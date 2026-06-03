Perú se aferra al top 5 de países en América Latina más atractivos para alquilar oficinas: menos de la mitad que en San Francisco

Perú se mantiene entre los mercados más competitivos de Latinoamérica para implementación de oficinas corporativas gracias a un alza de costos de solo 2% en 2026.

El mercado peruano se ha posicionado entre los más competitivos de Latinoamérica para la implementación de oficinas corporativas, en un contexto de incremento generalizado de costos en América.

Según el informe “Office Fit Out Cost Guide 2026 – Americas” elaborado por Cushman & Wakefield, los costos de habilitación de oficinas en la región subieron en promedio 5.5% durante 2026.

No obstante, Perú registró uno de los menores aumentos anuales, con un crecimiento aproximado de 2%, lo que refuerza su atractivo para empresas que buscan eficiencia y modernidad en sus espacios de trabajo.

Lima atrae inversión corporativa y mantiene costos bajos

El estudio resalta que, junto a países como Argentina, Brasil, Colombia y Chile, Perú mantiene costos de implementación de oficinas por debajo del promedio regional. Este desempeño se atribuye tanto a la moderación en el alza de materiales y servicios como a las condiciones favorables del mercado inmobiliario local.

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La capital peruana, Lima, se presenta como un polo atractivo, especialmente ante el interés de empresas internacionales que evalúan establecer o expandir operaciones en el país.

El desarrollo de nuevas oficinas en América alcanza un mínimo histórico en 25 años, pero Lima mantiene demanda en edificios modernos y con mejores amenidades.

Nadia Gibo, Head of Project & Development Services de Cushman & Wakefield, explicó que las prioridades de las empresas han evolucionado, privilegiando oficinas más colaborativas, flexibles y orientadas al bienestar de los trabajadores.

“La incorporación de tecnología, conectividad, salas de reuniones y phone booth se han vuelto clave dentro de los proyectos corporativos”, señaló la ejecutiva.

Costos y tendencias en la implementación de oficinas

El informe de Cushman & Wakefield detalla que los costos de implementación varían según el nivel de especialización requerido.

Una oficina básica en Lima puede situarse cerca de US$600 por metro cuadrado, mientras que una implementación estándar ronda los US$800 por m². En el caso de espacios premium o con altos requerimientos tecnológicos, como estudios de abogados o sedes de corporaciones internacionales, los valores pueden superar los US$1,200 por m².

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Cushman & Wakefield indica que Perú, junto a Argentina, Brasil, Colombia y Chile, tiene costos de implementación de oficinas por debajo del promedio regional.

En contraste con el alza moderada de costos en Perú, mercados como San Francisco, San José y Seattle encabezan el ranking de las ciudades más costosas para la implementación de oficinas, con cifras superiores a US$2,300 por m².

Latinoamérica, en su conjunto, sigue consolidándose así como una de las regiones más competitivas en este segmento, refiere el informe.

Nuevos proyectos y mayor demanda de espacios modernos

El dinamismo local se ha visto reforzado por grandes iniciativas de infraestructura como el nuevo puerto de Chancay y el Nuevo Aeropuerto Jorge Chávez, que generan expectativas y captan el interés de firmas multinacionales.

“Estos megaproyectos están generando interés de empresas internacionales que vienen evaluando o tomando espacios de oficinas en la capital. Esto representa una oportunidad importante para el mercado corporativo peruano”, indicó Gibo.

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El sector bancario, tecnológico, industrial y pesquero lideran la demanda de oficinas en Lima, priorizando eficiencia, ubicación y prestaciones superiores.

A pesar de que el desarrollo de nuevas oficinas en América se encuentra en uno de sus niveles más bajos en 25 años, la demanda se concentra en edificios de alta calidad, modernos y con mejores amenidades.

En Lima, los sectores de banca, tecnología, industria y pesca impulsan actualmente la demanda de oficinas, sobre todo aquellas que ofrecen eficiencia, buena ubicación y prestaciones superiores para sus equipos de trabajo.