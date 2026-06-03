Perú

Karla Tarazona y Christian Domínguez no quisieron regalos de boda: pidieron donativos para escuelas

La pareja se dio el sí en una ceremonia civil en una notaría para luego viajar a Huaral a celebrar su matrimonio en una íntima fiesta

Guardar
Google icon
Karla Tarazona con vestido de novia blanco y Christian Domínguez de traje gris en dos momentos de su boda, posando y caminando
Karla Tarazona y Christian Domínguez, en su boda, decidieron no recibir regalos, solicitando donaciones para apoyar a escuelas, demostrando su compromiso social.

Karla Tarazona y Christian Domínguez sorprendieron a sus invitados durante su enlace civil al proponer una alternativa solidaria en lugar de obsequios tradicionales. La pareja optó por donativos destinados a escuelas de bajos recursos como regalo de boda, una decisión que quedó registrada en la invitación oficial y que generó comentarios positivos entre quienes presenciaron el evento.

El matrimonio civil tuvo lugar el 2 de junio en la notaría Rulbi Vela Velásquez, en el distrito de San Borja. La celebración posterior se realizó en Huaral, donde familiares y amigos más cercanos fueron testigos de la unión. Karla Tarazona y Christian Domínguez organizaron una ceremonia privada, en la que destacaron no solo por la intimidad del acto, sino también por la singularidad de su solicitud.

PUBLICIDAD

El detalle que marcó la diferencia se conoció a través del programa Amor y Fuego, que compartió el parte oficial enviado a los asistentes. En ese documento, los recién casados expresaron una consigna clara: quienes quisieran tener un gesto con ellos, podían sumarse a una causa social en lugar de entregar regalos personales.

Imagen dividida con Karla Tarazona y Christian Domínguez sonriendo a la izquierda y una invitación de boda destacando la fecha y la petición de donativos a la derecha
Karla Tarazona y Christian Domínguez, sonrientes, presentan su invitación de boda, solicitando donaciones de juguetes didácticos para niños con habilidades diferentes en lugar de obsequios.
La invitación, distribuida entre allegados y familiares, contenía el siguiente mensaje: “Su presencia es nuestro mejor regalo. Sin embargo, si desean tener un detalle con nosotros, los invitamos ese mismo día a donar un juego didáctico que será destinado a colegios de escasos recursos para niños con habilidades diferentes”.

Esta frase, reproducida por el programa televisivo, marcó un enfoque distinto a la costumbre habitual de los obsequios nupciales y fue recibida con reconocimiento entre los presentes.

La celebración de la boda en Huaral se desarrolló en un ambiente privado, enfocado en la cercanía con familiares y amistades de confianza. A pesar del bajo perfil, la decisión de destinar los regalos a una causa educativa se convirtió en el aspecto más destacado del evento. Entre los mensajes que circularon entre los asistentes, sobresalió la valoración de la empatía demostrada por la pareja en un momento personal tan relevante.

PUBLICIDAD

Christian Domínguez y Karla Tarazona se casaron. Show.pe
Christian Domínguez y Karla Tarazona se casaron. Show.pe

Christian Domínguez le prometió fidelidad a Karla Tarazona en su boda

Durante la ceremonia civil, Christian Domínguez pronunció una promesa que acaparó la atención de quienes siguieron el desarrollo del matrimonio. En un video difundido en redes sociales, se escucha al cantante comprometerse públicamente con Karla Tarazona a mantener la lealtad y la confianza como ejes de su relación.

“Hoy es el comienzo de un cambio más en nuestras vidas y prometo hacerle sonreír todos los días con confianza, con lealtad y con mucho amor”, expresó Domínguez durante el acto. La frase resonó entre los presentes debido a la historia mediática de la pareja y la importancia de la confianza para ambos.

El intercambio de votos incluyó una declaración compartida, repetida por ambos: “Por siempre y para siempre”, que sirvió como cierre simbólico para un compromiso que ha estado bajo la mirada pública desde sus inicios.

En su matrimonio civil, Christian Domínguez dedicó un mensaje a Karla Tarazona que llamó la atención: “Te prometo lealtad y fidelidad”. La pareja se casó el 2 de junio en San Borja y compartió un video con imágenes de su sesión de fotos, donde también repitieron: “Por siempre y para siempre”.

El video previo a la ceremonia, compartido por distintos perfiles en plataformas sociales, mostró la emoción de la pareja y la reacción de los invitados al escuchar las palabras de Domínguez.

La boda civil en San Borja y la posterior fiesta en Huaral consolidaron una nueva etapa para Karla Tarazona y Christian Domínguez, quienes eligieron celebrar su unión apostando por la solidaridad y el compromiso mutuo. La decisión de transformar la tradición de los regalos en una oportunidad para ayudar a escuelas necesitadas marcó el tono de una jornada que quedará en la memoria de sus allegados.

