte baja del listado regional

Sueldo mínimo 2026 en América

DT de Juan Pablo II reveló charla con Ricardo Gareca para recuperar a Christian Cueva: “Sabemos de situaciones que tenemos que manejar”

Marcelo Zuleta, DT del cuadro de Chongoyape, habló de la presencia del volante peruano en el club y de la conversación con el ‘Tigre’ para tener su mejor versión

DT de Juan Pablo II

Rafael López Aliaga afirma que EEUU le pidió apoyar la captura del dictador Nicolás Maduro: “Ya estaba en agenda”

El líder de Renovación Popular declaró que la administración de Trump le pidió apoyo público tras la captura del líder chavista. También destacó la posición estratégica de Perú para Washington

Rafael López Aliaga afirma que
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Rafael López Aliaga afirma que

Rafael López Aliaga afirma que EEUU le pidió apoyar la captura del dictador Nicolás Maduro: “Ya estaba en agenda”

Ernesto Álvarez descarta existencia de leyes ‘pro crimen’: “Es un relato de cierto sector de la izquierda comprometido con la corrupción”

Premier Ernesto Álvarez respalda intervención de EEUU en Venezuela: “Acá no cabe el derecho internacional”

Elecciones 2026: Rafael López Aliaga alcanza el 12 %, mientras la mayoría de peruanos sigue sin definir por quién votar

Vladimir Cerrón “no estaría en Perú” y tendría protección, según el ministro Ernesto Álvarez

ENTRETENIMIENTO

Christian Cueva sueña con boda,

Christian Cueva sueña con boda, pero Pamela Franco prefiere “ir paso a paso” en su relación

Globos de Oro 2026: dónde y a qué hora ver la gala de hoy en Perú

Jossmery Toledo sorprende al besarse con influencer Isander Pérez en reality ‘El rancho de Destino’

Murió Yeison Jiménez: Yahaira Plasencia, Josimar y Daniela Darcourt se despiden del colombiano

Doctora de Magaly Medina muestra el lujoso cuarto de recuperación tras cirugía y detalla su proceso: “La operación fue bastante larga”

DEPORTES

Alianza Lima vs Rebaza Acosta

Alianza Lima vs Rebaza Acosta EN VIVO HOY: punto a punto del partidazo por la fecha 1 de la fase 2 de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026

DT de Juan Pablo II reveló charla con Ricardo Gareca para recuperar a Christian Cueva: “Sabemos de situaciones que tenemos que manejar”

Felipe Chávez debutó oficialmente con Bayern Múnich: volante peruano sumó sus primeros minutos en la Bundesliga

Pablo Guede restó importancia a la derrota de Alianza Lima ante Independiente: “Se vio reflejado lo que quería”

Gonzalo Bueno inicia su sueño en la ‘qualy’ del Australian Open 2026: rival, horario y dónde ver el debut del peruano