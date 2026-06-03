Perú

El pasado y ascenso del comandante PNP acusado de abastecer a narcotraficantes y grupos terroristas

Un oficial asimilado, con treinta años de servicio y ascendencia polémica en Ayacucho, es señalado por la fiscalía por abastecer a grupos criminales con recursos de la propia policía

Guardar
Google icon
Revelan la historia de un comandante de la Policía Nacional del Perú, quien bajo una fachada de oficial ejemplar, presuntamente lideraba una red criminal dedicada a vender armas y municiones de la propia institución a terroristas y narcotraficantes en Ayacucho.| Ocurre Ahora (ATV)

La imagen de un oficial ejemplar se desmoronó tras conocerse que el comandante de la Policía Nacional del Perú (PNP), quien ocupó cargos clave en áreas de investigación criminal, es investigado por la Fiscalía bajo la acusación de haber abastecido de armas y municiones a narcotraficantes y remanentes terroristas en Ayacucho.

Las sospechas sobre su proceder contrastan con las fotografías donde aparece marchando junto a altos mandos, participando en ceremonias religiosas y representando a la institución en actos públicos.

Un jefe policial de Ayacucho enfrenta investigaciones por su presunta implicación en el tráfico de armamento institucional hacia grupos criminales
Un jefe policial de Ayacucho enfrenta investigaciones por su presunta implicación en el tráfico de armamento institucional hacia grupos criminales|ATV

El pasado y ascenso del comandante PNP

De acuerdo con el reportaje de Ocurre Ahora, el oficial, Arturo López Cárdenas inició su carrera profesional como biólogo antes de asimilarse a la PNP. Tres décadas después, llegó a dirigir la jefatura de Criminalística en Ayacucho, una región caracterizada por su compleja realidad de seguridad y presencia de organizaciones criminales vinculadas al narcotráfico.

PUBLICIDAD

El experto en narcotráfico Pedro Yaranga explicó que este tipo de cargos suele estar reservado para policías de carrera, no para asimilados.

“Este señor, siendo asimilado a la policía, no debió haber sido designado jefe de Criminalística, porque esos cargos son para policías de carrera”, sostuvo Yaranga.

Además, señaló que el comandante mantiene vínculos en zonas emblemáticas de producción de coca como Silvia, Llochegua y Canayre, áreas donde la actividad del narcotráfico y la presencia de remanentes terroristas resulta constante.

La caída de un comandante PNP sacude a la policía tras acusaciones de venta de armas
La caída de un comandante PNP sacude a la policía tras acusaciones de venta de armas| ATV

Las investigaciones apuntan a que, mientras crecía su influencia dentro de la PNP, se habría gestado una organización dedicada a la venta ilegal de armas y municiones de la propia institución.

PUBLICIDAD

“Buscan, como en el argot policial se dice, un brazo que te pueda ayudar cuando tú quieras, cuando estás al margen de la ley”, comentó el coronel Richard Noriega, quien también aseguró que la institución no brindará protección a ningún miembro involucrado en delitos.

El comandante, identificado como familiar de otro agente policial de trayectoria, no registra empresas a su nombre y solo figura como propietario de una vivienda en Huamanga. Las autoridades investigan el destino de los presuntos millones de soles generados por las presuntas ventas clandestinas.

Capturan a jefe policial en Ayacucho: el comandante PNP Arturo Cárdenas López fue detenido en su oficina dentro del Complejo Policial de Huamanga. Composición: Infobae / Tingo María Noticias
Capturan a jefe policial en Ayacucho: el comandante PNP Arturo Cárdenas López fue detenido en su oficina dentro del Complejo Policial de Huamanga. Composición: Infobae / Tingo María Noticias

Ventas ilícitas y uso de armamento institucional

Los documentos, que accedió el citado medio, indican que aparentemente las municiones se comercializaban a dos soles por unidad y que las armas también eran utilizadas para entrenamiento y adiestramiento de los grupos compradores. Esta información refuerza la hipótesis fiscal sobre la existencia de una red de abastecimiento interno y la complicidad de altos mandos en el desvío de recursos de la PNP.

En las últimas horas, el Poder Judicial ordenó 18 meses de prisión preventiva para el comandante Arturo López Cárdenas, jefe del Departamento de Criminalística de Ayacucho, en Huamanga. Según la Fiscalía, López Cárdenas, identificado con el alias de ‘Tito’, es investigado por su presunta vinculación al suministro de armas y municiones a una organización criminal dedicada al narcotráfico en el VRAEM.

De esta manera, deberá estar en prisión mientras duren las investigaciones correspondientes.

