Perú

Rafael López Aliaga se queda en silencio y divaga por medio minuto durante entrevista en Piura

El despacho de prensa del exalcalde informó a Infobae Perú que la pausa en la entrevista ocurrió cuando el político prestó atención a un anuncio relacionado con su vuelo

Guardar
Fuente: Facebook/Rafael López Aliaga

El líder de Renovación Popular, Rafael López Aliaga, protagonizó un momento inusual durante una entrevista en Piura, región que visitó la semana pasada como parte de su campaña para las elecciones generales de 2026.

El exalcalde de Lima, que recibió a una periodista en el aeropuerto local al finalizar su agenda, cuestionaba el monto de la pensión destinada a personas mayores de 65 años, edad establecida para la jubilación, y los pagos de la Oficina de Normalización Previsional (ONP), cuando realizó una pausa inesperada.

“(A las personas de esa edad) le dan unas, una cifra, una cifra que no... una cifra que no... es una cifra realmente”, expresó antes de retomar el tema. “Realmente es una cifra mínima que no, que con 125 soles no vive, pues, un mes”.

De acuerdo con las imágenes difundidas en su cuenta oficial de Facebook, el aspirante presidencial parece dirigir la mirada a uno de sus asistentes, mientras de fondo se escucha el anuncio de una demora en el embarque.

Su oficina de prensa indicó a Infobae Perú que en ese momento “estaban haciendo el llamado a su vuelo y se quedó atento escuchando”.

El momento quedó registrado cuando,
El momento quedó registrado cuando, al recibir a una periodista en el aeropuerto, el político interrumpió su discurso y dirigió la mirada a un asistente, coincidiendo con el anuncio de una demora en el embarque

Propuestas

En la misma entrevista, López Aliaga insistió en que pondrá en marcha un plan para reducir el tamaño del Estado y reorientar el gasto público hacia la seguridad y los servicios sociales básicos. Señaló la importancia de dotar a la Policía Nacional (PNP) de tecnología para labores de inteligencia y la creación de tribunales militares encargados de juzgar delitos asociados a organizaciones criminales y terrorismo.

De igual modo, planteó replicar en todo el país el modelo de pozos y abastecimiento de emergencia que aplicó cuando estuvo al frente de la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML). “Hemos logrado conseguir plata privada, donaciones privadas, para abastecer hasta ahora a 600 mil hermanos nuestros con agua; nos quedan otros 600 mil. Siendo gobierno, lo hacemos más rápido”, afirmó.

Según la última encuesta de Datum, el exalcalde encabeza la intención de voto presidencial con 12% a nivel nacional. Keiko Fujimori, de Fuerza Popular, figura en segundo lugar con 8,8%. Carlos Álvarez, de País para Todos, ocupa la tercera posición con 6,2%. Mario Vizcarra, de Perú Primero, alcanza 5,8%. Alfonso López Chau, de Ahora Nación, registra 3,8%.

Su despacho de prensa explicó
Su despacho de prensa explicó que la pausa se debió al llamado de su vuelo, motivo por el cual López Aliaga prestó atención al anuncio

Agotado

En julio pasado, López Aliaga reconoció que durante la campaña presidencial de 2021 atravesó un colapso emocional, no estuvo bien preparado para los debates y llegó a insultar públicamente. Atribuyó estos hechos al agotamiento extremo y a la presión del momento.

“(¿Perdió los estribos?) Claro que sí, no estaba preparado, claramente. Explotaba y entraba a insultar yo mismo. No sabía, francamente, no sabía ni lo que era un debate”, admitió en una entrevista con la periodista Milagros Leiva, transmitida en directo por sus plataformas sociales.

El burgomaestre explicó que su desempeño se vio afectado por el cansancio físico y mental acumulado. Al ser consultado sobre las versiones que circularon en esa época —según las cuales habría estado ebrio durante un debate— respondió: “Claro, lógicamente, estaba volando. Presión altísima, con la presión volando. La noche anterior había estado dando tres discursos en Puno, con todo el frío. Había estado en Madre de Dios, Arequipa (...)”.

