Rafael López Aliaga se queda en silencio y divaga por medio minuto durante entrevista en Piura

El líder de Renovación Popular, Rafael López Aliaga, protagonizó un momento inusual durante una entrevista en Piura, región que visitó la semana pasada como parte de su campaña para las elecciones generales de 2026.

El exalcalde de Lima, que recibió a una periodista en el aeropuerto local al finalizar su agenda, cuestionaba el monto de la pensión destinada a personas mayores de 65 años, edad establecida para la jubilación, y los pagos de la Oficina de Normalización Previsional (ONP), cuando realizó una pausa inesperada.

“(A las personas de esa edad) le dan unas, una cifra, una cifra que no... una cifra que no... es una cifra realmente”, expresó antes de retomar el tema. “Realmente es una cifra mínima que no, que con 125 soles no vive, pues, un mes”.

De acuerdo con las imágenes difundidas en su cuenta oficial de Facebook, el aspirante presidencial parece dirigir la mirada a uno de sus asistentes, mientras de fondo se escucha el anuncio de una demora en el embarque.

Su oficina de prensa indicó a Infobae Perú que en ese momento “estaban haciendo el llamado a su vuelo y se quedó atento escuchando”.

Propuestas

En la misma entrevista, López Aliaga insistió en que pondrá en marcha un plan para reducir el tamaño del Estado y reorientar el gasto público hacia la seguridad y los servicios sociales básicos. Señaló la importancia de dotar a la Policía Nacional (PNP) de tecnología para labores de inteligencia y la creación de tribunales militares encargados de juzgar delitos asociados a organizaciones criminales y terrorismo.

De igual modo, planteó replicar en todo el país el modelo de pozos y abastecimiento de emergencia que aplicó cuando estuvo al frente de la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML). “Hemos logrado conseguir plata privada, donaciones privadas, para abastecer hasta ahora a 600 mil hermanos nuestros con agua; nos quedan otros 600 mil. Siendo gobierno, lo hacemos más rápido”, afirmó.

Según la última encuesta de Datum, el exalcalde encabeza la intención de voto presidencial con 12% a nivel nacional. Keiko Fujimori, de Fuerza Popular, figura en segundo lugar con 8,8%. Carlos Álvarez, de País para Todos, ocupa la tercera posición con 6,2%. Mario Vizcarra, de Perú Primero, alcanza 5,8%. Alfonso López Chau, de Ahora Nación, registra 3,8%.

Agotado

En julio pasado, López Aliaga reconoció que durante la campaña presidencial de 2021 atravesó un colapso emocional, no estuvo bien preparado para los debates y llegó a insultar públicamente. Atribuyó estos hechos al agotamiento extremo y a la presión del momento.

“(¿Perdió los estribos?) Claro que sí, no estaba preparado, claramente. Explotaba y entraba a insultar yo mismo. No sabía, francamente, no sabía ni lo que era un debate”, admitió en una entrevista con la periodista Milagros Leiva, transmitida en directo por sus plataformas sociales.

El burgomaestre explicó que su desempeño se vio afectado por el cansancio físico y mental acumulado. Al ser consultado sobre las versiones que circularon en esa época —según las cuales habría estado ebrio durante un debate— respondió: “Claro, lógicamente, estaba volando. Presión altísima, con la presión volando. La noche anterior había estado dando tres discursos en Puno, con todo el frío. Había estado en Madre de Dios, Arequipa (...)”.