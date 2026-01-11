Venezuela

El mensaje de Maduro desde la cárcel en Nueva York: “Estamos bien, somos unos luchadores”

Su hijo Nicolasito difundió declaraciones del ex dictador capturado por fuerzas estadounidenses el 3 de enero. La nueva gobernante interina, Delcy Rodríguez, prometió “rescatarlo” mientras negocia con Washington

Nicolás Maduro es escoltado mientras
Nicolás Maduro es escoltado mientras se dirige a una comparecencia inicial en Manhattan, donde se declaró inocente y afirmó ser un "prisionero de guerra". El 5 de enero de 2026. (REUTERS/Adam Gray)

El depuesto dictador venezolano Nicolás Maduro aseguró desde prisión que se encuentra “bien” y pidió a sus seguidores que no estén tristes, según declaraciones de su hijo difundidas el sábado, mientras miles de chavistas marcharon en Caracas para exigir su libertad.

“Los abogados nos han dicho que está fuerte. Dijo que no estemos tristes, que ‘nosotros estamos bien, somos unos luchadores’”, señaló Nicolás Maduro Guerra, conocido como “Nicolasito”, en un video difundido por un dirigente del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV).

El parlamentario chavista agregó que su padre es “un hombre que no pudieron vencer por ninguna vía y tuvieron que usar una fuerza desproporcionada, pero no lo vencieron. Él está fuerte”.

Nicolasito había tenido un momento protagónico el lunes durante la instalación de la Asamblea Nacional, donde pronunció un discurso de apoyo a la presidenta encargada, Delcy Rodríguez. “Ellos volverán. Nuestros ojos lo verán. Seremos testigos de ese momento histórico”, afirmó el diputado.

Nicolás Maduro Guerra, hijo del
Nicolás Maduro Guerra, hijo del depuesto presidente, habla a manifestantes el día en que Delcy Rodríguez asumió como presidenta interina. Maduro Guerra afirmó desde Caracas que su padre está "fuerte" y prometió: "Ellos volverán". 5 de enero de 2026, Caracas. (REUTERS/Maxwell Briceno)

El mensaje sobre su padre llega en medio de crecientes tensiones internas en el chavismo. Días antes, Maduro Guerra había advertido sobre “traiciones” en las filas del movimiento. “La historia dirá quiénes fueron los traidores, la historia lo va a revelar”, afirmó en un audio difundido en redes sociales.

Unas 1.000 personas se concentraron el sábado en el oeste de Caracas coreando “¡Maduro y Cilia son nuestra familia!”. La movilización coincidió con el aniversario de la investidura de Maduro para un tercer mandato tras unas elecciones consideradas fraudulentas por la oposición, Estados Unidos y otros países.

Notablemente ausentes estuvieron dirigentes de peso del chavismo como Jorge Rodríguez, Diosdado Cabello y la propia Delcy Rodríguez, quien asumió el poder de forma interina tras la captura de Maduro.

“No vamos a descansar ni un minuto hasta tener de vuelta al presidente”, prometió Delcy Rodríguez durante una visita a una feria agrícola en el barrio de Petare. “Lo vamos a rescatar, claro que sí”, añadió en el acto transmitido por la televisión estatal.

Mientras tanto, la nueva gobernante interina inició un proceso para reanudar las relaciones diplomáticas con Estados Unidos, rotas en 2019, y prometió excarcelar presos políticos. Una misión de diplomáticos estadounidenses visitó Caracas el viernes para evaluar una “reanudación gradual” de los vínculos.

La presidenta interina de Venezuela,
La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, asiste a un evento comunitario en Petare. Rodríguez prometió "rescatar" a Maduro mientras inicia negociaciones con Estados Unidos para reanudar relaciones diplomáticas. 10 de enero de 2026, Caracas. (Miraflores Palace/Handout via REUTERS)

El presidente Donald Trump advirtió el sábado que Delcy Rodríguez “va a pagar un precio muy alto, probablemente más alto que el de Maduro” si no colabora con la estabilización del país.

Trump también indicó que “Venezuela ha iniciado el proceso, A LO GRANDE, de liberar a sus presos políticos”. Sin embargo, hasta el momento solo se confirman entre 16 y 21 liberaciones, según organizaciones no gubernamentales, muy por debajo de los 800 a 1.200 presos políticos que estiman existen en el país.

Maduro y su esposa Cilia Flores fueron capturados el 3 de enero durante un operativo estadounidense en Caracas que dejó aproximadamente 40 fallecidos, en su mayoría efectivos militares que custodiaban el anillo de seguridad presidencial. Ambos comparecieron el lunes 5 de enero ante el juez federal Alvin K. Hellerstein en Manhattan, donde se declararon inocentes de los cargos federales.

El juez Hellerstein fijó la próxima audiencia para el 17 de marzo de 2026. Hasta entonces, ambos permanecerán recluidos en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn.

Según fiscales estadounidenses, las acusaciones contra Maduro se remontan a 2020 e incluyen conspiración de narcoterrorismo, importación de cocaína y posesión de armas de uso militar. El Departamento de Justicia sostiene que el mandatario chavista utilizó durante años el tráfico de drogas como herramienta contra Estados Unidos.

El hijo del dictador depuesto, de 35 años, también figura entre las personas acusadas por autoridades estadounidenses. El Departamento de Justicia lo señala por conspiración para importar cocaína y posesión de armas de fuego.

