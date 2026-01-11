Premier Ernesto Álvarez respalda intervención de EEUU en Venezuela: “Acá no cabe el derecho internacional”

Premier respalda intervención estadounidense. | PCM

El premier Ernesto Álvarez se pronunció públicamente en respaldo a la reciente intervención de Estados Unidos en Venezuela, que culminó con la extracción forzada de Nicolás Maduro de Caracas. Sostuvo que ante un régimen tiránico que desconoció las elecciones y solo buscaba ganar tiempo “no cabe el derecho internacional y no había otro recurso que el de la fuerza”.

En entrevista con Expreso, el jefe del gabinete peruano recordó que Venezuela, antiguamente el país más próspero de Sudamérica, atraviesa hoy una crisis humanitaria de extrema gravedad. “La derecha corrupta dejó al país al borde del desarrollo económico; la izquierda corrupta ha sumido al país en una situación inminente de gravedad humanitaria. Hay un desastre humanitario en Venezuela”, señaló.

Consultado sobre la legitimidad de la intervención extranjera y las acusaciones de violación a la soberanía venezolana, Álvarez manifestó que el régimen de Maduro “se robó las elecciones delante de toda la comunidad internacional”. Explicó que organismos como la Unión Europea, la OEA y Estados Unidos reconocieron la manipulación electoral, mientras que solo aquellos gobiernos que “usufructúan el petróleo de Venezuela” evitaron emitir censuras.

Para Álvarez, la situación venezolana evidencia el agotamiento de los mecanismos diplomáticos: “Han sido más de veinte años de negociaciones, censura, bloqueos y conversaciones, pero no se ha conseguido ningún avance real. El régimen tiránico ganó tiempo, mientras miles de personas han muerto, han sido torturadas o encarceladas sin proceso. No tiene sentido seguir hablando de derecho internacional o de la prevalencia del derecho cuando la evidencia muestra que no había otro recurso que el de la fuerza para forzar a un régimen tiránico a negociar”, afirmó el premier.

El capturado presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, llega a un helipuerto del centro de Manhattan en camino a enfrentarse a los tribunales, en Nueva York, EEUU. 5 enero 2026. REUTERS/Eduardo Muñoz

Al describir la operación militar, resaltó la superioridad tecnológica estadounidense: “A pesar de la protección cubana, de los centenares de comandos cubanos y de los sistemas muy modernos de defensa aérea, Estados Unidos anuló todo, seguramente con guerra electrónica y aviones que operaron a gran altura. Todos los sistemas de defensa aérea quedaron inutilizados”. Para el premier, este hecho demuestra que “tecnológicamente no hay punto de comparación entre un país y otro”.

Respecto al futuro político de Venezuela, defendió la necesidad de un proceso de transición: “Entendemos, igual que la Cancillería, que esto es solo el inicio de un proceso democratizador. Así como es imposible que Estados Unidos envíe soldados a una guerra civil, también es inaceptable dejar que la situación continúe como estaba”, expresó.

Para Álvarez, la extracción de Maduro y su traslado a territorio estadounidense representa una medida “salomónica y equilibrada”, que busca sentar un precedente sobre la fragilidad de las tiranías. Añadió que, “mientras no se produzca un cambio político que justifique modificar la conducta”, Venezuela tiene un presidente elegido”.

¿Quién es el presidente elegido en Venezuela?

De acuerdo a las últimas elecciones celebradas en el país sudamericano, el presidente electo fue Edmundo González Urrutia. Aunque según el Consejo Nacional Electoral (CNE), Maduro se impuso en los comicios del 28 de julio de 2024 con el 51,2% de los votos, frente al 44,2% obtenidos por Edmundo González Urrutia, candidato de la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), el proceso electoral estuvo rodeado de denuncias de fraude y falta de transparencia.

El CNE no publicó las actas de votación correspondientes y su página web oficial permanece inactiva desde la jornada electoral. Diversos sectores de la oposición, encabezados por María Corina Machado, junto a organizaciones de la sociedad civil, señalaron presiones a votantes, manipulación en el conteo, uso indebido de recursos estatales y restricciones en zonas con tendencia opositora.

Ante esta situación, la PUD realizó un escrutinio paralelo y aseguró haber recopilado más del 80% de las actas digitalizadas. Su conteo independiente otorgó el 67% de los votos a Edmundo González Urrutia y solo el 30,49% a Maduro.