Jean Ferrari: cómo el ex Universitario de Deportes se convirtió en asesor clave de Fuerza Popular tras el debate presidencial

Jean Ferrari, actual director de la FPF y conocido por sus críticas al fujimorismo, aparece junto a Keiko Fujimori en plena campaña presidencial| Foto: Daniel Bracamonte/ Vidal Tarqui Palomino (ANDINA) | Composición Infobae

La reciente incorporación de Jean Ferrari al equipo técnico de Keiko Fujimori en el contexto de la campaña presidencial de 2026 ha generado interrogantes en el ámbito político y deportivo peruano. Ferrari Chiabra, exadministrador de Universitario de Deportes y actual director general de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), asume un rol clave en la elaboración de propuestas deportivas para Fuerza Popular.

Jean Franco Ferrari Chiabra es conocido por su vasta trayectoria como futbolista profesional en clubes como Universitario de Deportes, Sporting Cristal, San Agustín y León de Huánuco. Tras su retiro, desarrolló una carrera como dirigente deportivo, especialmente ligada al club merengue, donde asumió la función de administrador en dos etapas distintas.

PUBLICIDAD

Ferrari tomó el mando administrativo de Universitario en 2021, liderando procesos institucionales que permitieron al club obtener los campeonatos nacionales de 2023 y 2024. Aunque dejó la administración en la primera mitad de 2025, su gestión fue asociada al logro del tricampeonato nacional. Durante ese periodo, implementó medidas orientadas a la profesionalización del área deportiva y la regularización de la situación financiera, lo que consolidó su perfil como directivo influyente en el fútbol peruano.

Una pelota de fútbol de Universitario, una carpeta de la FPF y otra de Fuerza Popular simbolizan la trayectoria profesional y política de un individuo en Perú. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Salto a la Federación Peruana de Fútbol

En la segunda mitad de 2025, Ferrari asumió el cargo de director general de la Federación Peruana de Fútbol. En esa función impulsó reformas orientadas a fortalecer la estructura del fútbol nacional, defendiendo la autonomía de la FPF frente a posibles interferencias estatales y promoviendo nuevas políticas para el desarrollo de categorías menores y la modernización de la gestión deportiva.

PUBLICIDAD

Jean Ferrari respaldó la gestión de Agustín Lozano en la FPF.

Su trabajo en la FPF lo posicionó como una figura relevante en el ámbito deportivo, con reconocimiento tanto de clubes como de entidades vinculadas al fútbol. Durante su gestión, Ferrari defendió la importancia de la transparencia institucional y la necesidad de una mayor integración entre las federaciones y los clubes profesionales para elevar el nivel competitivo en el país.

Un micrófono, una pelota de fútbol crema y burdeos, y una carpeta naranja con el logo de Fuerza Popular (letra K) se exhiben en un set de debate, simbolizando la intersección entre deporte y política en un contexto peruano. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La proyección política y el vínculo con Keiko Fujimori

La irrupción de Jean Ferrari en la política nacional se formalizó al integrarse al equipo técnico de Keiko Fujimori para la segunda vuelta electoral de 2026. La candidata de Fuerza Popular presentó a Ferrari como “especialista en materia deportiva” y encargado de diseñar propuestas orientadas a la integración social y el desarrollo de la salud y la educación a través del deporte.

PUBLICIDAD

Durante el debate presidencial, Fujimori Higuchi destacó: “El deporte es salud, el deporte nos une y tenemos que mirarlo no solamente desde la parte competitiva, la de la alta competencia, sino también el deporte popular. Por eso me acompaña en el equipo Jean Ferrari, un experto en el deporte y lo que vamos a hacer con él es justamente relanzar todas estas propuestas de políticas de Estado”.

El nombramiento de Ferrari despertó sorpresa entre observadores y usuarios en redes sociales, en especial porque en el pasado se le había identificado como crítico del fujimorismo. Antiguos mensajes suyos en redes sociales, donde manifestaba posturas opuestas a la lideresa de Fuerza Popular, resurgieron tras el anuncio de su integración al equipo técnico.

PUBLICIDAD

Jean Ferrari se fue de Universitario tras ganar el Torneo Apertura en el 2025.

Reacciones y controversias

La presencia de Jean Ferrari en el entorno de Keiko Fujimori generó debate sobre la compatibilidad de su nuevo rol político con su posición directiva en la Federación Peruana de Fútbol. En redes sociales sobre todo en X usuarios cuestionaron la legalidad y ética de su participación, señalando: “La FIFA prohíbe expresamente la intervención del Estado en la Federación. ¿Cómo podría ser parte de un equipo de gobierno? Su presencia es incompatible con su cargo actual”.

Por otro lado, a inicios de mayo último se dio a conocer que el Poder Judicial ordenó que Jean Ferrari, director de Fútbol de la FPF, enfrente juicio oral por el delito de negociación incompatible.

PUBLICIDAD

A pesar de las críticas, la candidatura de Fujimori sostiene que la experiencia de Ferrari en la gestión deportiva representa un valor añadido para la elaboración de políticas públicas en materia de deporte y juventud. Su papel será asesorar en el diseño de programas para la masificación del deporte y la creación de infraestructura, con el objetivo de vincular la actividad física a la mejora de la calidad de vida en el país.

Jean Ferrari confirma que existe una reunión pendiente entre Mano Menezes y la CONAR. Crédito: Linkeados.

De Universitario al escenario político nacional

El paso de Jean Ferrari por Universitario de Deportes y la FPF ha sido determinante para su posicionamiento como referente técnico en temas deportivos. Su salto al equipo técnico de Keiko Fujimori refleja la tendencia de integrar especialistas provenientes del ámbito deportivo en proyectos políticos, con el objetivo de legitimar propuestas y captar sectores sociales vinculados al deporte.

PUBLICIDAD

La coyuntura electoral de 2026 ha situado a Ferrari en el centro del debate sobre la relación entre la gestión deportiva y la política peruana. Su experiencia en Universitario y la FPF constituye el principal argumento de Fuerza Popular para justificar su elección como asesor en temas deportivos, mientras que la controversia sobre la compatibilidad de cargos se mantiene vigente en la discusión pública.