Temas Relacionados

Rafael López AliagaPiuraElecciones 2026peru-politicaRenovación Popular

Más Noticias

Fatiga, irritabilidad y vacío emocional: así también se manifiesta la depresión

En Perú, los casos de depresión siguen en aumento y especialistas advierten que muchos síntomas pasan desapercibidos al confundirse con estrés, cansancio o exigencias cotidianas

Fatiga, irritabilidad y vacío emocional:

Atlético Grau continúa con su estrategia de contrataciones: anunció la llegada de Aamet Calderón procedente de Universitario

La dirección deportiva del ‘Patrimonio de Piura’ ejerce una nueva alta con la llegada del 3er portero del actual monarca del fútbol en Perú. El entrenador Ángel David Comizzo aprobó su integración

Atlético Grau continúa con su

¿Iván Paredes será el nuevo presidente de Sunir? Premier Ernesto Álvarez reconoce “varias investigaciones” contra titular del INPE

El titular de la Presidencia del Consejo de Ministros se pronunció sobre la labor de quien recientemente ha sido señalado por contratar jóvenes sin experiencia ni requisitos para el cargo

¿Iván Paredes será el nuevo

Candidato presidencial Ronald Atencio vinculado a red de venta ilegal de tesis universitarias por S/ 5.900

El candidato de ‘Venceremos’ enfrenta graves cuestionamientos tras la difusión de un reportaje de Panorama que lo vincula con la venta ilegal de tesis universitarias a través de la empresa que fundó

Candidato presidencial Ronald Atencio vinculado

Isabella Ladera estaría embarazada: las redes sociales explotan tras señalar que tiene “14 semanas”

Una frase atribuida a la venezolana sobre tener “14 semanas” desató una ola de especulaciones en redes. Publicaciones recientes y gestos compartidos con Hugo García reforzaron la versión de un posible embarazo

Isabella Ladera estaría embarazada: las
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

¿Iván Paredes será el nuevo

¿Iván Paredes será el nuevo presidente de Sunir? Premier Ernesto Álvarez reconoce “varias investigaciones” contra titular del INPE

Candidato presidencial Ronald Atencio vinculado a red de venta ilegal de tesis universitarias por S/ 5.900

Presidente José Jerí justifica reunión nocturna en un chifa que no fue registrada y asegura que fue parte de agenda oficial

Kira Alcarraz será investigada: Comisión de Ética aprueba denuncia por agresión a fiscalizador del SAT

José Jerí condecora y asciende al policía que abatió a sicario en Comas: es esposo de empresaria secuestrada en 2024

ENTRETENIMIENTO

Isabella Ladera estaría embarazada: las

Isabella Ladera estaría embarazada: las redes sociales explotan tras señalar que tiene “14 semanas”

Rodrigo González expone presunta agresión de Bryan Torres contra Samahara Lobatón: “que intervengan las autoridades”

Netflix Perú: Estas son las mejores series para ver hoy

Christian Domínguez y Karla Tarazona se burlan de la operación de Magaly Medina: “no creo que vaya a quedarse callada”

Magaly Medina ya firmó contrato con ATV para el 2026: “Tenemos chisme para rato”

DEPORTES

Atlético Grau continúa con su

Atlético Grau continúa con su estrategia de contrataciones: anunció la llegada de Aamet Calderón procedente de Universitario

Paolo Guerrero alaba la actualidad de Luis Advíncula tras unirse a Alianza Lima: “Es como el vino, con el tiempo se hace mejor”

Cusco FC recibe invitación para disputar la tarde presentación de Always Ready, campeón de Bolivia, en El Alto

Alianza Lima vs Atlético Atenea: día, hora y canal TV del duelo por la Fase 2 de la Liga Peruana de Vóley 2025/26

Programación de la fecha 2 de la Fase 2 de la Liga Peruana de Vóley 2025/26: partidos, horarios y canal TV