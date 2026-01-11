Perú

Premier Ernesto Álvarez respalda intervención de EEUU en Venezuela: “Acá no cabe el derecho internacional”

Titular de la Presidencia del Consejo de Ministros aseguró que “no había otro recurso que la fuerza ante una izquierda para forzar a un régimen tiránico a negociar”, y que la captura de Nicolás Maduro fue una medida “salomónica y equilibrada”

Guardar
Premier respalda intervención estadounidense. |
Premier respalda intervención estadounidense. | PCM

El premier Ernesto Álvarez se pronunció públicamente en respaldo a la reciente intervención de Estados Unidos en Venezuela, que culminó con la extracción forzada de Nicolás Maduro de Caracas. Sostuvo que ante un régimen tiránico que desconoció las elecciones y solo buscaba ganar tiempo “no cabe el derecho internacional y no había otro recurso que el de la fuerza”.

En entrevista con Expreso, el jefe del gabinete peruano recordó que Venezuela, antiguamente el país más próspero de Sudamérica, atraviesa hoy una crisis humanitaria de extrema gravedad. “La derecha corrupta dejó al país al borde del desarrollo económico; la izquierda corrupta ha sumido al país en una situación inminente de gravedad humanitaria. Hay un desastre humanitario en Venezuela”, señaló.

Consultado sobre la legitimidad de la intervención extranjera y las acusaciones de violación a la soberanía venezolana, Álvarez manifestó que el régimen de Maduro “se robó las elecciones delante de toda la comunidad internacional”. Explicó que organismos como la Unión Europea, la OEA y Estados Unidos reconocieron la manipulación electoral, mientras que solo aquellos gobiernos que “usufructúan el petróleo de Venezuela” evitaron emitir censuras.

Para Álvarez, la situación venezolana evidencia el agotamiento de los mecanismos diplomáticos: “Han sido más de veinte años de negociaciones, censura, bloqueos y conversaciones, pero no se ha conseguido ningún avance real. El régimen tiránico ganó tiempo, mientras miles de personas han muerto, han sido torturadas o encarceladas sin proceso. No tiene sentido seguir hablando de derecho internacional o de la prevalencia del derecho cuando la evidencia muestra que no había otro recurso que el de la fuerza para forzar a un régimen tiránico a negociar”, afirmó el premier.

El capturado presidente de Venezuela,
El capturado presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, llega a un helipuerto del centro de Manhattan en camino a enfrentarse a los tribunales, en Nueva York, EEUU. 5 enero 2026. REUTERS/Eduardo Muñoz

Al describir la operación militar, resaltó la superioridad tecnológica estadounidense: “A pesar de la protección cubana, de los centenares de comandos cubanos y de los sistemas muy modernos de defensa aérea, Estados Unidos anuló todo, seguramente con guerra electrónica y aviones que operaron a gran altura. Todos los sistemas de defensa aérea quedaron inutilizados”. Para el premier, este hecho demuestra que “tecnológicamente no hay punto de comparación entre un país y otro”.

Respecto al futuro político de Venezuela, defendió la necesidad de un proceso de transición: “Entendemos, igual que la Cancillería, que esto es solo el inicio de un proceso democratizador. Así como es imposible que Estados Unidos envíe soldados a una guerra civil, también es inaceptable dejar que la situación continúe como estaba”, expresó.

Para Álvarez, la extracción de Maduro y su traslado a territorio estadounidense representa una medida “salomónica y equilibrada”, que busca sentar un precedente sobre la fragilidad de las tiranías. Añadió que, “mientras no se produzca un cambio político que justifique modificar la conducta”, Venezuela tiene un presidente elegido”.

¿Quién es el presidente elegido en Venezuela?

De acuerdo a las últimas elecciones celebradas en el país sudamericano, el presidente electo fue Edmundo González Urrutia. Aunque según el Consejo Nacional Electoral (CNE), Maduro se impuso en los comicios del 28 de julio de 2024 con el 51,2% de los votos, frente al 44,2% obtenidos por Edmundo González Urrutia, candidato de la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), el proceso electoral estuvo rodeado de denuncias de fraude y falta de transparencia.

