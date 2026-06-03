Ministerio de Justicia desmiente supuesto indulto a Pedro Castillo: “Informe es falso”

El Gobierno de Perú descarta que se esté trabajando en un indulto para el expresidente Pedro Castillo

El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos negó que se haya recomendado al presidente interino José María Balcázar el otorgamiento de un indulto humanitario al golpista exmandatario Pedro Castillo.

El último martes, el programa Contracorriente de Willax presentó un supuesto informe de la Comisión de Gracias Presidenciales que proponía otorgar el indulto a Castillo por razones humanitarias por un “tumor maligno del bronquio principal, adenocarcinoma pulmonar y tumor maligno de abdomen”. Según el supuesto documento difundido, la solicitud se habría presentado el 1 de junio y para el día siguiente ya estaba listo el informe favorable.

Según el conductor de este programa, se recibió el documento fue remitido por “una fuente de altísimo nivel del Ministerio de Justicia”. “Así que lo decimos aquí con muchísima tranquilidad”, dijo. Sin embargo, el sector niega la autenticidad del supuesto informe.

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“Desde el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos informamos que el documento emitido en un programa periodístico sobre un supuesto informe de recomendación de gracias presidenciales al interno Pedro Castillo Terrones es FALSO”, comunicó la institución.

Comunicado del Ministerio de Justicia

Negativa constante

El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Luis Jiménez Borra, descartó en mayo de 2026 la existencia de cualquier trámite o solicitud de indulto activa para el expresidente Pedro Castillo, condenado a 11 años, 5 meses y 15 días de prisión por el fallido golpe de Estado del 7 de diciembre de 2022.

Las declaraciones de Jiménez Borra se produjeron en un contexto de rumores que circulaban en redes sociales tras la llegada al poder de José María Balcázar, quien había militado en Perú Libre, el partido que llevó a Castillo a la presidencia. En declaraciones a Canal N, el ministro indicó: “Lo que te puedo asegurar es que no existe ningún trámite, no existe ningún procedimiento en curso al respecto y, por lo tanto, lo que estamos hablando son meras especulaciones”.

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El Ministerio de Justicia emitió dos comunicados entre el 7 y el 8 de mayo. El primero rechazó “categóricamente” las versiones sobre una supuesta tramitación de una gracia presidencial, a las que calificó de “falsas y tendenciosas”. El segundo precisó que la Comisión de Gracias Presidenciales había declarado inadmisible la solicitud de indulto presentada por el propio Castillo en su sesión ordinaria del 30 de abril de 2026, al no cumplir con los requisitos documentales del reglamento vigente.

Fotografía de archivo del 27 de noviembre de 2025 que muestra al expresidente de Perú Pedro Castillo (2021-2022) reaccionando durante una audiencia, en Lima (Perú). EFE/ Renato Pajuelo/ ARCHIVO

En rueda de prensa del 11 de mayo, Jiménez Borra amplió el panorama: en total, cinco solicitudes de indulto fueron declaradas inadmisibles, una del exmandatario y cuatro de terceros. El ministro también subrayó el principal obstáculo legal que impide cualquier gracia presidencial en este momento: “no puede haber pendiente un proceso y, en este caso, tendría que haber una sentencia consentida”. La condena de Castillo aún se encuentra en proceso de apelación en la Corte Suprema, lo que hace jurídicamente inviable el otorgamiento de un indulto.

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El presidente del Consejo de Ministros, Luis Arroyo, reforzó la postura oficial al afirmar que el indulto “nunca estuvo en agenda, no está en agenda y no tiene por qué estar en agenda”. La defensa del expresidente, en tanto, anunció la presentación de un nuevo pedido de indulto ante la Comisión de Gracias Presidenciales.