Aumento salarial para trabajadores públicos sería de S/36 para 2027, según espacio fiscal

La negociación colectiva centralizada continúa. Las sesiones entre los gremios sindicales de trabajadores estatales y los representantes del Gobierno para definir beneficios laborales de estos empleados para el 2027 marcaron un nuevo hito: el Ministerio de Economía y Finanzas finalmente presento el informe con el espacio fiscal; es decir, el monto disponible que estiman que tiene para destinar a los aumentos, bonos y otras medidas económicas que piden los sindicatos en su proyecto de convenio colectivo centralizado 2026-2027.
Sin embargo, lejos de los S/100 que se aprobaron como aumento para este año (vigente desde enero), y mucho más lejano de los S/700 que piden los estatales, el MEF reportó un monto de espacio fiscal que solo alcanza para darle un incremento salarial de S/36,68 a cada trabajador.
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Esto es a nivel centralizado, para lo cual se tiene un monto de S/176 millones 105 mil 442, que dividido entre 400 mil 19 de trabajadores sería daría un monto de S/440,24 para destinar en todo el 2027 a cada empleado. Es decir, en el mejor de los casos, un aumento de S/36,68. Sin embargo, este no es una propuesta directa del Gobierno, sino un cálculo hecho por los sindicatos de lo que se podría esperar.
Negociación colectiva en conciliación
“El día de ayer el MEF hizo un resumen del final del estado situacional de la administración financiera del sector publico. Pero aún la parte empleadora no ha hecho llegar las propuestas remunerativas cómo debe ser el aumento para cada régimen laboral”, aclaro una fuente de la Confederacion de Trabajadores Estales del Perú (CTE Perú) a Infobae Perú.
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Actualmente se cuenta con la información de que se tienen S/176 millones para la negociación colectiva centralizada, pero “también está en duda si de este monto el 100% será para remuneraciones o sólo un porcentaje”.
Así, también falta aún la contrapropuesta de la parte sindical. De parte de los asesores económicos del sector trabajador consideran que los S/176 millones son insuficientes, y demostrarán que el espacio fiscal debe ser mucho mayor.
De esta manera, la Confederacion Intersectorial de Trabajadores Estatales del Perú (CITE) informó que propuesta del espacio fiscal ha sido rechazada por las cinco confederaciones y por acuerdo de estas se ha comunicado a la representación empleadora que el trato directo ha concluido para iniciar la fase siguiente del proceso de negociación colectiva, que es la conciliación.
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“La representación empleadora ha solicitado un cuarto intermedio para el próximo jueves. Estaremos atentos al informe que nos traiga la representación empleadora”, explicaron.
El espacio fiscal de S/300 millones
Como se sabe, el MEF ha detallado que tiene un espacio fiscal de S/300 millones para la negociación colectiva, esto se ordena así según es para la centralizada (sobre la que se discute en los párrafos anteriores) o la descentralizada:
- El espacio fiscal para la negociación colectiva centralizada es de S/176 millones 105 mil 442. Esto equivaldría a tener un espacio fiscal de S/440,24 por empleado público al año. Es decir, partido entre los doce meses, eso serviría para aplicar un aumento de solo S/36,68 a las remuneraciones
- Para la negociación colectiva descentralizada, la cual tiene S/123 millones 894 mil 558 de espacio fiscal, se trataría de un monto de S/118,15 por trabajador. Lo que significa que alcanzaría para un aumento de sueldo de S/9,85.
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