Canales de denuncia ante hechos de corrupción:

  • Ministerio del Interior: Línea gratuita al 1818
  • Contraloría General de la República
  • Ministerio Público

Temas Relacionados

Policía Nacional del PerúPNPAyacuchoVraemperu-noticias

Más Noticias

Dónde ver la Liga de Naciones de Vóley Femenino 2026 en el Perú: canal TV online del prestigioso torneo de selecciones

La primera semana se desarrollará del 2 al 7 de junio con las 16 mejores escuadras nacionales del mundo

Dónde ver la Liga de Naciones de Vóley Femenino 2026 en el Perú: canal TV online del prestigioso torneo de selecciones

Aumento salarial para sector público en 2027: ¿De cuánto sería en base al espacio fiscal?

Negociación colectiva. El espacio fiscal que presentó el MEF asciende a S/300 millones, un monto mucho menor de lo que esperan los sindicatos y que no llegaría a financiar el aumento de S/700 a las remuneraciones

Aumento salarial para sector público en 2027: ¿De cuánto sería en base al espacio fiscal?

Karla Tarazona y Christian Domínguez no quisieron regalos de boda: pidieron donativos para escuelas

La pareja se dio el sí en una ceremonia civil en una notaría para luego viajar a Huaral a celebrar su matrimonio en una íntima fiesta

Karla Tarazona y Christian Domínguez no quisieron regalos de boda: pidieron donativos para escuelas

Precio del dólar en caída en Perú: Así se cotiza el tipo de cambio hoy 3 de junio

El precio con respecto al sol peruano es reportado por el Banco Central de Reserva (BCRP) y Bloomberg. Revisa también el dólar Sunat

Precio del dólar en caída en Perú: Así se cotiza el tipo de cambio hoy 3 de junio

Gobierno pagaría solo el 10% de la gratificación de julio a trabajadores CAS

Sindicatos en alerta luego de que se difundieran versiones por un proyecto de ley que el Ejecutivo presentaría para aplicar la Ley de gratificación y CTS para los CAS con gradualidad

Gobierno pagaría solo el 10% de la gratificación de julio a trabajadores CAS
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

POLÍTICA

Ministerio de Justicia desmiente supuesto indulto a Pedro Castillo: “Informe es falso”

Ministerio de Justicia desmiente supuesto indulto a Pedro Castillo: “Informe es falso”

Jean Ferrari: cómo el ex Universitario de Deportes se convirtió en asesor clave de Fuerza Popular tras el debate presidencial

Keiko Fujimori: la estrategia de campaña, el entorno más cercano, los retos que enfrenta y situación legal de cara al 7 de junio

Congreso peruano y senador mexicano plantean retomar vínculos entre ambos países tras crisis diplomática

Elecciones 2026 Perú EN VIVO: últimas noticias de Keiko Fujimori, Roberto Sánchez y todo sobre los comicios del 7 de junio

ENTRETENIMIENTO

Karla Tarazona y Christian Domínguez no quisieron regalos de boda: pidieron donativos para escuelas

Karla Tarazona y Christian Domínguez no quisieron regalos de boda: pidieron donativos para escuelas

Un comensal reclamó por la cancelación de su reserva en el club donde Karla Tarazona y Christian Domínguez celebraron su boda

Karla Tarazona y Christian Domínguez hablan tras su boda y revelan por qué no tendrán luna de miel: “Estamos muy contentos”

Cantan ‘La Incondicional’ en la boda de Karla Tarazona y Christian Domínguez y Magaly Medina se burla: “¿Cómo le van a cantar eso?”

¿Quién es Carla Arce? La exbailarina vinculada a Miguel Trauco tras ampay dentro de camioneta en Miraflores: “Un amigo al que quiero mucho”

DEPORTES

Álvaro Barco rompió su silencio tras ser señalado por malos contratos en Universitario: “Si quieres botar a un jugador, tienes que pagar”

Álvaro Barco rompió su silencio tras ser señalado por malos contratos en Universitario: “Si quieres botar a un jugador, tienes que pagar”

Dónde ver la Liga de Naciones de Vóley Femenino 2026 en el Perú: canal TV online del prestigioso torneo de selecciones

‘Chicho’ Salas gana demanda: Poder Judicial ordena a Alianza Lima pagarle millonaria suma

Fixture de Alianza Lima en el Torneo Clausura 2026: calendario de partidos de los ‘blanquiazules’ en la Liga 1

Manuel Barreto aseguró que la directiva de Universitario falló en no promover juveniles el 2026: “No había que esperar más”