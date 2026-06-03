Keiko Fujimori: la estrategia de campaña, el entorno más cercano, los retos que enfrenta y situación legal de cara al 7 de junio

Este video es una cobertura noticiosa sobre la gira política de Keiko Fujimori. Se muestra a la política peruana dirigiéndose a un público en eventos en Huarmey y Huacho. Una presentadora de noticias informa desde un estudio, con pantallas que proyectan imágenes de Fujimori. Los gráficos en pantalla indican "Perú Decide 26" y mencionan al reportero Manuel Arselles. El material audiovisual documenta una gira pre-electoral.

A menos de un mes de la segunda vuelta electoral programada para el 7 de junio de 2026, Keiko Fujimori se posiciona como protagonista de una de las elecciones más polarizadas en la historia reciente del Perú. La lideresa de Fuerza Popular compite frente a Roberto Sánchez, candidato de Juntos por el Perú, en una contienda que definirá el rumbo político y económico del país.

En este contexto, la composición de su círculo más cercano, los lineamientos de su plan de gobierno, la evolución de su antivoto y la táctica para enfrentar a su rival concentran la atención de analistas y electores.

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Ilustración digital en acuarela muestra a Keiko Fujimori y Roberto Sánchez debatiendo frente a un mapa de Perú dividido, simbolizando la tensión de las elecciones recientes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El círculo más cercano: Un entorno de confianza para la lideresa del fujimorismo

El entorno más cercano de Keiko Fujimori agrupa a figuras históricas del fujimorismo junto a cuadros técnicos y políticos que han asumido roles de vocería activa. Luis Galarreta Velarde, expresidente del Congreso y actual candidato a la primera vicepresidencia, se ha consolidado como uno de los estrategas centrales dentro de Fuerza Popular. Su experiencia parlamentaria y capacidad de negociación lo han convertido en operador clave de la campaña.

Roberto Sánchez y Keiko Fujimori arriban al Centro de Convenciones de Lima para el debate presidencial de la segunda vuelta 2026, acompañados por sus equipos y familia. (Jurado Nacional de Elecciones)

A su lado, Miguel “Miki” Torres Morales, excongresista y candidato a la segunda vicepresidencia, ejerce la función de portavoz político y asesor legal de Fujimori Higuchi. Su amistad con los Fujimori viene desde la época del colegio cuando él estudiaba con Kenji Fujimori en el colegio Carmelitas. Su papel en la actualidad ha sido fundamental en la articulación del discurso oficialista y en la defensa jurídica de la candidata durante los procesos judiciales que marcaron etapas previas.

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Keiko Fujimori y Roberto Sánchez lideran sus multitudinarios cierres de campaña el 7 de junio, congregando a miles de seguidores en distintos puntos de Perú. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El legado de Alberto Fujimori también permanece vigente. Tras el fallecimiento del expresidente en setiembre de 2024, Keiko Fujimori ha integrado su memoria de manera simbólica en la campaña, apelando a la figura de “orden y pacificación” que representa para una parte significativa del electorado. Esta estrategia ha reforzado la cohesión del voto fujimorista tradicional y ha buscado captar a indecisos mediante la evocación de estabilidad.

Cabe destacar en este punto que en el último debate presidencial del 31 de mayo, el último ‘gran jale técnico’ de la lideresa del fujimorismo fue el exfutbolista y exdirigente de Universitario de Deportes, Jean Ferrari.

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Jean Ferrari, actual director de la FPF y conocido por sus críticas al fujimorismo, aparece junto a Keiko Fujimori en plena campaña presidencial| Foto: Daniel Bracamonte/ Vidal Tarqui Palomino (ANDINA) | Composición Infobae

Propuestas programáticas: el plan “Perú con Orden”

El programa de gobierno presentado por Keiko Fujimori bajo el título “Perú con Orden” gira en torno a la restauración de la autoridad y el regreso de la predictibilidad económica. De acuerdo con la Plataforma Electoral del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), la seguridad ciudadana ocupa un lugar central. La candidata plantea la intervención complementaria de las Fuerzas Armadas para respaldar a la Policía Nacional en tareas de control del orden interno, una propuesta que ha generado debate en medios especializados y organizaciones de derechos humanos.

En materia económica, Fujimori propone reformar la Ley General de Minería para permitir que proyectos estratégicos avancen mediante un sistema de tramitación rápida y la implementación de una Ventanilla Única Electrónica basada en inteligencia artificial. El objetivo es destrabar inversiones y acelerar la reactivación económica, especialmente en el sector minero, considerado uno de los motores del crecimiento nacional.

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El video presenta un segmento informativo que aborda la minería en los planes de gobierno de los candidatos a la segunda vuelta electoral. Se observa a la candidata Keiko Fujimori sonriendo, junto a una lista de propuestas políticas relacionadas con la minería, incluyendo comandos mixtos y acceso a crédito. También se muestra a César Ipenza, especialista en temas mineros, participando en una discusión.

El programa también aborda el sector laboral el cual incluye incentivos para el empleo juvenil, como la creación de un crédito tributario equivalente al 50% de lo pagado a practicantes profesionales y preprofesionales, con el fin de promover la contratación de jóvenes. En el rubro de infraestructura y agricultura, la candidata promete impulsar proyectos emblemáticos como Chavimochic III, Majes Siguas II y Olmos, así como fortalecer los sistemas de reservorios y riego tecnificado para pequeños agricultores.

