Comienza la purga en Universitario: los 5 jugadores que no continuarán en el Torneo Clausura 2026

Gustavo Peralta dio a conocer los nombres que no seguirán en el Torneo Clausura. Créditos: L1 Max / X.

Universitario de Deportes realizará una reestructuración en su plantel tras no alcanzar los objetivos del primer semestre de 2026. Héctor Cúper y la directiva definieron a los primeros seis futbolistas que no continuarán en el equipo para el Torneo Clausura.

El periodista deportivo Gustavo Peralta reveló los nombres en la última edición de L1 Radio: Sekou Gassama, Miguel Silveira, Paolo Reyna, José Rivera y Hugo Ancajima. Estos jugadores se le suman a la baja confirmada de Martín Pérez Guedes, quien se retiró del fútbol.

Comienza la purga en Universitario: los 5 jugadores confirmados que no continuarán en el Torneo Clausura 2026.

Gassama y Silveira, los extranjeros elegidos para irse

Sekou Gassama está confirmado que no continúa en la ‘U’, mientras que Miguel Silveira sería el segundo extranjero en dejar el club. El brasileño mostró solo algunos destellos con la camiseta ‘crema’. La llegada de Héctor Cúper prácticamente definió su salida, ya que no tuvo muchas oportunidades.

El periodista Gustavo Peralta detalló: “A partir de mañana seguramente habrán novedades más formales, mañana o pasado. Mañana sería la comunicación con los extranjeros que no van a continuar, todo hace indicar. Presuntamente, para no decirlo oficialmente hasta que lo anuncie Universitario, Sekou Gassama y Miguel Silveira no continúan en la ‘U’. Esto debe formalizarse en una comunicación o si hay algún cambio de planes”.

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Gassama deja el club tras disputar siete partidos sin goles oficiales. Silveira se despide con 11 encuentros jugados y un gol, anotado frente a Juan Pablo II en el estadio Mansiche de Trujillo.

Sekou Gassama y Miguel Silveira se van de Universitario, según Gustavo Peralta.

¿Y Héctor Fértoli?

Universitario solo podrá prescindir de dos extranjeros para el Torneo Clausura, de acuerdo con el límite establecido por el reglamento del campeonato. Por este motivo, la decisión entre Miguel Silveira y Héctor Fértoli sobre quién acompañaría a Sekou Gassama en la lista de salidas estaba igualada hasta la llegada de Héctor Cúper.

Silveira sumó minutos bajo la dirección de Javier Rabanal, pero perdió protagonismo con Jorge Araujo como interino y aún más con Cúper. El entrenador argentino optó por Fértoli y relegó a ‘Miguelinho’ al banco, donde tuvo escasa participación.

Si se confirma la salida de Silveira, Fértoli permanecerá al menos hasta finales de 2026. No obstante, el argentino ha enfrentado varias lesiones desde su arribo, situación que la directiva analiza cuidadosamente al evaluar su continuidad.

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Héctor Fértoli parecía destinado a ser un refuerzo de peso en Universitario. - Crédito: Difusión

El caso ‘Tunche’ Rivera

Gustavo Peralta informó que José Rivera dejará Universitario en medio de tantas especulaciones. “El ‘Tunche’ Rivera, yo me animo a decir que tampoco va a seguir en la ‘U’”, señaló en L1 Radio.

Aunque el club desea retenerlo, el delantero y su entorno optaron por no continuar tras los problemas recientes. Rivera fue sancionado por arrojar la camiseta de Universitario y relató que su esposa recibió ataques de la hinchada, lo que afectó su salud. Además, afirmó que no recibió apoyo por parte de la institución.

Actualmente busca su salida y se le vincula con otros equipos de Lima, entre ellos Alianza Lima y Sporting Cristal. La ‘U’, por su parte, ha expresado su intención de que no se incorpore a un club rival.

El periodista Gustavo Peralta contó detalles de las charlas entre el jugador y el club para definir su futuro. (Video: L1 MAX / L1 Radio)

Paolo Reyna y Hugo Ancajima podrían jugar juntos en Juan Pablo II

Paolo Reyna ya tiene definido su próximo destino: el lateral izquierdo será cedido a préstamo a Juan Pablo II. Su compañero Hugo Ancajima también podría sumarse a ese club, ya que recibió una oferta. En cualquier caso, su salida de Universitario está confirmada.

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