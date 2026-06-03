Dónde ver la Liga de Naciones de Vóley Femenino 2026 en el Perú: canal TV online del prestigioso torneo de selecciones.

La Liga de Naciones de Vóley 2026 inició su primera semana de competencia el martes 2 de junio y continuará hasta el domingo 7, ofreciendo una serie de partidos entre las principales selecciones del panorama internacional. El certamen reúne a los equipos más destacados del vóley femenino mundial, que buscarán sumar puntos clave en esta etapa inicial del torneo.

Los participantes de esta nueva edición son los siguientes: Tailandia, Serbia, China, República Checa, Ucrania, Estados Unidos, República Dominicana, Turquía, Italia, Bulgaria, Francia, Japón, Brasil, Países Bajos, Canadá y Alemania. En esta nota conoce cómo sintonizar este prestigioso torneo de selecciones de voleibol:

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¿Dónde ver la Liga de Naciones de vóley en Perú?

La Liga de Naciones de Vóley 2026 contará con una amplia cobertura para los aficionados en distintos países. En Perú y el resto de Sudamérica, los encuentros estarán disponibles EN VIVO a través de la plataforma de streaming VBTV, que ofrece acceso a todos los partidos del torneo.

Además, en Brasil, la transmisión estará a cargo de sportv 2 y ge tv, dos señales que permitirán seguir el evento en directo desde cualquier parte del país. Para quienes buscan información adicional, el portal web de Infobae Perú brindará novedades, resultados y análisis sobre el desarrollo de la competencia.

En México y Estados Unidos, la Liga de Naciones también podrá verse en vivo mediante VBTV, garantizando que los seguidores del vóley tengan acceso a la transmisión oficial desde cualquier dispositivo con conexión a internet. Esta opción facilita que los fanáticos no se pierdan ningún detalle de los partidos, sin importar su ubicación.

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De esta manera, la Liga de Naciones de Vóley 2026 estará disponible en varios países a través de la plataforma del torneo. Con esta cobertura, el público podrá seguir de cerca el desempeño de sus selecciones favoritas y acceder a información actualizada durante toda la competencia.

Los partidos de la Liga de Naciones de Vóley se transmitirán por VBTV. Créditos: La Tribuna de Vóley.

Programación de la semana 1 de la VNL 2026

2 de junio

- Bélgica 2-3 Polonia (Finalizado)

3 de junio

- Tailandia 0-3 Serbia (Finalizado)

- China vs República Checa (En desarrollo)

- Ucrania vs Estados Unidos (10:00 horas)

- República Dominicana vs Turquía (11:00 horas)

- Italia vs Bulgaria (14:30 horas)

- Francia vs Japón (15:30 horas)

- Brasil vs Países Bajos (18:00 horas)

- Canadá vs Alemania (19:00 horas)

4 de junio

- República Checa vs Polonia (2:00 horas)

- China vs Tailandia (6:30 horas)

- Turquía vs Países Bajos (14:30 horas)

- Ucrania vs Alemania (15:30 horas)

- Brasil vs República Dominicana (18:00 horas)

- Canadá vs Estados Unidos (19:00 horas)

Los mejores partidos de la primera semana de la Liga de Naciones de Vóley 2026.

5 de junio

- Bélgica vs República Checa (2:00 horas)

- Serbia vs Polonia (6:30 horas)

- República Dominicana vs Bulgaria (14:30 horas)

- Ucrania vs Japón (15:30 horas)

- Países Bajos vs Italia (18:00 horas)

- Francia vs Estados Unidos (19:00 horas)

6 de junio

- Tailandia vs Bélgica (2:00 horas)

- China vs Serbia (6:30 horas)

- Brasil vs Bulgaria (9:00 horas)

- Italia vs Turquía (13:30 horas)

- Canadá vs Francia (15:30 horas)

- Alemania vs Japón (19:00 horas)

- Tailandia vs República Checa (22:30 horas)

7 de junio

- Bélgica vs Serbia (2:00 horas)

- China vs Polonia (6:00 horas)

- República Dominicana vs Países Bajos (9:00 horas)

- Ucrania vs Francia (10:00 horas)

- Brasil vs Italia (12:30 horas)

- Estados Unidos vs Alemania (13:30 horas)

- Bulgaria vs Turquía (16:00 horas)

- Canadá vs Japón (17:00 horas)