En el ámbito social, una de las propuestas más destacadas consiste en “universalizar” el programa Pensión 65, dirigido a adultos mayores vulnerables. Esto implicaría ampliar la cobertura para asegurar que todos los peruanos en situación de vulnerabilidad accedan a una pensión básica, una iniciativa que ha recibido atención positiva en diversos sectores sobe todo del sector de seguridad social.

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Keiko Fujimori adelangta propuestas antes del debate

El antivoto: un obstáculo histórico que cede terreno

El llamado “antivoto” de Keiko Fujimori ha sido uno de los factores determinantes en las elecciones presidenciales 2011, 2016 y 2021, sobre todo las dos últimas donde el margen de su derrota circuló en menos de 45 000 votos. Las resistencias hacia su candidatura, alimentadas por los pasivos de la década de 1990 y los procesos judiciales por presunto lavado de activos, limitaron su crecimiento electoral en comicios anteriores. El caso más conocido, “Cócteles/Odebrecht”, el cual estuvo liderado por José Domingo Pérez quien la envío hasta en tres oportunidades a la cárcel por prisión preventiva, la situó en el centro del debate público durante años.

Periodistas como Federico Salazar y César Hildebrandt expresaron fuertes críticas al fujimorismo, influyendo en la polarizada opinión pública peruana.

Para los comicios de 2026, analistas como Juan de la Puente, José Tello Alfaro y el jefe de IPSOS Perú, Alfredo Torre, coinciden en que Fujimori logró reducir su antivoto a niveles mínimos históricos. En la primera vuelta, obtuvo el 17,18% de los votos válidos, un resultado que la consolida como la candidata de mayor respaldo en el espectro de centroderecha. La presencia de Roberto Sánchez, identificado con la izquierda radical y con vínculos al entorno de Pedro Castillo, ha modificado la narrativa electoral y desplazada el foco del “peligro inminente” que solía asociarse al fujimorismo.

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Federico Salazar acusa a Keiko Fujimori y Fuerza Popular de destruir las instituciones durante su mayoría parlamentaria en el Congreso.

“El antivoto de Keiko Fujimori se ha reducido en comparación a campañas anteriores, lo que le permite acercarse a sectores indecisos y a votantes de derecha”, precisó una entrevista de Latina Noticias Central tras culminarse la primera vuelta. La candidata ha capitalizado el rechazo de amplios sectores al retorno de políticas de corte estatista y ha logrado posicionarse como opción de estabilidad institucional.

Estrategia para el balotaje: orden, contraste y confrontación técnica

La campaña de Fujimori para la segunda vuelta se estructura en tres ejes principales. El primero es la contraposición entre “orden y caos”. La candidata ha insistido en que la elección enfrenta dos modelos: la recuperación del orden frente al riesgo de inestabilidad. “El Perú debe elegir si recupera el orden o sigue viviendo en el caos”, declaró Fujimori en un mitin tras conocer la proclamación de resultados del Jurado Nacional de Elecciones.

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Roberto Sánchez y Keiko Fujimori participan en el debate presidencial de la segunda vuelta 2026 el 7 de junio en el Centro de Convenciones de Lima. (Jurado Nacional de Elecciones)

El segundo eje consiste en deslegitimar la identidad de Sánchez, a quien acusa de “copiar el libreto y el sombrero de Pedro Castillo”. Como ejemplo, cuando Sánchez propuso debatir en Chota, Fujimori replicó que él reside en San Borja y lo desafió a debatir en Huaral, su propia ciudad natal donde curiosamente Keiko Fujimori arrasó en los votos según datos oficiales de la ONPE. Esta táctica busca minar la autenticidad de su rival y reforzar la idea de que representa una continuidad del ciclo político 2021-2022.

Representación artística en acuarela de Keiko Fujimori y Roberto Sánchez en un debate, con el mapa del Perú dividido por la contienda electoral de fondo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El tercer eje se centra en la confrontación programática y técnica. La candidata ha aceptado los debates organizados por el Jurado Nacional de Elecciones: uno de equipos técnicos el 24 de mayo y otro presidencial el 31 de mayo. Su estrategia apunta a destacar la solidez de las propuestas de Fuerza Popular frente a los planteamientos de Sánchez, quien promueve el control de precios y nuevos impuestos a grandes fortunas. El objetivo de Fujimori es convencer al electorado de que su modelo económico evitará una fuga de inversiones privadas en un contexto de aumento de la pobreza.

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Situación judicial: el cierre del Caso Cócteles

En relación con su situación legal, el proceso más mediático ha sido el Caso Cócteles, que involucraba acusaciones de lavado de activos y presunta organización criminal en el financiamiento de campañas. El Poder Judicial dictó el archivo definitivo del caso, cumpliendo una sentencia del Tribunal Constitucional que anuló las actuaciones de la Fiscalía. El cierre de este proceso ha permitido que la candidata enfoque su campaña sin la presión de un juicio abierto.

- crédito composición Infobae / Andina

Sin embargo, la lideresa de Fuerza Popular fue enviada a prisión hasta en tres oportunidades en los años 2018 – 2019, 2020 y abril de 2021 cumpliendo un poco más de 500 días en la cárcel. Ahora ella afronta uno de los procesos electorales más complejos en los años recientes de democracia nacional y donde las alianzas y propuestas serán fundamentales considerando que muchos electores aún siguen indecisos de su voto para el 7 de junio.

José Domingo Pérez. Foto: Andina.

Para información detallada sobre las propuestas y antecedentes de Keiko Fujimori, la Plataforma Electoral del Jurado Nacional de Elecciones y la cobertura de los principales medios peruanos ofrecen recursos actualizados.