Karla Tarazona y Christian Domínguez no quisieron regalos de boda: pidieron donativos para escuelas

Karla Tarazona y Christian Domínguez sorprendieron a sus invitados durante su enlace civil al proponer una alternativa solidaria en lugar de obsequios tradicionales. La pareja optó por donativos destinados a escuelas de bajos recursos como regalo de boda, una decisión que quedó registrada en la invitación oficial y que generó comentarios positivos entre quienes presenciaron el evento.
El matrimonio civil tuvo lugar el 2 de junio en la notaría Rulbi Vela Velásquez, en el distrito de San Borja. La celebración posterior se realizó en Huaral, donde familiares y amigos más cercanos fueron testigos de la unión. Karla Tarazona y Christian Domínguez organizaron una ceremonia privada, en la que destacaron no solo por la intimidad del acto, sino también por la singularidad de su solicitud.
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El detalle que marcó la diferencia se conoció a través del programa Amor y Fuego, que compartió el parte oficial enviado a los asistentes. En ese documento, los recién casados expresaron una consigna clara: quienes quisieran tener un gesto con ellos, podían sumarse a una causa social en lugar de entregar regalos personales.
La invitación, distribuida entre allegados y familiares, contenía el siguiente mensaje: “Su presencia es nuestro mejor regalo. Sin embargo, si desean tener un detalle con nosotros, los invitamos ese mismo día a donar un juego didáctico que será destinado a colegios de escasos recursos para niños con habilidades diferentes”.
Esta frase, reproducida por el programa televisivo, marcó un enfoque distinto a la costumbre habitual de los obsequios nupciales y fue recibida con reconocimiento entre los presentes.
La celebración de la boda en Huaral se desarrolló en un ambiente privado, enfocado en la cercanía con familiares y amistades de confianza. A pesar del bajo perfil, la decisión de destinar los regalos a una causa educativa se convirtió en el aspecto más destacado del evento. Entre los mensajes que circularon entre los asistentes, sobresalió la valoración de la empatía demostrada por la pareja en un momento personal tan relevante.
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Christian Domínguez le prometió fidelidad a Karla Tarazona en su boda
Durante la ceremonia civil, Christian Domínguez pronunció una promesa que acaparó la atención de quienes siguieron el desarrollo del matrimonio. En un video difundido en redes sociales, se escucha al cantante comprometerse públicamente con Karla Tarazona a mantener la lealtad y la confianza como ejes de su relación.
“Hoy es el comienzo de un cambio más en nuestras vidas y prometo hacerle sonreír todos los días con confianza, con lealtad y con mucho amor”, expresó Domínguez durante el acto. La frase resonó entre los presentes debido a la historia mediática de la pareja y la importancia de la confianza para ambos.
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El intercambio de votos incluyó una declaración compartida, repetida por ambos: “Por siempre y para siempre”, que sirvió como cierre simbólico para un compromiso que ha estado bajo la mirada pública desde sus inicios.
En su matrimonio civil, Christian Domínguez dedicó un mensaje a Karla Tarazona que llamó la atención: “Te prometo lealtad y fidelidad”. La pareja se casó el 2 de junio en San Borja y compartió un video con imágenes de su sesión de fotos, donde también repitieron: “Por siempre y para siempre”.
El video previo a la ceremonia, compartido por distintos perfiles en plataformas sociales, mostró la emoción de la pareja y la reacción de los invitados al escuchar las palabras de Domínguez.
La boda civil en San Borja y la posterior fiesta en Huaral consolidaron una nueva etapa para Karla Tarazona y Christian Domínguez, quienes eligieron celebrar su unión apostando por la solidaridad y el compromiso mutuo. La decisión de transformar la tradición de los regalos en una oportunidad para ayudar a escuelas necesitadas marcó el tono de una jornada que quedará en la memoria de sus allegados.
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