El CNE no publicó las actas de votación correspondientes y su página web oficial permanece inactiva desde la jornada electoral. Diversos sectores de la oposición, encabezados por María Corina Machado, junto a organizaciones de la sociedad civil, señalaron presiones a votantes, manipulación en el conteo, uso indebido de recursos estatales y restricciones en zonas con tendencia opositora.

Ante esta situación, la PUD realizó un escrutinio paralelo y aseguró haber recopilado más del 80% de las actas digitalizadas. Su conteo independiente otorgó el 67% de los votos a Edmundo González Urrutia y solo el 30,49% a Maduro.

Temas Relacionados

Ernesto ÁlvarezPCMEEUUVenezuelaNicolás Maduroperu-politica

Más Noticias

Cuál es el precio de la gasolina más barata de Lima este domingo 11 de enero

El costo de los carburantes cambia diariamente en la capital de Perú, conoce qué gasolineras son las más rentables para recargar tu vehículo

Cuál es el precio de

¿Qué ciudades serán sedes de la feria gastronómica “Perú, Mucho Gusto” 2026 y en qué fechas se realizará el recorrido nacional?

PROMPERÚ anunció el calendario oficial de la feria gastronómica, que se realizará entre junio y noviembre, con una convocatoria nacional dirigida a expositores de las 25 regiones del país, mediante un proceso totalmente virtual

¿Qué ciudades serán sedes de

Pago ONP se desembolsa este 12 de enero: ¿Qué pasará con el aumento de S/ 100?

Ya llega la fecha de pagos de las pensiones a miles de jubilados. Desde enero de 2026 estas aumentan, pero el ajuste se verá recién en febrero

Pago ONP se desembolsa este

Admisión a los COAR 2026: cronograma, requisitos y fecha de inicio de inscripción

La convocatoria para el ingreso a los Colegios de Alto Rendimiento ya tiene fecha. Para el presente proceso se anunciaron más de 2 mil vacantes

Admisión a los COAR 2026:

Policía pagó por la elaboración de su tesis, se la entregaron con errores y reclamó ante Indecopi: los detalles del insólito caso

Según un documento revelado por La Contra, la agente pagó S/2.790 a una empresa para la elaboración de su investigación, pero al recibir un trabajo defectuoso presentó una denuncia ante Indecopi. El organismo declaró nulo el contrato por tener una finalidad ilícita

Policía pagó por la elaboración
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Elecciones 2026: Rafael López Aliaga

Elecciones 2026: Rafael López Aliaga alcanza el 12 %, mientras la mayoría de peruanos sigue sin definir por quién votar

Vladimir Cerrón “no estaría en Perú” y tendría protección, según el ministro Ernesto Álvarez

José Williams seguirá en la contienda: JEE rechaza tacha y exige corregir su declaración jurada

Crisis en Bolivia: Cancillería de Perú confirma que vuelos de repatriación solo tienen sitio para 70 personas

Ciro Castillo: Poder Judicial dicta 24 meses de prisión preventiva contra el gobernador del Callao

ENTRETENIMIENTO

Murió Yeison Jiménez: Yahaira Plasencia,

Murió Yeison Jiménez: Yahaira Plasencia, Josimar y Daniela Darcourt se despiden del colombiano

Doctora de Magaly Medina muestra el lujoso cuarto de recuperación tras cirugía y detalla su proceso: “La operación fue bastante larga”

Sheyla Rojas se arrepiente de haberse puesto tanto ácido hialurónico: “Me lo quiero quitar”

Tula Rodríguez podría aparecer en el podcast de Magaly Medina: “La invitaron hace más de un mes”

After Party tras concierto de Bad Bunny en Perú es oficial: todos los detalles del evento

DEPORTES

Felipe Chávez debutó oficialmente con

Felipe Chávez debutó oficialmente con Bayern Múnich: volante peruano sumó sus primeros minutos en la Bundesliga

Pablo Guede restó importancia a la derrota de Alianza Lima ante Independiente: “Se vio reflejado lo que quería”

Gonzalo Bueno inicia su sueño en la ‘qualy’ del Australian Open 2026: rival, horario y dónde ver el debut del peruano

Fixture de la Liga 1 2026: fechas y todos los partidos de la nueva temporada del campeonato peruano

Resultados de la fecha 1 de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026 EN VIVO: así van los partidos por la Fase 2 del torneo