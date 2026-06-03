Un comensal reclamó por la cancelación de su reserva en el club donde Karla Tarazona y Christian Domínguez celebraron su boda

Cancelan reservas por la boda de Karla Tarazona y Christian Domínguez en Huaral

La boda de Karla Tarazona y Christian Domínguez el martes 2 de junio en el club recreacional de Huaral generó diversas reacciones, no solo por la expectativa que rodeó la ceremonia, sino también por las consecuencias para los clientes habituales del lugar. Entre los afectados estuvo Francesco, quien había reservado para pasar el día en las instalaciones y manifestó públicamente su molestia al enterarse de la cancelación de su acceso debido al evento privado.

“Se pasan, ojalá que Christian haga las cosas bien”, expresó Francesco, un asiduo visitante del club, quien relató a ‘Amor y Fuego’ que llegó desde San Miguel con la intención de disfrutar de la piscina y consumir en el local. La organización de la boda de los conocidos conductores de televisión motivó que el club restringiera el acceso al público general, lo que generó incomodidad entre varios clientes.

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La administración del club informó a los comensales que las reservas quedarían suspendidas por la realización de la boda. Esta decisión afectó a quienes ya habían planificado su visita, muchos de los cuales se desplazaron desde distintos distritos de Lima. La noticia se difundió rápidamente y dio lugar a comentarios entre quienes esperaban ingresar al lugar, algunos de los cuales compartieron su experiencia ante las cámaras.

El cierre temporal del club por la celebración del matrimonio de la pareja generó la protesta de un usuario que llegó desde San Miguel para aprovechar sus instalaciones y tuvo que buscar otra alternativa. Tiktok/ Ric Latorre

Christian Domínguez y Karla Tarazona, figuras reconocidas en la televisión peruana, convocaron a familiares y allegados para celebrar su matrimonio en un ambiente privado. El evento generó un despliegue mediático, ya que la pareja se encuentra entre los personajes más seguidos de la farándula local. La boda, celebrada en Huaral, contó con estrictas medidas de seguridad y discreción, lo que derivó en el cierre temporal del acceso a las instalaciones recreacionales para el público.

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Recién casados, Karla Tarazona y Christian Domínguez agradecen el cariño y descartan luna de miel. Captura: Magaly TV La Firme.

Confía en Christian Domínguez

Francesco, identificado como uno de los clientes que no pudo concretar su reserva, manifestó su fastidio, pero sin dejar el humor de lado: “Por Christian no puedo entrar, pero no importa. Ojalá salgan las cosas bien, nada más. Confío en ti, Christian”. La situación fue recogida con gracia por quienes lo acompañaban, quienes señalaron que su principal interés era pasar el día en la piscina y consumir en el restaurante del club. “Él vino a consumir, a estar en la piscina”, comentó el reportero.

El testimonio de Francesco se tornó viral en redes sociales debido a su reacción espontánea y a las bromas compartidas por el grupo que lo acompañaba. Durante la conversación, Rodrigo González y Gigi Mitre compararon el look de Francesco con el de Mario Irivarren, y el propio afectado respondió con humor: “Me han dicho Mario, me han dicho Noel, Neutro, varias cosas”. Pese a la incomodidad inicial, el comensal enfatizó que prefería buscar otro lugar donde pasar el día, reiterando su confianza en que el evento transcurriría con normalidad.

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Magaly apareció de negro, cantando y lanzando dardos contra Karla Tarazona. Captura: Magaly TV La Firme.

La administración del club no emitió declaraciones públicas adicionales sobre la cancelación de las reservas. La medida se mantuvo durante toda la jornada de la boda para garantizar la privacidad de los recién casados y sus invitados.

La ceremonia de Karla Tarazona y Christian Domínguez se desarrolló en un contexto de alta expectativa mediática. Ambos han protagonizado numerosos titulares por su relación, desde sus primeras rupturas y reconciliaciones. La boda en Huaral, que requirió la reserva exclusiva de las instalaciones, se convirtió en uno de los eventos sociales más comentados de la semana, donde la prensa fue recibida por la pareja desde afuera.

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Christian Domínguez y Karla Tarazona se casaron. Show.pe