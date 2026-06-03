El pasado y ascenso del comandante PNP acusado de abastecer a narcotraficantes y grupos terroristas

La imagen de un oficial ejemplar se desmoronó tras conocerse que el comandante de la Policía Nacional del Perú (PNP), quien ocupó cargos clave en áreas de investigación criminal, es investigado por la Fiscalía bajo la acusación de haber abastecido de armas y municiones a narcotraficantes y remanentes terroristas en Ayacucho.
Las sospechas sobre su proceder contrastan con las fotografías donde aparece marchando junto a altos mandos, participando en ceremonias religiosas y representando a la institución en actos públicos.
El pasado y ascenso del comandante PNP
De acuerdo con el reportaje de Ocurre Ahora, el oficial, Arturo López Cárdenas inició su carrera profesional como biólogo antes de asimilarse a la PNP. Tres décadas después, llegó a dirigir la jefatura de Criminalística en Ayacucho, una región caracterizada por su compleja realidad de seguridad y presencia de organizaciones criminales vinculadas al narcotráfico.
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El experto en narcotráfico Pedro Yaranga explicó que este tipo de cargos suele estar reservado para policías de carrera, no para asimilados.
“Este señor, siendo asimilado a la policía, no debió haber sido designado jefe de Criminalística, porque esos cargos son para policías de carrera”, sostuvo Yaranga.
Además, señaló que el comandante mantiene vínculos en zonas emblemáticas de producción de coca como Silvia, Llochegua y Canayre, áreas donde la actividad del narcotráfico y la presencia de remanentes terroristas resulta constante.
Las investigaciones apuntan a que, mientras crecía su influencia dentro de la PNP, se habría gestado una organización dedicada a la venta ilegal de armas y municiones de la propia institución.
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“Buscan, como en el argot policial se dice, un brazo que te pueda ayudar cuando tú quieras, cuando estás al margen de la ley”, comentó el coronel Richard Noriega, quien también aseguró que la institución no brindará protección a ningún miembro involucrado en delitos.
El comandante, identificado como familiar de otro agente policial de trayectoria, no registra empresas a su nombre y solo figura como propietario de una vivienda en Huamanga. Las autoridades investigan el destino de los presuntos millones de soles generados por las presuntas ventas clandestinas.
Ventas ilícitas y uso de armamento institucional
Los documentos, que accedió el citado medio, indican que aparentemente las municiones se comercializaban a dos soles por unidad y que las armas también eran utilizadas para entrenamiento y adiestramiento de los grupos compradores. Esta información refuerza la hipótesis fiscal sobre la existencia de una red de abastecimiento interno y la complicidad de altos mandos en el desvío de recursos de la PNP.
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En las últimas horas, el Poder Judicial ordenó 18 meses de prisión preventiva para el comandante Arturo López Cárdenas, jefe del Departamento de Criminalística de Ayacucho, en Huamanga. Según la Fiscalía, López Cárdenas, identificado con el alias de ‘Tito’, es investigado por su presunta vinculación al suministro de armas y municiones a una organización criminal dedicada al narcotráfico en el VRAEM.
De esta manera, deberá estar en prisión mientras duren las investigaciones correspondientes.
Canales de denuncia ante hechos de corrupción:
- Ministerio del Interior: Línea gratuita al 1818
- Contraloría General de la República
- Ministerio Público
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