Temas Relacionados

Karla TarazonaChristian DomínguezBodaperu-entretenimiento

Más Noticias

Perú celebra doble reconocimiento: voleibolistas de la ‘bicolor’ fueron premiadas tras brillar en la Copa Panamericana Sub 17

Valentina Valera y Fernanda Pinto fueron condecoradas como las mejores atacantes del torneo. Ambas deportistas obtuvieron distinciones individuales y compartieron la celebración con el equipo nacional

Perú celebra doble reconocimiento: voleibolistas de la ‘bicolor’ fueron premiadas tras brillar en la Copa Panamericana Sub 17

Bono de S/211 ya se paga a trabajadores del sector Educación: Estos son los beneficiados

¿Recibiste el beneficio? Este bono tiene origen en la negociación colectiva del 2025. Para este y otros bonos se han destinado más de S/3 millones

Bono de S/211 ya se paga a trabajadores del sector Educación: Estos son los beneficiados

La Tinka: estos son los números ganadores del sorteo del 31 de mayo de 2026

La Tinka celebra dos sorteos a la semana, todos los domingos y miércoles, después de las 20:30 horas. Consulte si fue el afortunado ganador del premio mayor

La Tinka: estos son los números ganadores del sorteo del 31 de mayo de 2026

Mano Menezes hizo sincera confesión sobre la ausencia de Renato Tapia en la selección peruana: “Nadie me ha prohibido convocar algún jugador”

El entrenador brasileño se pronunció por la no convocatoria del volante de Al Wasl para los amistosos de la ‘bicolor’ ante Haití y España en Norteamérica

Mano Menezes hizo sincera confesión sobre la ausencia de Renato Tapia en la selección peruana: “Nadie me ha prohibido convocar algún jugador”

Dónde ver la Liga de Naciones de Vóley Femenino 2026 en el Perú: canal TV online del prestigioso torneo de selecciones

La primera semana se desarrollará del 2 al 7 de junio con las 16 mejores escuadras nacionales del mundo

Dónde ver la Liga de Naciones de Vóley Femenino 2026 en el Perú: canal TV online del prestigioso torneo de selecciones
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

POLÍTICA

Ministerio de Justicia desmiente supuesto indulto a Pedro Castillo: “Informe es falso”

Ministerio de Justicia desmiente supuesto indulto a Pedro Castillo: “Informe es falso”

Jean Ferrari: cómo el ex Universitario de Deportes se convirtió en asesor clave de Fuerza Popular tras el debate presidencial

Keiko Fujimori: la estrategia de campaña, el entorno más cercano, los retos que enfrenta y situación legal de cara al 7 de junio

Congreso peruano y senador mexicano plantean retomar vínculos entre ambos países tras crisis diplomática

Elecciones 2026 Perú EN VIVO: últimas noticias de Keiko Fujimori, Roberto Sánchez y todo sobre los comicios del 7 de junio

ENTRETENIMIENTO

Un comensal reclamó por la cancelación de su reserva en el club donde Karla Tarazona y Christian Domínguez celebraron su boda

Un comensal reclamó por la cancelación de su reserva en el club donde Karla Tarazona y Christian Domínguez celebraron su boda

Karla Tarazona y Christian Domínguez hablan tras su boda y revelan por qué no tendrán luna de miel: “Estamos muy contentos”

Cantan ‘La Incondicional’ en la boda de Karla Tarazona y Christian Domínguez y Magaly Medina se burla: “¿Cómo le van a cantar eso?”

¿Quién es Carla Arce? La exbailarina vinculada a Miguel Trauco tras ampay dentro de camioneta en Miraflores: “Un amigo al que quiero mucho”

Melanie Martínez y Mary Moncada se suman a broma de Magaly Medina sobre la boda de Christian Domínguez y Karla Tarazona

DEPORTES

Fixture de Universitario en el Torneo Clausura 2026: el camino de los ‘cremas’ en la Liga 1

Fixture de Universitario en el Torneo Clausura 2026: el camino de los ‘cremas’ en la Liga 1

Perú celebra doble reconocimiento: voleibolistas de la ‘bicolor’ fueron premiadas tras brillar en la Copa Panamericana Sub 17

Mano Menezes hizo sincera confesión sobre la ausencia de Renato Tapia en la selección peruana: “Nadie me ha prohibido convocar algún jugador”

Dónde ver la Liga de Naciones de Vóley Femenino 2026 en el Perú: canal TV online del prestigioso torneo de selecciones

Álvaro Barco rompió su silencio tras ser señalado por malos contratos en Universitario: “Si quieres botar a un jugador, tienes que pagar”